Teleshow

El divertido encuentro de Paulina Cocina con Carmen Barbieri en el show de Ca7riel y Paco Amoroso, a puro baile y charla

Lejos de las recetas, la influencer se animó a una noche de música y diversión en el Movistar Arena, compartiendo risas junto a famosos y sumándose a la performance de los artistas

Guardar
Google icon

Paulina Cocina participó del show de CA7RIEL & Paco Amoroso en el inicio de la gira Free Spirits World Tour en el Movistar Arena (Video: Instagram)

El Movistar Arena fue el escenario de una verdadera fiesta musical y cultural con el inicio del “Free Spirits World Tour” de CA7RIEL & Paco Amoroso. La dupla, referente de la nueva música urbana argentina, convocó a miles de fans, colegas y celebridades para celebrar la llegada de una nueva etapa artística, entre cambios de look, performance conceptual y un despliegue escénico que combinó introspección, euforia y mucho baile. Pero entre los invitados especiales, una presencia se robó buena parte de la atención: Paulina Cocina, la influencer y referente culinaria que, lejos de la mesada y los videos de recetas, se animó a vivir una noche diferente, rodeada de figuras del espectáculo y la escena.

Paulina, que viene de consolidarse como una de las voces más seguidas y queridas de las redes, fue parte del selecto grupo de famosos que ocupó la grada VIP y formó parte del “coro de enfermeros” durante el momento más performático del show. Vestida con bata blanca, la cocinera se sumó a la propuesta conceptual de la noche, que recreó el “Free Spirits Wellness Center” y transformó a los invitados en pacientes de una clínica ficticia, guiados por frases de Andrew Huberman, Osho y Jodorowsky proyectadas en las pantallas.

PUBLICIDAD

Ca7riel y Paco Amoroso deslumbran con el inicio de Free Spirits en Buenos Aires
El concierto se destacó por una puesta en escena conceptual, inspirada en un centro de bienestar ficticio y con famosos disfrazados de enfermeros (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

El inicio del concierto ya marcó la diferencia: una doctora apareció en escena para explicar la dinámica del “programa intensivo de bienestar” y, tras el primer tema, la cortina cayó para revelar a CA7RIEL & Paco Amoroso recostados en camillas, listos para iniciar el ritual de liberación que proponía el setlist. El público saltó, coreó y acompañó cada cambio de vestuario y cada transición musical, desde el descontrol de “No me sirve más” hasta la sobriedad total black de “Nada nuevo”, “Muero”, “Mi Diosa” y “#TETAS”.

Durante la interpretación de “Impostor”, llegó el momento más viral de la noche: los músicos abandonaron el escenario principal para mezclarse entre los famosos de la grada, que los esperaban disfrazados de enfermeros. A lo largo de la noche, Paulina compartió risas y charlas con Carmen Barbieri. En la misma fecha, también se vio a Marixa Balli, Emilia Attias, Cande Vetrano, Fede Bal, Evelyn Botto, Loreto Peralta, Katja Martínez, Pelao Khe, Juli Savioli, Virginia de Bandana y Luquitas Rodríguez. La complicidad entre Paulina y Carmen fue visible: entre selfies, bromas y gestos de admiración mutua, ambas se sumaron al clima de festejo, sin perder oportunidad de comentar la energía que CA7RIEL & Paco Amoroso lograron imprimirle al público.

PUBLICIDAD

Durante el recital, Paulina Cocina compartió charlas y risas con Carmen Barbieri, en medio de un ambiente de complicidad y admiración mutua (Video: Instagram)

La lista de invitados fue tan variada como los propios shows de la gira que continúa en otros puntos del país. Entre las figuras que se sumaron al coro y a la fiesta en días previos estuvieron Juliana Gattas (Miranda!), Martín Piroyansky, Coti Sorokin, Maia Reficco, Esmeralda Mitre, Walas (Massacre), Hernán Coronel (Mala Fama), Chita, Luz Gaggi y Anita B Queen. La diversidad de referentes culturales, musicales y del streaming demostró el alcance transversal de la propuesta de CA7RIEL y Paco, que lograron reunir a generaciones y géneros bajo una misma consigna: “ser espíritus libres”.

El cierre del concierto fue una auténtica rave, con todos los famosos invitados en el escenario y el público saltando al ritmo de los hits. Paulina Cocina, siempre sonriente y dispuesta a disfrutar, se sumó al baile y al clima de alegría general, demostrando que, aunque el mundo de la gastronomía y el de la música puedan parecer lejanos, la pasión por compartir y celebrar es la misma.

La noche selló apenas el comienzo de la gira “Free Spirits” y dejó en claro que CA7RIEL & Paco Amoroso no solo lograron reinventarse, sino también reunir en un mismo lugar a influencers, músicos, actores y fans de todas las edades. Paulina Cocina, que suele compartir con su audiencia la importancia de disfrutar la vida y animarse a lo nuevo, vivió una noche inolvidable donde la música y la risa fueron protagonistas.

Temas Relacionados

Paulina CocinaCA7RIEL & Paco AmorosoCA7RIELPaco AmorosoCA7RIEL y Paco AmorosoFree Spirits World TourCarmen Barbieri

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

La actriz contó en el ciclo de Juana Viale sobre cómo atraviesan la ruptura, la crianza de su hija y desmintió rumores de terceros

Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

La empresaria compartió imágenes y frases repletas de ternura para la hija menor de Romina Yan, destacando el lazo que une a toda la familia

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

En una nueva emisión, la nieta de Mirtha Legrand deslumbró con un estilismo original y la complicidad de su equipo de belleza

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

La cantante dio un mensaje de solidaridad en el escenario e invitó a hablar, denunciar y apoyarse unas a otras mientras el estadio estalló en ovaciones y aplausos

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

La influencer compartió el momento que vivió cuando hacía ejercicios que de inmediato se convirtió en tendencia en las redes

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

DEPORTES

Argentinos Juniors le gana a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura

Argentinos Juniors le gana a Belgrano de Córdoba por la segunda semifinal del Torneo Apertura

Mariano Navone logró una remontada épica ante Marco Trungelliti y se llevó el duelo de argentinos en Ginebra

Lo que representa para LeBron James compartir la cancha con su hijo Bronny y celebrar en familia cada triunfo

La importante decisión del Cholo Simeone sobre su futuro en el Atlético Madrid: “Estoy pensando en mí”

Juan Manuel Cerúndolo, campeón en Bordeaux: logró el título tras una batalla en la final y quedó al borde del Top 50

TELESHOW

Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

INFOBAE AMÉRICA

Ruanda cerró el paso fronterizo de Rubavu con el este de la República Democrática del Congo por el nuevo brote de ébola

Ruanda cerró el paso fronterizo de Rubavu con el este de la República Democrática del Congo por el nuevo brote de ébola

El fiscal general de Guatemala rompe con política de puertas cerradas al prometer apertura y transparencia en su gestión

Primera cineasta de Costa Rica en entrar en la selección oficial del Festival de Cannes: “Me siento muy honrada y con responsabilidad”

Guatemala capturó y expulsó del país a presunto pandillero salvadoreño

Sin actos ni proclamas, Panamá olvida el fusilamiento del líder indígena Victoriano Lorenzo