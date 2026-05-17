Dónde y cuándo se jugará la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

River Plate y Belgrano de Córdoba disputarán la final del Torneo Apertura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se conocieron los finalistas del Torneo Apertura. Por un lado, primer River Plate que venció 1-0 a Rosario Central en la semifinal que se desarrolló en el Estadio Monumental, en un partido cargado de dramatismo. Por otro, Belgrano de Córdoba, que se impuso por penales ante Argentinos Juniors luego de empatar 1-1 en el encuentro que se disputó este domingo en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

El partido definitorio se desarrollará el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con una capacidad superior a los 57 mil espectadores.

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El recinto se mantendrá por más que Belgrano dispute la definición: “Las sedes que oportunamente designe la LPF para la disputa de la final, no serán susceptibles de modificación en caso de que acceda a las mismas el equipo que habitualmente dispute sus partidos en dicho estadio en condición de local y/o en dicha jurisdicción”, indica el punto 8.6 del Reglamento del certamen.

Tal cual sucedió en todos los playoffs del Apertura, la final tendrá un suplementario de 30 minutos si hay empate en el marcador y se definirá por los tiros desde penal si no se rompe la paridad.

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River Plate fue el primer finalista al vencer 1-0 a Rosario Central (Foto: FOTOBAIRES)

El vencedor de este choque se ganará el pasaje directo a la Copa Libertadores 2027 y también el derecho a disputar el título del Trofeo de Campeones 2026 contra el campeón del Clausura que se conocerá a final del año. Hay que tener en cuenta que el club que sea propietario de este Trofeo de Campeones accederá a la puja por otras dos coronas: la Supercopa Argentina 2027 (ante el campeón de la Copa Argentina) y la Supercopa Internacional 2027 (frente al designado “Campeón de Liga” que acumule la mayor cantidad de puntos en la temporada en la Tabla General).

El Reglamento de la Liga Profesional establece también que “a partir del 2027″ se celebrará la “Recopa de Campeones”: un triangular entre el campeón de la Copa Argentina 2026, el de la Supercopa Argentina 2026 y el de la Supercopa Internacional 2026.

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El Millonario llegó a la instancia definitiva tras haber quedado segundo en la Zona B detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza (33 puntos). Los ahora dirigidos por Eduardo Coudet tuvieron como entrenador a Marcelo Gallardo hasta la 7ª fecha, luego contaron con el Chacho desde la 10ª con un breve interinato de Marcelo Escudero en el medio.

Con 9 victorias, 2 empates y 5 derrotas, enfrentaron a San Lorenzo en octavos de final: lo superaron por penales en el Monumental tras alcanzar un electrizante empate sobre el final. Posteriormente, se impusieron 2-0 sobre Gimnasia La Plata.

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Belgrano también jugará la final tras superar a Argentinos (Fotobaires)

Hay que tener en cuenta que el club de Núñez afrontará esta final con el deseo de cortar con una racha de más de dos años sin coronas: la última celebración fue en marzo del 2024 al conquistar la Supercopa Argentina contra Estudiantes La Plata.

La agenda del elenco de Coudet todavía tiene actividad marcada antes del parate de mitad de año por el Mundial: recibirá a Bragantino de Brasil el próximo miércoles 20 de mayo por la 5ª fecha de la Copa Sudamericana (desde las 21:30) y cerrará su participación en el Grupo H del torneo continental ante Blooming de Bolivia el miércoles 27 de mayo (a partir de las 21:30) en Núñez. Además, falta oficializar la fecha del duelo de 16avos de final de la Copa Argentina contra Aldosivi de Mar del Plata.

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Bajo este formato de competencia con dos certámenes de fases regulares y playoffs en una misma temporada que se inició en 2025, los últimos campeones fueron Platense del Apertura, que superó 1-0 a Huracán en la final; y Estudiantes de La Plata, que conquistó el Clausura luego de vencer por penales a Racing. El Pincha también se quedó con la Copa de la Liga 2024 luego de imponerse otra vez desde los doce pasos, en este caso ante el Fortín, que ese año obtuvo la última liga con ese sistema de disputa, es decir, 27 fechas todos contra todos.

Siguiendo con las últimas finales disputadas, el año pasado Vélez también se coronó en la Supercopa Internacional 2025 tras superar 2-0 a Estudiantes de La Plata y la Supercopa Argentina, luego de imponerse 2-0 a Central Córdoba de Santiago. Mientras que Talleres de Córdoba hizo lo propio al ganarle a River Plate por penales la pendiente Supercopa Internacional 2024. Además, el año pasado Independiente Rivadavia levantó la Copa Argentina luego de eliminar por penales a Argentinos Juniors.

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