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La exhibición de Lionel Messi en el primer triunfo del Inter Miami en su huevo hogar: un golazo y una asistencia de lujo

El capitán argentino fue la gran figura de su equipo en el 2-0 ante Portland Timbers por la MLS

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El astro argentino abrió el marcador

Una vez más, Lionel Messi volvió a probar que no hay objetivo que se le resista. ¿Inter Miami no había logrado ganar en su nuevo hogar? Pues bien, el argentino, de 38 años, hizo caer la racha negativa, que acumulaba cuatro encuentros (tres empates y una derrota). Y lo hizo con una actuación descollante, pero que por habitual a lo largo de su carrera pareció casi normal, un día más en la oficina. El capitán anotó un golazo y regaló una asistencia en el triunfo 2-0 ante Portland Timbers, que dejó a Las Garzas en la cima de la Conferencia Este de la MLS.

La Pulga, que se prepara para defender el título con la selección argentina en el Mundial 2026, avisó bien temprano en el partido que estaba inspirado. A los 3 minutos, se combinó con Luis Suárez, quien lo dejó cara a cara con el arquero James Pantemis. El ex Barcelona y PSG cacheteó de aire y de zurda, pero el portero logró rechazar. Instantes después, no iba a tener la misma suerte.

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A los 30 minutos, el elenco dirigido por Guillermo Hoyos armó un verdadero golazo. Telasco Segovia tocó con Messi, quien abrió hacia Suárez. El uruguayo buscó por el centro al venezolano que, con gran repentización, le dejó la pelota de taco al astro rosarino, que definió con toda su calidad: 1-0.

Siete minutos después, quedó mano a mano y resolvió de derecha y cruzado, pero su disparo se marchó ancho. Y, a los 41′, volvió a frotar la lámpara, esta vez para regalarle la chance de gritar a un compañero.

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Messi buscó a Suárez, quien le devolvió el balón. Entre varias piernas, el ídolo se hizo camino a pura gambeta. Sus rivales procuraron no darle ángulo de tiro, pero el delantero, gracias a su visión periférica, detectó libre a Germán Berterame. Y le pasó el esférico para asegurar el 2-0.

El segundo gol del elenco de Florida

En el complemento, el Inter Miami cedió un buen tramo del desarrollo la pelota para apostar al contragolpe. Por momentos, incluso, estuvo incómodo. Pero cada vez que brotó el talento de su N° 10, las Garzas vieron la luz. Como a los 24 minutos, cuando dibujó un giro en el borde del área y sacó un remate potente y direccionado, que le hizo viento al arco visitante. O en tiempo de descuento, cuando Pantemis araño en un ángulo un tiro libre del atacante que mereció descansar en la red.

Messi acumula 1.154 partidos profesionales, con un saldo de 910 goles y 413 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (90 goles y 49 asistencias en 103 partidos).

El desempeño de Messi en la MLS ya se tradujo en éxitos colectivos. En menos de dos años, sumó cuatro títulos con Inter Miami: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025.

Estas imágenes documentan un momento del partido de fútbol entre Inter Miami y Portland Timbers, por la MLS

Hasta la fecha, Messi suma 59 triunfos, 25 empates y 18 caídas. Y el Inter Miami se trepó a la cima de la Conferencia Este de la MLS, con 28 puntos, uno más que el escolta Nashville SC, aunque los de Florida tienen dos partidos más.

El conjunto de Florida se impuso por 2 a 0, en un partido correspondiente a la MLS
  • Las principales alternativas del encuentro en Florida

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