Ricardo Zielinski se emocionó por clasificar a Belgrano a la primera final de su historia: la sugerente frase sobre River Plate

El entrenador de Belgrano, Ricardo “el Ruso” Zielinski, lanzó una frase cargada de historia después de que el Pirata eliminara a Argentinos Juniors por penales y se clasificara a la final del Torneo Apertura 2026, donde enfrentará a River Plate el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. “Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos”, dijo el DT de 66 años en conferencia de prensa, en alusión directa a la Promoción de 2011 que sentenció el único descenso en la historia del Millonario.

El partido del domingo en La Paternal fue una montaña rusa. Belgrano abrió el marcador a través de Facundo Jainikoski a los 7 minutos, pero Nicolás Fernández igualó para el local en el último suspiro del tiempo reglamentario, en el minuto 94. El alargue no deparó más goles y la serie se fue a los penales, donde el arquero Thiago Cardozo se convirtió en el héroe del Pirata al atajar el disparo de Enzo Pérez. Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes convirtieron para los cordobeses, que se impusieron 4-3 en la tanda decisiva.

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La clasificación tiene un peso simbólico que va más allá del resultado. Zielinski ya era el técnico de Belgrano cuando el Pirata protagonizó aquella Promoción de junio de 2011 que derivó en el descenso de River a la Primera B Nacional. En aquella serie, Belgrano venció 2-0 en Córdoba y empató 1-1 en el Monumental, con el arquero Juan Carlos Olave —hoy ayudante de campo de Zielinski— como figura al atajar el penal de Mariano Pavone que hubiera cambiado la historia. Quince años después, los mismos protagonistas en el banco se reencuentran en una final.

“Volvimos para esto. Los chicos se rompieron el alma. Se lo dedicamos a todas las familias de todos nosotros, a los que nos apoyaron siempre. La gente de Córdoba por fin va a ver una final“, afirmó Zielinski ante los medios presentes en La Paternal. El técnico también defendió la legitimidad del camino recorrido por su equipo: “Belgrano juega la final porque se lo merece”.

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El DT señaló que el grupo supo sobreponerse a las adversidades a lo largo del campeonato, incluso a los rumores que circularon en distintos tramos del torneo. “Nunca nos damos por vencidos. Algunos decían que no queríamos ganar un partido para no jugar contra Talleres. Fuimos en contra de un montón de cosas”, declaró, en referencia a las críticas que rodearon al plantel durante la fase regular. Belgrano, de hecho, eliminó a Talleres en los octavos de final en el Kempes, el mismo estadio donde ahora disputará el título.

Zielinski también puso en valor la identidad del grupo como factor diferencial. “La mayor virtud de este equipo es el sentido de pertenencia que tenemos. Eso, en algunos momentos, marca diferencia”, sostuvo. Y agregó: “Me da la impresión de que el equipo siempre ha demostrado personalidad, sentido de pertenencia y una fuerza que está siempre cerca de la gente”.

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Con la clasificación resuelta, el entrenador ya puso la vista en el próximo partido y, con una sugerente frase, avisó. “Nos gusta jugar los grandes partidos, competir contra los equipos que son buenos. Ahora a pensar en River”, afirmó.

La final entre River Plate y Belgrano se disputará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, con transmisión por ESPN Premium y TNT Sports Premium. El campeón obtendrá un lugar en la Copa Libertadores 2027 y en el Trofeo de Campeones 2026.

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