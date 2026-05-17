Un estudio revela que música personalizada aumenta la tolerancia mental al ejercicio intenso

La música personalizada para entrenar eleva la tolerancia mental frente al ejercicio intenso, según un nuevo estudio científico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la música en el rendimiento deportivo ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la psicología hasta la fisiología del ejercicio. En la última década, múltiples investigaciones han explorado cómo los estímulos sonoros pueden modificar no solo el ánimo, sino también la percepción de esfuerzo durante la actividad física.

Un nuevo estudio muestra que la música para entrenar seleccionada por el propio usuario puede incrementar la tolerancia mental y hacer más llevadero el ejercicio intenso, aunque no modifica los límites físicos. Elegir canciones motivadoras ayuda a extender la duración de la actividad y brinda un apoyo psicológico relevante para quienes buscan constancia en su entrenamiento.

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Para llegar a estas conclusiones, el estudio contó con la participación de 29 adultos sanos que realizaron pruebas de ciclismo de alta intensidad, tanto con como sin música de ritmo rápido (entre 120 y 140 pulsaciones por minuto). Cada persona preparó su propia selección musical y las pruebas se realizaron en orden aleatorio, lo que permitió comparar el desempeño individual en ambas condiciones.

Durante el experimento, los investigadores evaluaron la duración del esfuerzo, la frecuencia cardiaca, el consumo de oxígeno (VO2 máx.), los niveles de lactato en sangre y la percepción subjetiva del esfuerzo de cada participante.

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Cómo influye la música en el rendimiento durante el ejercicio

El resultado central fue que los participantes extendieron el tiempo de entrenamiento en más de cinco minutos en promedio al escuchar música, en comparación con las sesiones en silencio.

Además, acumularon un mayor trabajo cardiovascular y permanecieron más tiempo por encima de su umbral anaeróbico, lo que indica una mayor tolerancia al esfuerzo y una prolongación de la actividad bajo condiciones exigentes.

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Escuchar música al entrenar aumenta el trabajo cardiovascular y prolonga el tiempo por encima del umbral anaeróbico en deportistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la mejora en el tiempo de actividad, los investigadores no detectaron cambios significativos en indicadores fisiológicos clave como el lactato, la frecuencia cardíaca o el consumo de oxígeno al límite del agotamiento. Esto sugiere que la música no aumentó la capacidad física máxima de los participantes.

Según el estudio, el efecto se produjo principalmente a nivel mental: la música modificó la percepción subjetiva del esfuerzo y la disposición psicológica frente al cansancio, permitiendo que las personas continuaran ejercitándose durante más tiempo aunque sus límites fisiológicos siguieran siendo los mismos.

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Estos hallazgos sugieren que la música actúa principalmente como un modulador psicológico, facilitando la continuidad de la actividad a través de la gestión de las sensaciones de fatiga y malestar.

Por qué la música mejora la tolerancia al ejercicio

Los investigadores atribuyen el efecto positivo de la música a su capacidad para distraer la mente de la fatiga y las molestias físicas que aparecen durante el ejercicio. Según explicaron los autores del estudio, escuchar música puede ayudar a reducir la percepción del cansancio y hacer más llevadero el esfuerzo físico.

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Este mecanismo, conocido como disociación, permite que la atención se centre en estímulos externos como las canciones en lugar de en las señales corporales asociadas al cansancio. De esta forma, aunque el esfuerzo físico sea el mismo, la percepción mental de dificultad disminuye y la experiencia se vuelve más llevadera y positiva.

La música actúa como modulador psicológico, ayudando a gestionar la fatiga y el malestar durante la actividad física sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el estudio advierte sobre sus propias limitaciones: la muestra de participantes fue reducida y solo se midieron ciertos parámetros en momentos concretos del esfuerzo. Por ello, los resultados deben interpretarse con cautela y podrían variar según las características personales, el tipo de ejercicio o el entorno en que se realiza la actividad física.

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Consejos para aprovechar la música en el entrenamiento

Personalizar la música del entrenamiento es una estrategia útil para incrementar la motivación y el disfrute de la actividad física. Seleccionar listas con canciones estimulantes y adecuadas al ritmo del ejercicio puede ayudar a quienes buscan constancia y mejorar su experiencia durante la práctica deportiva.

Los especialistas recomiendan crear un entorno agradable para la actividad física. Participar en sesiones de entrenamiento en grupo, invitar a amigos o complementar el ejercicio con contenidos audiovisuales puede potenciar la sensación positiva y hacer que la actividad resulte más sostenible a largo plazo.

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Los especialistas destacan que adaptar la música y el entorno a las preferencias individuales convierte el entrenamiento en una experiencia más agradable y sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adaptar el entorno y la música a las propias preferencias permitirá mantener el interés y la motivación, especialmente en días en los que el ánimo decae o el cansancio pesa más de lo habitual. Además, variar las listas de reproducción y experimentar con nuevos géneros o ritmos puede renovar el estímulo y evitar la monotonía.

Aunque la música no modifica los límites físicos máximos, sí contribuye a que el ejercicio intenso sea más fácil de sobrellevar mentalmente, facilitando que las personas mantengan la motivación y sean más constantes en su rutina de entrenamiento.

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