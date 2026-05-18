Entraron por la ventana, los golpearon y los amenazaron: brutal robo a una jubilada y su nieto en La Plata

Tres delincuentes asaltaron a una mujer de 80 años y a sus nietos

Una jubilada y uno de sus nietos fueron víctimas de un violento robo en su casa de Barrio Norte, en La Plata, durante la madrugada del domingo. Tres delincuentes armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda, los redujeron a golpes y escaparon con dinero, joyas y otros objetos de valor. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la cuadra.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30, en una casa ubicada en calle 3, entre 35 y 36, donde la jubilada se encontraba junto a su nieto. Según relató María, hija de la víctima, todo comenzó cuando tres hombres encapuchados ingresaron por la fuerza, sorprendieron a la familia y los redujeron.

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“La agarraron a ella, lo agarraron a mi sobrino, que estaba en la otra pieza, y lo tiraron al piso. Uno lo apuntaba al nene, mientras el otro tenía a mi mamá. Le pedían la plata, las cosas de oro. Revolvieron todo, encontraron algo y se fueron rápido, en 10 minutos”, contó María, en diálogo con Infobae.

Según reconstruyó la familia, los ladrones se llevaron joyas, dinero en efectivo, perfumes, zapatillas y otras pertenencias que encontraron en el dormitorio principal. Durante el asalto, la jubilada recibió cachetadas y su nieto fue golpeado con la culata de un arma. Ninguno de los dos sufrió lesiones graves.

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“Nos tenemos que conformar con que solo fueron golpes, que no estaban drogados y que se fueron rápido. Mi mamá está asustada, pero por suerte no tuvo que ser hospitalizada”, agregó María.

Los ladrones entraron por la ventana de la vivienda

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. Las imágenes muestran cómo un auto se detuvo frente a la casa, bajaron tres personas y, tras el robo, el vehículo quedó esperando de cola para facilitar la huida. “Se llevaron la llave del auto, pero después la tiraron en la casa del vecino de enfrente. Los celulares los dejaron en la puerta. Es raro, porque se llevaron cosas, pero para semejante despliegue no fue tanto”, señaló la hija de la víctima.

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La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de La Plata. De acuerdo con la familia, la Policía llegó rápidamente al lugar y luego intervino personal de Policía Científica. Además, María detalló que incluso se comunicaron con ella desde el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La familia sospecha que los delincuentes utilizaron un inhibidor para anular la alarma de la vivienda. El sistema, según explicaron, no se activó durante el ingreso, aunque después comprobaron que funcionaba correctamente.

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“Hicimos la prueba y la alarma funciona. Ellos entraron por la ventana y nunca sonó”, dijo María.

Tras el robo, la familia descubrió otro dato que podría ser clave para la investigación: los delincuentes habrían usado una tarjeta de crédito sustraída para cargar combustible en una estación de servicio de Villa Elvira, lo que podría aportar pistas a la investigación si consiguen identificarlos.

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Los ladrones revolvieron la habitación en búsqueda de dinero y joyas

María también advirtió sobre otros hechos similares ocurridos en la zona: “El barrio está fatal. Hace poco hubo otros casos parecidos, siempre de noche y con la misma modalidad. Entran por una ventana, patean puertas, te sorprenden cuando menos lo esperás. Ya no se puede ni sacar la basura o barrer la vereda porque te pueden asaltar”.

Después del asalto, la casa quedó revuelta, especialmente el dormitorio, donde los asaltantes buscaron y seleccionaron objetos de valor. “Lo más doloroso son las cosas sentimentales: la alianza de mi mamá, pulseras que le regaló su padre. No se puede vivir así, no es justo tener que ponerle rejas a todo o mudarse. Deberían ser ellos los que estén presos, no nosotros encerrados”, expresó María.

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Mientras tanto, la investigación continúa y la familia espera respuestas. “Estamos en contacto con la Policía, pero hasta ahora no hay detenidos. Ojalá los agarren, pero a mi mamá la imagen de mi sobrino en el piso, con un arma en la cabeza, no se le borra más”, concluyó.