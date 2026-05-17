El divertido encuentro de Paulina Cocina con Carmen Barbieri en el show de Ca7riel y Paco Amoroso, a puro baile y charla

Paulina Cocina participó del show de CA7RIEL & Paco Amoroso en el inicio de la gira Free Spirits World Tour en el Movistar Arena (Video: Instagram)

El Movistar Arena fue el escenario de una verdadera fiesta musical y cultural con el inicio del “Free Spirits World Tour” de CA7RIEL & Paco Amoroso. La dupla, referente de la nueva música urbana argentina, convocó a miles de fans, colegas y celebridades para celebrar la llegada de una nueva etapa artística, entre cambios de look, performance conceptual y un despliegue escénico que combinó introspección, euforia y mucho baile. Pero entre los invitados especiales, una presencia se robó buena parte de la atención: Paulina Cocina, la influencer y referente culinaria que, lejos de la mesada y los videos de recetas, se animó a vivir una noche diferente, rodeada de figuras del espectáculo y la escena.

Paulina, que viene de consolidarse como una de las voces más seguidas y queridas de las redes, fue parte del selecto grupo de famosos que ocupó la grada VIP y formó parte del “coro de enfermeros” durante el momento más performático del show. Vestida con bata blanca, la cocinera se sumó a la propuesta conceptual de la noche, que recreó el “Free Spirits Wellness Center” y transformó a los invitados en pacientes de una clínica ficticia, guiados por frases de Andrew Huberman, Osho y Jodorowsky proyectadas en las pantallas.

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El concierto se destacó por una puesta en escena conceptual, inspirada en un centro de bienestar ficticio y con famosos disfrazados de enfermeros (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

El inicio del concierto ya marcó la diferencia: una doctora apareció en escena para explicar la dinámica del “programa intensivo de bienestar” y, tras el primer tema, la cortina cayó para revelar a CA7RIEL & Paco Amoroso recostados en camillas, listos para iniciar el ritual de liberación que proponía el setlist. El público saltó, coreó y acompañó cada cambio de vestuario y cada transición musical, desde el descontrol de “No me sirve más” hasta la sobriedad total black de “Nada nuevo”, “Muero”, “Mi Diosa” y “#TETAS”.

Durante la interpretación de “Impostor”, llegó el momento más viral de la noche: los músicos abandonaron el escenario principal para mezclarse entre los famosos de la grada, que los esperaban disfrazados de enfermeros. A lo largo de la noche, Paulina compartió risas y charlas con Carmen Barbieri. En la misma fecha, también se vio a Marixa Balli, Emilia Attias, Cande Vetrano, Fede Bal, Evelyn Botto, Loreto Peralta, Katja Martínez, Pelao Khe, Juli Savioli, Virginia de Bandana y Luquitas Rodríguez. La complicidad entre Paulina y Carmen fue visible: entre selfies, bromas y gestos de admiración mutua, ambas se sumaron al clima de festejo, sin perder oportunidad de comentar la energía que CA7RIEL & Paco Amoroso lograron imprimirle al público.

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Durante el recital, Paulina Cocina compartió charlas y risas con Carmen Barbieri, en medio de un ambiente de complicidad y admiración mutua (Video: Instagram)

La lista de invitados fue tan variada como los propios shows de la gira que continúa en otros puntos del país. Entre las figuras que se sumaron al coro y a la fiesta en días previos estuvieron Juliana Gattas (Miranda!), Martín Piroyansky, Coti Sorokin, Maia Reficco, Esmeralda Mitre, Walas (Massacre), Hernán Coronel (Mala Fama), Chita, Luz Gaggi y Anita B Queen. La diversidad de referentes culturales, musicales y del streaming demostró el alcance transversal de la propuesta de CA7RIEL y Paco, que lograron reunir a generaciones y géneros bajo una misma consigna: “ser espíritus libres”.

El cierre del concierto fue una auténtica rave, con todos los famosos invitados en el escenario y el público saltando al ritmo de los hits. Paulina Cocina, siempre sonriente y dispuesta a disfrutar, se sumó al baile y al clima de alegría general, demostrando que, aunque el mundo de la gastronomía y el de la música puedan parecer lejanos, la pasión por compartir y celebrar es la misma.

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La noche selló apenas el comienzo de la gira “Free Spirits” y dejó en claro que CA7RIEL & Paco Amoroso no solo lograron reinventarse, sino también reunir en un mismo lugar a influencers, músicos, actores y fans de todas las edades. Paulina Cocina, que suele compartir con su audiencia la importancia de disfrutar la vida y animarse a lo nuevo, vivió una noche inolvidable donde la música y la risa fueron protagonistas.