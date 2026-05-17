Bad Bunny recordó su paso por Argentina al ritmo de Gustavo Cerati y Palito Ortega: “Te amo desde la primera vez que te visité”

El cantante, que se presentó en febrero de este año, compartió videos inéditos de su paso por el país (Video: Instagram)

Bad Bunny reafirmó su lazo con Argentina tras su serie de conciertos en Buenos Aires en febrero de 2026. Este fin de semana, el cantante compartió material inédito de su paso por el país dedicando un extenso mensaje de gratitud y afecto a sus seguidores locales a través de historias en su cuenta oficial de Instagram.

En su publicación, el artista puertorriqueño compartió imágenes de su paso por la ciudad, escenas cotidianas, momentos de los recitales y fragmentos de la vida urbana que retratan la intensidad de su vínculo con el público argentino, destacando la energía y calidez que, según sus palabras, marcan cada una de sus visitas.

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El mensaje que Bad Bunny le dedicó a la Argentina: "Esta fue una vez más en la que me sorprendes y me das lo mejor de tí" (Instagram)

En los videos y fotografías difundidos, Bad Bunny recorre distintos rincones de Buenos Aires, desde cenas privadas hasta eventos musicales, y seleccionó obras emblemáticas de la música argentina para musicalizar sus publicaciones, entre ellas Adiós de Gustavo Cerati, Luna tucumana de Atahualpa Yupanqui y Corazón contento de Palito Ortega. Este gesto, inusual en la forma por su tono intimista, subraya la admiración del artista por la cultura local y su capacidad de aproximarse a sus raíces artísticas en cada visita.

Bad Bunny compartió postales de sus días en Buenos Aires disfrutando del tango y la gastronomía local

La declaración que acompañó las imágenes difundidas por el “Conejo malo” funcionó como una especie de epílogo emocional: “Argentina, te amo desde la primera vez que te visité y me enamoraste con tu intensidad y energía inigualable”, escribió el artista en sus historias de Instagram. Este mensaje se completó con una afirmación de gratitud y pertenencia a la historia del músico: “Siempre serás parte fundamental de mi historia y siempre estaré agradecido con la forma en que me has querido y abrazado”.

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Al cierre de su mensaje, el intérprete de “Yo perreo sola” y “Baile inolvidable” reforzó la promesa de continuidad de este lazo: “Esta fue una vez más en la que me sorprendes y me das lo mejor de ti. Nos veremos en otra ocasión. Gracias”, publicó el artista, lo que fue recibido como un anticipo informal de futuros reencuentros.

“Argentina, te amo desde la primera vez que te visité y me enamoraste con tu intensidad y energía inigualable”, escribió el artista

El 13, 14 y 15 de febrero de este año, Bad Bunny en el Estadio Monumental produjo un hito para la música en Argentina, reuniendo a más de 80 mil personas en una última noche repleta de sorpresas y figuras reconocidas. Entre fuegos artificiales y ovaciones, el artista puertorriqueño despidió su paso por Buenos Aires, antes de continuar su gira por Brasil.

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Durante las tres jornadas, el estadio de River Plate vibró con una puesta en escena imponente y una lista de invitados que representaron distintos géneros y generaciones. La presencia de celebridades como Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole en el segmento de La Casita fue uno de los momentos más celebrados por el público.

El viernes 13, Bad Bunny inició su show con “La mudanza”, desatando el primer estallido del estadio (REUTERS/Tomas Cuesta)

El segundo día, coincidiendo con el Día de San Valentín, el espectáculo tomó un giro más romántico. “Feliz día de San Valentín, Argentina”, saludó Benito, alentando a los presentes a abrazar a sus parejas o a sí mismos. Esa noche, la nostalgia y el reencuentro se hicieron presentes con la subida al escenario de Cazzu, Duki y Khea para interpretar “Loca - Remix”, reviviendo una colaboración emblemática del trap.

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En cada fecha, la logística y la puesta en escena estuvieron a la altura de un espectáculo internacional que propuso Bad Bunny

El recorrido por el Monumental también incluyó un homenaje a Soda Stereo con una versión salsa de “De música ligera”, que emocionó a todos los presentes. La primera noche, Bad Bunny apareció con la camiseta argentina número 19, en referencia a los inicios de Lionel Messi, gesto que fue celebrado por la multitud.

Durante su última función, el artista puertorriqueño se permitió una reflexión sobre la espera y la recompensa: “Como dicen por ahí, lo mejor se hace esperar”, pronunció Bad Bunny al iniciar el show, anticipando una noche cargada de emociones y colaboraciones inesperadas.

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Los artistas se reencontraron en la segunda noche del puertorriqueño en Estadio Monumental (Video: Dale Play)

En la última jornada, el invitado internacional Eladio Carrión se sumó para interpretar “Thunder y lightning”, “Kemba Walker” y “Coco Chanel”, siendo esta última una sorpresa exclusiva para el público argentino. “La última mencionada ni siquiera formaba parte del setlist oficial e iba a ser presentada en otro país”, reconoció Bad Bunny durante el show.

Las tres fechas evidenciaron una logística de espectáculo internacional y una conexión especial con los fans locales. “Gracias por haber visto en mí lo que el mundo está viendo hoy”, expresó el artista en tono confesional, reconociendo el apoyo recibido desde sus primeras presentaciones en el país.

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