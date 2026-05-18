Ricky Centurión apareció en una transmisión en vivo desde la concentración de su equipo: cigarrillo y una confesión sobre Riquelme

El mediocampista fue protagonista en un vídeo viral entre música y confesiones sobre su relación con Boca Juniors

La previa del duelo entre Racing de Córdoba y Central Norte de Salta dejó una postal inesperada vinculada a Ricardo Ricky Centurión. En redes sociales, circuló un video donde el mediocampista apareció en una situación poco habitual junto a su compañero Ciro Rivas y el músico Fede Pessina, horas antes de la derrota por 2-1 en el estadio Miguel Sancho, por la decimocuarta fecha de la Primera Nacional.

Durante una transmisión en vivo, el artista interactuó con Rivas y, tras preguntarle a qué club apoyaba, el artista respondió “a Boca”. En ese momento, el futbolista movió la cámara y reveló que Centurión estaba acostado a su lado en la misma cama. El ambiente distendido y la sorpresa de Pessina lo llevó a brindar una breve demostración con música en vivo: “Qué locura fue enamorarme de ti” y la melodía de “Perrito Malvado” de Damas Gratis y L-Gante acompañaron la habitación, donde ambos futbolistas se mostraron relajados y sonrientes.

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Ricky Centurión, durante el entrenamiento en Racing de Córdoba

La escena rápidamente se viralizó y generó comentarios en redes, donde usuarios bromearon sobre la vigilia nocturna del ex Boca Juniors. Frases como “le sacaste el sueño con esos temazos, mañana no va a entrenar” y “él a la noche no tiene sueño” reflejaron el tono animado con el que fue recibida la secuencia.

En el intercambio con el músico, Rivas confesó que ya era tarde y que ambos debían descansar porque al día siguiente les esperaba un entrenamiento. El diálogo derivó hacia el futuro deportivo de Centurión, cuando Pessina sugirió: “decile a Ricky que se porte bien, tiene que volver a Boca”. Rivas respondió con una afirmación llamativa: “Sí, vamos a ver. Pasa que está peleado con Román, ese es el tema”.

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Según el futbolista, la relación tensa con Juan Román Riquelme, actual dirigente del equipo Xeneize, impediría el regreso de Centurión a la Bombonera. “Hasta que no se vaya Román no, no va a volver”, insistió Rivas, mientras el artista rememoraba la mejor etapa del mediocampista: “Qué jugador. Cuando estaba ahí en su prime”. Al cierre del video, Centurión saludó con un cigarrillo en su mano desde la ventana, en un gesto que selló la noche.

Centurión convirtió el único gol de Racing de Córdoba en la derrota 2-1 ante Central Norte de Salta

Esta aparición pública del jugador se produjo en la víspera de un partido clave para Racing de Córdoba, que arrastra una racha adversa en la Primera Nacional. Centurión, con pasado en Boca Juniors y Racing de Avellaneda, fue el autor del único gol de su equipo, tras una asistencia de Leandro Córdoba, aunque el resultado final volvió a dejar al equipo lejos de los puestos de privilegio.

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La derrota ante Central Norte profundizó la mala racha del conjunto cordobés, que acumula seis caídas desde el inicio de la temporada. Con solo cuatro victorias y tres empates hasta la fecha, el equipo permanece en la decimotercera posición de la Zona A y suma cuatro encuentros consecutivos sin conseguir un triunfo.

A pesar del revés, Centurión logró marcar el tanto de su equipo, demostrando su vigencia en el campo de juego. El próximo desafío para el equipo será una visita a Los Andes, correspondiente a la jornada 15 de la Primera Nacional, donde buscarán revertir la tendencia negativa y recuperar terreno en el campeonato.

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Ricky Centurión vistió también la camiseta de Racing de Avellaneda

Ricky Centurión debutó en la Primera División con Racing Club de Avellaneda en 2012 y fue pieza clave en la obtención del Torneo Transición 2014. Tras una breve experiencia en el Genoa italiano, regresó al fútbol argentino y defendió los colores de Boca Juniors, donde se coronó campeón del torneo 2016/17.

La carrera del mediocampista, sin embargo, estuvo marcada por episodios de indisciplina y pasos fugaces por distintos clubes, tanto en Argentina como en el extranjero. Además de Racing y Boca, Centurión jugó en Vélez Sarsfield, Atlético San Luis de México, San Lorenzo, Barracas Central y tuvo una etapa reciente en el fútbol boliviano, antes de regresar al país para sumarse a Racing de Córdoba.

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