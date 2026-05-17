Honduras

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación naval contra el narcotráfico en el Caribe

Fuerzas especiales hondureñas recibieron entrenamiento de la Guardia Costera estadounidense para fortalecer operaciones marítimas y combatir redes criminales transnacionales.

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Estados Unidos brinda asistencia técnica y apoyo logístico para fortalecer las capacidades de respuesta de la Fuerza Naval de Honduras.
Estados Unidos brinda asistencia técnica y apoyo logístico para fortalecer las capacidades de respuesta de la Fuerza Naval de Honduras.

Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras continúan fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad regional y combate al narcotráfico mediante programas conjuntos de capacitación naval y operaciones de interdicción marítima.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa informó sobre el desarrollo de un nuevo proceso de entrenamiento impartido por instructores de la Guardia Costera estadounidense a miembros de las unidades especiales de la Fuerza Naval de Honduras.

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Según la representación diplomática, la formación tuvo lugar en la Base Naval de Castilla y estuvo dirigida a integrantes del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval hondureña. Las capacitaciones incluyeron procedimientos de aplicación de la ley marítima, técnicas de abordaje e inspección de embarcaciones, operaciones de interdicción marítima y protocolos de seguridad en el mar.

La embajada estadounidense subrayó que estos entrenamientos permiten fortalecer la capacidad operativa de Honduras para responder ante actividades ilícitas en aguas territoriales y zonas estratégicas del Caribe. También explicó que la cooperación bilateral busca mejorar la capacidad de desarticulación de organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.

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La misión diplomática detalló en un comunicado: “Instructores de la Guardia Costera de Estados Unidos capacitaron miembros del Primer Batallón de Fuerzas Especiales de la Fuerza Naval de Honduras en aplicación de la ley marítima y seguridad en el mar”.

Honduras, punto estratégico en rutas del narcotráfico

La cooperación entre ambos países se mantiene en un contexto en el que Honduras continúa siendo considerada un territorio estratégico para el tránsito de drogas hacia Norteamérica. Informes internacionales y organismos de seguridad han señalado que las rutas marítimas del Caribe y el Atlántico hondureño siguen siendo utilizadas por redes criminales para el traslado de cargamentos ilícitos.

La capacitación naval en Honduras fortalece la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe.
La capacitación naval en Honduras fortalece la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe.

En respuesta a este escenario, las operaciones de vigilancia marítima y la capacitación de unidades navales se han convertido en herramientas fundamentales para fortalecer el control territorial y reducir el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han reiterado en distintas ocasiones que la cooperación con Honduras es clave para reforzar la seguridad regional y contener el avance del crimen organizado transnacional.

Relación bilateral en seguridad y migración

Además del combate al narcotráfico, Honduras y Estados Unidos mantienen alianzas en áreas vinculadas a la seguridad regional, migración irregular y fortalecimiento institucional. La cooperación bilateral incluye asistencia técnica, intercambio de información, entrenamiento especializado y apoyo logístico destinado al refuerzo de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad hondureñas.

Estados Unidos brinda asistencia técnica y apoyo logístico para fortalecer las capacidades de respuesta de la Fuerza Naval de Honduras.
Estados Unidos brinda asistencia técnica y apoyo logístico para fortalecer las capacidades de respuesta de la Fuerza Naval de Honduras.

Analistas en seguridad consideran que estos ejercicios conjuntos buscan mejorar la coordinación regional frente a amenazas asociadas a tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas y otras actividades criminales que utilizan rutas marítimas.

Con esta nueva jornada de capacitación naval, ambos países refuerzan los mecanismos de cooperación en seguridad, en el marco de los esfuerzos regionales por contener el narcotráfico y fortalecer la vigilancia en aguas del Caribe centroamericano.

En los últimos años, Honduras y Estados Unidos han incrementado las operaciones conjuntas y los programas de asistencia orientados al combate del crimen organizado, particularmente en zonas costeras consideradas estratégicas para el tránsito de drogas.

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