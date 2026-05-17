Los mejores memes de la clasificación de Belgrano: el penal de Enzo Pérez, la final ante River Plate y las burlas de Boca Juniors

Belgrano hizo historia y jugará la final del Torneo Apertura ante River Plate. El Pirata cordobés eliminó a Argentinos Juniors por penales en las semifinales y desató una catarata de memes en las redes sociales que evocaron la Promoción de 2011, cuando ese mismo equipo mandó al Millonario a la B Nacional por primera y única vez en su historia. La final del próximo domingo 24 de mayo, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, quedó envuelta desde el primer minuto en la sombra de aquella jornada que partió al fútbol argentino en dos.

El partido, disputado este domingo en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, tuvo un guión de película de terror para los hinchas del Bicho. Facundo Jainikoski, de apenas 18 años, puso en ventaja a Argentinos Juniors a los 7 minutos con un remate al primer palo tras un desborde por la derecha. El pibe misionero, llegado desde Posadas a los 11 años, celebró su primer gol en Primera División en el momento más importante de la temporada. Durante todo el primer tiempo, el equipo de Nicolás Diez fue superior: manejó la pelota con criterio, construyó desde atrás y tuvo al menos dos situaciones claras para ampliar la diferencia, todas resueltas por el arquero Thiago Cardozo.

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El complemento cambió de fisonomía. Ricardo Zielinski movió el banco, lanzó a Franco Vázquez y a Ramiro Hernandes, y Belgrano empezó a crecer. Aun así, los locales estuvieron cerca de cerrar el partido: Gastón Verón llegó solo al área en el final del alargue y Cardozo le tapó el remate. La historia, sin embargo, reservaba otro desenlace. En el cuarto minuto de descuento, Lucas Passerini bajó la pelota de pecho dentro del área y Nicolás “Uvita” Fernández la cruzó contra el palo para el agónico 1-1. Antes, Lucas Zelarayán había golpeado el travesaño. El estadio enmudeció y la semifinal se fue al alargue.

En los 30 minutos adicionales no hubo diferencias. El cansancio acumulado en ambos planteles dejó el partido sin profundidad y todo se resolvió en los penales, un karma histórico para el Bicho, que ya en otras ocasiones había sufrido en las tandas. Verón estrelló el travesaño en el primer disparo de Argentinos; Zelarayán y el “Mudo” Vázquez fallaron para Belgrano, pero Cortés les atajó los dos. Con el marcador 3-1 a favor de los locales, el partido parecía resuelto. Entonces llegó el quiebre: Gabriel Florentín pegó en el palo, el Pirata convirtió sus siguientes remates y la definición llegó al sexto penal de Argentinos.

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Enzo Pérez erró, Hernandes convirtió y Belgrano pasó a la final del Apertura.

Ahí apareció Enzo Pérez. El mediocampista, confeso hincha de River Plate, ingresó en el tramo final del encuentro y fue el encargado de ejecutar ese disparo que podría haber sellado el pase a la final. Su remate fue débil, mal colocado, y Cardozo lo tomó con las dos manos sin mayores complicaciones. Hernandes no falló desde los doce pasos y Belgrano se clasificó 4-3.

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Las redes sociales explotaron. Los hinchas de Boca Juniors encontraron en el penal fallado de Pérez material de burla doble: por un lado, un hincha de River que le regaló el pase a la final al eterno rival del Millonario; por el otro, la paradoja de que ese rival sea precisamente Belgrano, el equipo que el 26 de junio de 2011 consumó el descenso del Millonario en el propio Monumental. Aquel día, Belgrano ganó 2-0 en Córdoba con goles de Lucas Mancinelli y César Pereyra, y el empate 1-1 en la vuelta —con gol de Guillermo Farré tras un error defensivo— fue suficiente para hundir a River en la Primera B Nacional por primera vez en su historia.

Los memes proliferaron en X, Instagram y TikTok con imágenes de aquella tribuna visitante repleta de celeste en el Monumental, con referencias al penal fallado por Mariano Pavone en 2011 y con comparaciones directas entre aquel partido y la final que se avecina. “Belgrano vs. River en el Kempes” se convirtió en tendencia en pocas horas. Varios posteos de hinchas xeneizes ironizaron con que Pérez, en lugar de evitar la final, la facilitó. La cuenta oficial de Belgrano, que ya tiene tradición de chicanas anuales al Millonario en el aniversario del descenso, no tardó en sumarse al festejo en sus redes.

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El partido del 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes tendrá como telón de fondo esa historia que el fútbol argentino no termina de cerrar. Belgrano busca su primer título en la máxima categoría; River, el campeonato del Torneo Apertura 2026. La final se jugará desde las 15:30 horas en el estadio cordobés donde el Pirata ya eliminó a Talleres en los octavos de final de este mismo torneo.

Los mejores memes de la clasificación de Belgrano y la final que disputará ante River Plate