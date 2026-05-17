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Tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita destruyó tres drones que cruzaron su espacio aéreo desde Irak

El Ministerio de Defensa saudita confirmó la interceptación de las aeronaves no tripuladas y advirtió que responderá a cualquier intento de violar su soberanía

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Arabia Saudita destruyó tres drones que cruzaron su espacio aéreo desde Irak
Arabia Saudita destruyó tres drones que cruzaron su espacio aéreo desde Irak

Arabia Saudita informó este domingo que interceptó y destruyó tres drones que ingresaron a su espacio aéreo desde territorio iraquí, en medio de la tensión regional derivada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El episodio ocurrió horas después del ataque contra la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, y volvió a poner en alerta a los países del Golfo por la amenaza de operaciones con aeronaves no tripuladas.

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El portavoz del Ministerio de Defensa saudita, el general Turki al-Maliki, confirmó en un comunicado que los aparatos fueron detectados durante la mañana de este domingo.

Tres drones fueron interceptados y destruidos tras entrar en el espacio aéreo del Reino desde el espacio aéreo iraquí”, señaló el funcionario.

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La cartera de Defensa agregó que Arabia Saudita adoptará “todas las medidas necesarias” frente a cualquier intento de comprometer “la soberanía y la seguridad” del país.

En los últimos meses se detectaron lanzamientos de drones desde Irak hacia varios países de la región, entre ellos Arabia Saudita y Kuwait. Las autoridades sauditas consideran que estas incursiones representan un riesgo para instalaciones estratégicas, infraestructura energética y bases militares.

La interceptación anunciada por Riad ocurrió además el mismo día en que Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque contra la central nuclear de Barakah.

El Ministerio de Defensa saudita confirmó la interceptación de las aeronaves no tripuladas y advirtió que responderá a cualquier intento de violar su soberanía (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)
El Ministerio de Defensa saudita confirmó la interceptación de las aeronaves no tripuladas y advirtió que responderá a cualquier intento de violar su soberanía (Foto AP/Efrem Lukatsky, archivo)

Funcionarios emiratíes aseguraron que un dron impactó contra un generador eléctrico ubicado fuera del perímetro interno de la planta, provocando un incendio sin consecuencias radiológicas ni víctimas.

El Ministerio de Defensa emiratí afirmó que otros dos drones fueron neutralizados antes de alcanzar sus objetivos y señaló que habían sido lanzados desde la “frontera occidental”, sin aportar mayores precisiones. Un asesor diplomático del presidente de Emiratos calificó el episodio como una “escalada peligrosa”.

La Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó posteriormente que no se detectó liberación de material radiactivo y pidió “máxima moderación militar” alrededor de instalaciones nucleares.

Las amenazas con drones se convirtieron en uno de los principales focos de preocupación para las monarquías del Golfo desde el inicio de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, distintos países árabes denunciaron ataques o intentos de incursión sobre instalaciones civiles, rutas energéticas y objetivos vinculados al comercio marítimo.

Washington sostiene que Teherán y grupos aliados incrementaron el uso de aeronaves no tripuladas para presionar a sus adversarios regionales y afectar el tráfico en el estrecho de Ormuz, considerado la vía marítima más importante del mundo para el transporte de petróleo y gas.

Imagen de archivo de la central nuclear de Barakah, ubicada en el desierto occidental de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos
Imagen de archivo de la central nuclear de Barakah, ubicada en el desierto occidental de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a endurecer este domingo su discurso contra Irán. En un mensaje publicado en Truth Social, escribió: “Para Irán, el reloj sigue corriendo y será mejor que actúen rápido o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”.

Trump tiene previsto reunirse esta semana con asesores de seguridad nacional para evaluar nuevas opciones militares relacionadas con Irán y la situación en el Golfo Pérsico.

Mientras tanto, las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas. Estados Unidos exige que Irán desmantele su programa nuclear y abandone cualquier control sobre el estrecho de Ormuz. Teherán, por su parte, reclama el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y compensaciones por los daños causados durante los ataques recientes.

En paralelo, continúan las consecuencias económicas de la crisis. Las interrupciones parciales en el tránsito marítimo por Ormuz provocaron fuertes alteraciones en el mercado energético internacional y un aumento sostenido de los precios del petróleo.

El gobierno iraní también respondió a las amenazas estadounidenses. El portavoz militar Abolfazl Shekarchi advirtió que, si Washington retoma los ataques, Estados Unidos enfrentará “escenarios nuevos, agresivos y sorpresivos”.

(Con información de Reuters, AFP y EFE)

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