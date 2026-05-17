El radical cambio de vida de El Retutu: “Hoy decido dejar todo después de 17 años en la música”

El Retutu anunció su retiro de la música tras 17 años impulsado por su fe cristiana y un profundo cambio personal (Video: Instagram)

Gastón Hernán Villagra, conocido por todos como El Retutu, sacudió a sus seguidores y al mundo de la movida tropical con un anuncio inesperado y profundamente movilizador: después de 17 años de carrera, decidió dejar la música para comenzar una nueva etapa en su vida, guiado por la fe y el deseo de transmitir la palabra de Dios. La noticia, que compartió a través de un sentido video en Instagram, rápidamente se viralizó y generó una ola de mensajes de apoyo, sorpresa y emoción entre colegas y fanáticos.

La decisión no fue fácil, ni mucho menos rápida. Desde diciembre de 2009, cuando debutó en la escena musical, El Retutu supo ganarse el cariño del público con su carisma, sus letras populares y su capacidad de reinventarse. Pero en los últimos años, su vida fue cambiando, la fe se volvió un pilar fundamental y el deseo de emprender un nuevo rumbo se fue haciendo cada vez más fuerte. “Llegó una etapa final en mi vida. Una decisión que me cuesta tomar mucho, por eso es mi cara. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar todo: la música”, arrancó el cantante, emocionado.

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Gastón Villagra, conocido como El Retutu, compartió en Instagram el motivo espiritual detrás de su decisión de abandonar los escenarios

El mensaje, grabado en primera persona, no dejó dudas sobre el motivo de este radical volantazo. “Sé que es difícil dejar algo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que yo tengo que caminar. Pero yo sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida. Sé que grandes cosas van a suceder y que Él va a bendecir”, explicó Villagra, que en los últimos tiempos se volcó intensamente a la fe cristiana y a la ayuda social, acompañando a personas en situación de calle y compartiendo mensajes de esperanza en sus redes.

El Retutu, que además fue protagonista de una de las historias más recordadas de Cuestión de Peso (Eltrece), donde logró un cambio físico impresionante al bajar más de 140 kilos, nunca ocultó sus luchas ni sus procesos personales. En el video, fue contundente sobre los desafíos que implica el ambiente de la noche y las tentaciones que atraviesan quienes trabajan en el mundo del espectáculo y la música popular: “La noche te presenta muchas cosas. El diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él. Decido seguir a Cristo, que me cambió la vida, que me salvó de la muerte”.

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El cantante reconoció los desafíos del ambiente nocturno y reveló cómo la fe lo ayudó a superar pruebas personales y tentaciones

En el mismo sentido, Villagra fue claro al aclarar que su elección no responde a un brote, ni a una crisis emocional: “No me volví loco, ni tampoco un enfermo, no me lavaron la cabeza, simplemente que mi vida cambió. Es un proceso muy difícil el que estoy viviendo porque tengo 44 años y a mi edad es difícil conseguir trabajo”, reconoció en la descripción de la publicación. Sin embargo, lejos de mostrarse triste o derrotado, el cantante celebró el cierre de ciclo con agradecimiento y entusiasmo por lo que vendrá: “No estoy triste, simplemente es que es algo, una etapa hermosa que viví en mi vida que tengo que soltar, y es una etapa que se viene. La gloria postrera será mejor que la primera”.

El mensaje de El Retutu fue directo al corazón de sus seguidores, a quienes les agradeció por el aguante y el cariño a lo largo de estos 17 años de carrera. “Decirles que los amo y gracias por el aguante de tanto tiempo. Gracias, de corazón. Los amo”, expresó, despidiéndose de los escenarios, aunque sin descartar la posibilidad de volver a la música desde otro lugar: “Ojalá pueda hacer música cristiana en algún momento, música infantil, como siempre quise cuando empecé”.

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El artista también aseguró que cumplirá con las presentaciones que ya tenía agendadas para el mes de mayo, pero después de eso se despedirá definitivamente de los escenarios como cantante de cumbia. “Hoy decido caminar en fe y sé que mi Padre tomará el control de todo. Quiero agradecer a mis amigos que pasaron por la banda y a los que estuvieron hasta ahora, decirles que los amo pero nuestro Padre me eligió para servirle. Una nueva etapa comienza”, concluyó, dejando en claro que el proceso es tan desafiante como esperanzador.