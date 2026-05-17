Cinco hábitos nocturnos que recomiendan los neurólogos para “limpiar” el cerebro sin suplementos

La neuróloga Ayesha Sherzai afirma que el cerebro posee un sistema natural para eliminar residuos y mantenerse sano sin ayuda externa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas buscan desintoxicar el cerebro mediante productos o suplementos comerciales, pero según la neuróloga e investigadora Ayesha Sherzai, profesora asociada en la Universidad de Loma Linda en California, el propio cuerpo dispone de un sistema natural para limpiar el cerebro. En una entrevista con Today, la especialista señala que basta con adoptar hábitos saludables, centrados en la higiene del sueño y el entorno nocturno, para potenciar este proceso.

La Dra. Sherzai rechaza la eficacia de tónicos y suplementos orientados a la supuesta desintoxicación cerebral. En ese sentido, afirma que “el concepto de desintoxicación cerebral y todos los productos relacionados son una idea errónea y se basan en información falsa”, según Today.

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El organismo ya cuenta con mecanismos sofisticados para limpiar los residuos cerebrales, sin necesidad de ayuda externa. La especialista indica que ningún suplemento ni bebida puede sustituir los procesos biológicos internos para mantener la salud cerebral.

Una persona mayor realiza una prueba cognitiva sencilla bajo la supervisión de un profesional médico en una clínica, con una imagen digital del cerebro que muestra actividad neuronal en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta subraya que el sueño profundo activa mecanismos de limpieza cerebral. Durante esta fase, los canales cerebrales se amplían y los fluidos eliminan desechos, que luego son procesados por los riñones y el hígado. Interrumpir el sueño, consumir cafeína en exceso o dormir menos de siete horas puede dificultar la depuración de estos residuos y, a largo plazo, causar daños neurológicos.

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Estas son las 5 claves para limpiar el cerebro de forma natural

La neuróloga Ayesha Sherzai recomienda cinco acciones fundamentales para potenciar la limpieza cerebral sin recurrir a suplementos ni tónicos:

Dormir entre siete y ocho horas continuas: el descanso prolongado y sin interrupciones permite que el sistema glinfático, responsable de eliminar desechos del cerebro, funcione de manera óptima. Según Sherzai, solo durante el sueño profundo los canales cerebrales se expanden y los fluidos limpian eficazmente los residuos acumulados. Crear un ambiente oscuro y silencioso: mantener el dormitorio en completa oscuridad y libre de ruidos, con una temperatura ideal entre 20 y 22 °C (68 a 72 °F), favorece la calidad del sueño y la activación de los mecanismos internos de limpieza. Evitar comidas copiosas antes de dormir: la especialista sugiere cenar al menos dos horas antes de acostarse, ya que las comidas abundantes o tardías alteran el ciclo de sueño y dificultan la depuración cerebral. Limitar la cafeína y el alcohol: se recomienda consumir cafeína solo durante las primeras horas del día y evitar bebidas alcohólicas en las horas previas al descanso, ya que ambas sustancias pueden interrumpir el sueño profundo y perjudicar el proceso de limpieza interna. Gestionar el estrés con técnicas de relajación: sherzai aconseja emplear herramientas como la terapia cognitivo-conductual para evitar que las preocupaciones y la ansiedad afecten la calidad del descanso nocturno. Un manejo adecuado del estrés contribuye directamente al equilibrio del sistema nervioso.

Un ambiente oscuro, silencioso y con temperatura ideal mejora la calidad del sueño y refuerza los mecanismos internos de depuración cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se produce alguna interrupción durante la noche —despertar por ruido, por ir al baño u otra causa—, la neuróloga recomienda evitar la exposición a luces intensas y regresar a la cama solo cuando reaparezca el sueño, para no alterar el ciclo natural de descanso.

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Consejos cotidianos para una mejor salud cerebral

Además de los hábitos nocturnos, Sherzai propone el acrónimo “NEURO” como guía integral para el bienestar cerebral:

Nutrición : priorizar v erduras de hoja verde y frutas como los arándanos , ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que protegen el tejido cerebral.

Ejercicio : incluir actividades como sentadillas, caminatas o rutinas de piernas, que mejoran la circulación y estimulan la función cognitiva.

Relajación : reservar tiempo para reducir el estrés negativo y fomentar el “estrés positivo” a través de actividades placenteras y gratificantes.

Sueño reparador : mantener rutinas que aseguren un descanso profundo y sin interrupciones, reforzando así el trabajo del sistema glinfático.

Optimización cognitiva: practicar pasatiempos y ejercicios mentales como la lectura, juegos de lógica o aprendizaje de nuevas habilidades que estimulan la plasticidad cerebral y previenen el deterioro cognitivo.

La fórmula NEURO impulsa la salud cerebral a través de nutrición adecuada, ejercicio físico, relajación, sueño reparador y actividades cognitivas estimulantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crear condiciones ideales para el descanso nocturno y establecer un entorno sin interrupciones es un pilar fundamental para preservar la salud del cerebro. Según recopiló Today, cuidar el cerebro tiene un efecto directo en el bienestar general, ya que el organismo actúa de forma integrada para mantener el equilibrio físico y mental.

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