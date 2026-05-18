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Zelensky destacó la efectividad de los ataques ucranianos tras la mayor ofensiva con drones sobre Moscú

El presidente de Ucrania sostuvo que la expansión del alcance militar de Kiev “cambia la percepción de la guerra”. “Había más de 500 kilómetros de distancia a los objetivos”, dijo

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Zelensky destacó la efectividad de los ataques ucranianos tras la mayor ofensiva con drones sobre Moscú
Zelensky destacó la efectividad de los ataques ucranianos tras la mayor ofensiva con drones sobre Moscú

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este domingo que las fuerzas ucranianas demostraron capacidad para ejecutar ataques a más de 500 kilómetros de distancia durante la reciente ofensiva con drones contra la región de Moscú, considerada por autoridades rusas como la más intensa en años recientes sobre la zona capitalina.

Nuestras fuerzas han realizado una operación a gran escala contra la región de Moscú. Una buena oleada de ataques profundos. Ucrania tiene esta capacidad. Había más de 500 kilómetros de distancia a los objetivos”, señaló Zelensky en su mensaje diario.

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El mandatario sostuvo que el alcance de estas operaciones modifica la percepción del conflicto y la situación militar general.

Esto es importante también porque la región de Moscú es la más saturada de defensas antiaéreas”, agregó, al asegurar que los sistemas de protección en esa zona no lograron impedir completamente los impactos.

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Zelensky indicó además que las fuerzas ucranianas están ampliando su radio de acción y que estos ataques forman parte de una estrategia para aumentar la presión sobre Rusia. Según el presidente, la capacidad de alcanzar objetivos lejanos “está cambiando significativamente la situación y, más en general, la percepción de la guerra de Rusia”.

Bomberos trabajan entre los restos de una vivienda dañada tras un ataque con drones en la región de Moscú (REUTERS)
Bomberos trabajan entre los restos de una vivienda dañada tras un ataque con drones en la región de Moscú (REUTERS)

En su discurso, el jefe de Estado ucraniano dijo que el ataque constituye “una clara señal” en el contexto de la guerra y añadió que fue realizado en una fecha simbólica vinculada a las víctimas del llamado “terror soviético”.

También aseguró que en las últimas jornadas se registró mayor actividad militar ucraniana que rusa en varios frentes, lo que interpretó como un ajuste en el equilibrio operativo. Además, anticipó contactos diplomáticos con países europeos y Estados Unidos durante la próxima semana, con el objetivo de avanzar en apoyo político y militar.

“Todos los días tiene que haber resultados para Ucrania. Todos los días deben incrementarse nuestra fuerza y nuestra capacidad de largo alcance”, concluyó el mandatario.

Impactos y daños reportados en la región de Moscú

Las autoridades rusas confirmaron impactos en distintas zonas de la región capitalina tras la ofensiva, incluyendo daños en viviendas, infraestructura civil y áreas industriales. Entre los sitios afectados figura la refinería de Moscú, donde se registraron al menos doce personas heridas, aunque el funcionamiento de la planta no se detuvo.

Las autoridades rusas confirmaron impactos en distintas zonas de la región capitalina tras la ofensiva, incluyendo daños en viviendas, infraestructura civil y áreas industriales
Las autoridades rusas confirmaron impactos en distintas zonas de la región capitalina tras la ofensiva, incluyendo daños en viviendas, infraestructura civil y áreas industriales

También se reportaron restos de drones en el aeropuerto de Sheremétievo, lo que llevó a restricciones temporales en el espacio aéreo junto con otros tres aeropuertos de la capital rusa. Durante el operativo, decenas de vuelos fueron desviados a otros destinos.

Gobernadores regionales informaron además de víctimas mortales en distintos puntos de la periferia de Moscú, incluyendo colapsos de viviendas y daños en zonas residenciales. En algunos casos, los restos de los drones habrían provocado incendios y derrumbes parciales.

El episodio se enmarca en una escalada reciente de ataques con drones entre ambos países. En paralelo a la ofensiva ucraniana, Rusia lanzó cientos de drones contra territorio ucraniano, la mayoría de los cuales fueron interceptados según reportes militares de Kiev.

Las autoridades ucranianas señalaron que los ataques rusos incluyeron distintos tipos de drones de ataque y señuelo, utilizados para saturar los sistemas de defensa aérea.

Avión Aeroflot plateado en pista de aeropuerto con nieve. Otros aviones y la terminal Sheremetyevo de Moscú al fondo, vistos a través de una valla
Se reportaron restos de drones en el aeropuerto de Sheremétievo, lo que llevó a restricciones temporales en el espacio aéreo junto con otros tres aeropuertos de la capital rusa

En Moscú, el incidente obligó a la suspensión temporal de operaciones aeroportuarias y a la activación de protocolos de emergencia, mientras continúan las evaluaciones sobre daños estructurales y el balance final de víctimas.

(Con información de Europa Press, AFP y EFE)

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