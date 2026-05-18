La revista Antropología e Historia de Guatemala presenta nueva edición dedicada a investigaciones patrimoniales

La presentación oficial del nuevo número de la revista Antropología e Historia de Guatemala fortalece la divulgación científica del Ministerio de Cultura y Deportes. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

La presentación oficial del nuevo número de la revista Antropología e Historia de Guatemala marcó un hito en la estrategia de divulgación científica impulsada por el Ministerio de Cultura y Deportes.

En el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, el acto subrayó el papel clave de la publicación en la difusión de investigaciones sobre arqueología, historia y patrimonio cultural, con el objetivo de fortalecer la identidad guatemalteca y el conocimiento de su herencia tangible e intangible, según informó el mismo Ministerio.

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Setenta y siete años después de su primera publicación en 1949, la revista ha consolidado su alcance internacional al visibilizar el trabajo de generaciones de especialistas.

Christopher Martínez, director técnico de Investigación y Registro, precisó: “En estas páginas se encuentran plasmados los aportes de numerosos especialistas que han dedicado su vida a la investigación y que, a través de este medio, ponen a disposición de la población el conocimiento generado por su trabajo”.

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El nuevo número, correspondiente a la IV época, Nº 5, año 2025, responde a lineamientos internacionales de divulgación académica y organiza su contenido en tres secciones: Arqueología, Historia y Patrimonio Cultural Intangible.

El contenido del número 2025

La edición presentada reúne estudios que abordan temáticas diversas, como la prospección arqueológica subacuática en el lago Petén Itzá, análisis de murales y paisajes en San Bartolo-Xultún y trabajos sobre el patrón de asentamiento en Kajyub’.

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La variedad incluye también un artículo sobre la interpretación de las imágenes encontradas en la Casa de las Golondrinas y su relación con textos históricos.

En materia de patrimonio arquitectónico, el volumen dedica especial atención a la zona 9 de la ciudad de Guatemala, junto con nuevos hallazgos arqueológicos en la sierra de los Cuchumatanes.

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En el campo histórico, el número 2025 incorpora investigaciones sobre el barrio de Chipilapa en el antiguo Santiago de Guatemala y el desarrollo de la producción de algodón en el país.

La sección de Patrimonio Cultural Intangible detalla expresiones identitarias como la tradición de la Enhiladera de la Flor de Mayo, resaltando su valor como sincretismo cultural en la región de Petén. Esta estructura editorial, planificada por el Departamento de Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Antropológicas, tiene como propósito acercar especialmente a la juventud al conocimiento y la conservación del patrimonio nacional.

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La presentación oficial del nuevo número de la revista Antropología e Historia de Guatemala fortalece la divulgación científica del Ministerio de Cultura y Deportes. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

Un legado de más de siete décadas en la difusión del patrimonio cultural guatemalteco

La revista Antropología e Historia de Guatemala, publicada por el Ministerio de Cultura y Deportes, destaca por su estructura alineada a estándares internacionales y por enfocar cada número en áreas disciplinares claramente diferenciadas para facilitar el acceso de la sociedad a los resultados de investigación. Mónica Urquizú, directora general de Patrimonio Cultural y Natural en funciones, remarcó: “La investigación y la publicación de la revista son fundamentales para la difusión del conocimiento y para incentivar la protección del patrimonio cultural. Es importante que las personas conozcan su patrimonio y se apropien de él”, indicó Urquizú.

La presentación oficial del nuevo número de la revista Antropología e Historia de Guatemala fortalece la divulgación científica del Ministerio de Cultura y Deportes. (Fotografía: Ministerio de Cultura y Deportes)

El posicionamiento internacional y la continuidad de la publicación en IV época reflejan el reconocimiento alcanzado por la invitación continua al diálogo académico y público en torno a la identidad guatemalteca, sus tradiciones, sus vestigios materiales, su historia y su proyección cultural en el ámbito regional y mundial.

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Abierta la convocatoria para la publicación de investigaciones inéditas hasta junio de 2026

El Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, convoca a arqueólogos, historiadores, antropólogos, investigadores y portadores de expresiones culturales para colaborar en la próxima edición de la revista.

El objetivo es incentivar la presentación de trabajos inéditos que contribuyan a la difusión de nuevos hallazgos y reflexiones sobre la diversidad cultural y las raíces históricas de Guatemala.

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Los interesados podrán enviar sus artículos hasta el 30 de junio de 2026. Las investigaciones deben remitirse al correo electrónico investigaciones19mcd@gmail.com, destinado al Departamento de Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Antropológicas.

Esta iniciativa busca enriquecer la revista especializada con aportes que fortalezcan el conocimiento sobre el patrimonio cultural tangible e intangible del país.

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