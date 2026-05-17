Teleshow

Pampita, a corazón abierto sobre su reconciliación con Martín Pepa: “Hacemos malabares para que funcione”

La modelo y conductora contó en Infama cómo afronta la distancia y la intensa presión de los medios junto a su pareja, defendiendo la privacidad de su relación y el esfuerzo que ambos ponen

Guardar
Google icon
Pampita reveló que la distancia entre países y los compromisos laborales hacen que la relación con Martín Pepa requiera esfuerzo y organización constante (Video: Infama, América TV)

En medio de rumores y un incesante seguimiento mediático, Pampita volvió a referirse a su presente sentimental con Martín Pepa y dejó en claro que, más allá de los vaivenes y las distancias, entre ambos sigue habiendo amor y voluntad de apostar por la relación. En una nota con Infama (América TV), la modelo y conductora dio detalles sobre cómo maneja las presiones de una pareja marcada por la exposición y las dificultades que implica vivir en países distintos, con hijos y carreras que requieren presencia permanente en dos continentes.

La charla comenzó con la cronista del ciclo que conduce Marcela Tauro abordando el tema de la reconciliación. Pampita, con la sonrisa que la caracteriza, fue tajante: “No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación, les expliqué todo”. La modelo, que siempre se mostró dispuesta a hablar con la prensa, dejó en claro que en esta etapa optó por la cautela y el resguardo de su privacidad. “Soy reamable, paro. Con temas que son míos, personales, que no debería tampoco dar explicaciones. Y después opinan mucho, dicen cosas feas. Y hay familias detrás. Entonces, no, no me gusta lo que hacen”, señaló, visiblemente afectada por los comentarios que circularon en los medios y las redes.

PUBLICIDAD

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa
Pampita confirmó que tanto ella como Martín Pepa mantienen una comunicación fluida y priorizan el cariño, incluso en momentos de separación

Consultada sobre si mantiene un diálogo fluido con su pareja, Pampita fue clara: “Sí, obvio. Obvio, porque él es muy bueno y nos queremos mucho. Y las veces que nos hemos separado siempre ha sido en re buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor, cariño, como tiene que ser. Tenemos otros temas nuestros”.

La distancia, admitió, es uno de los grandes desafíos de la pareja: “Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos, así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos”. La logística de la vida cotidiana y la crianza de los hijos, sumadas a las obligaciones laborales, hacen que organizarse y mantener el vínculo requiera un esfuerzo adicional. “Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros sin que se meta nadie”, afirmó la modelo.

PUBLICIDAD

Pampita aseguró que ninguno de los dos considera mudarse, ya que las obligaciones familiares y laborales los mantienen en sus respectivos países
Pampita aseguró que ninguno de los dos considera mudarse, ya que las obligaciones familiares y laborales los mantienen en sus respectivos países

Sobre la exposición mediática y la presión por dar explicaciones, Pampita fue categórica: “No es que yo lo provoco, o que yo salgo a decir, o que quiero prensa, o lo uso a mi favor. No, nada de eso. Al contrario, esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posible. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones, pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas, como que se vuelven locos para que diga algo. Es algo mío, personal, no sé si tengo que dar explicaciones todo el tiempo”.

El momento más difícil, reconoció, fue cuando se vio obligada a confirmar la separación, acorralada por la insistencia de la prensa. “Estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz y ver qué queríamos tranquilos, porque se meten demasiado”, lamentó. La presentadora admitió que la decisión de comunicar el distanciamiento fue forzada por la presión mediática, y que, en realidad, ambos estaban transitando un proceso de definición interno, replanteando el futuro y buscando la mejor manera de acomodar sus vidas.

Finalmente, sobre la posibilidad de que alguno de los dos se mude definitivamente para facilitar la convivencia, Pampita fue terminante: “No, no, no. No es una posibilidad y lo sabemos desde el día uno”. Ambos tienen claro que sus carreras y la crianza de sus hijos requieren que cada uno mantenga su residencia y sus compromisos en su país de origen.

Temas Relacionados

PampitaMartín Pepa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El divertido encuentro de Paulina Cocina con Carmen Barbieri en el show de Ca7riel y Paco Amoroso, a puro baile y charla

Lejos de las recetas, la influencer se animó a una noche de música y diversión en el Movistar Arena, compartiendo risas junto a famosos y sumándose a la performance de los artistas

El divertido encuentro de Paulina Cocina con Carmen Barbieri en el show de Ca7riel y Paco Amoroso, a puro baile y charla

Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

La actriz contó en el ciclo de Juana Viale sobre cómo atraviesan la ruptura, la crianza de su hija y desmintió rumores de terceros

Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

La empresaria compartió imágenes y frases repletas de ternura para la hija menor de Romina Yan, destacando el lazo que une a toda la familia

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

En una nueva emisión, la nieta de Mirtha Legrand deslumbró con un estilismo original y la complicidad de su equipo de belleza

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

La cantante dio un mensaje de solidaridad en el escenario e invitó a hablar, denunciar y apoyarse unas a otras mientras el estadio estalló en ovaciones y aplausos

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

DEPORTES

Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba definen en los penales al segundo finalista del Torneo Apertura

Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba definen en los penales al segundo finalista del Torneo Apertura

Mike Tyson reveló la única razón por la que volvería a subirse a un ring a los 59 años

Alarma en Francia y en el PSG de cara al Mundial y a la final de la Champions: Dembélé se lesionó y se fue directo al vestuario

De asesor ejecutivo de Alpine y padrino de Colapinto a desembarcar en el fútbol: el plan de Briatore con un gigante de Europa

Lisandro Martínez, el líder defensivo que recupera Argentina para el Mundial: cómo trabajó para llegar en buen nivel

TELESHOW

El divertido encuentro de Paulina Cocina con Carmen Barbieri en el show de Ca7riel y Paco Amoroso, a puro baile y charla

El divertido encuentro de Paulina Cocina con Carmen Barbieri en el show de Ca7riel y Paco Amoroso, a puro baile y charla

Adabel Guerrero habló sobre su separación de Martín Lamela, su ex: “Todavía vivimos juntos”

Cris Morena agasajó a su nieta Azul a sus 20 años con fotos llenas de recuerdos y palabras de amor: “Taurina querida”

Babuchas y tonos ámbar: el guiño de Juana Viale a la moda de otoño en su programa

Tini Stoessel se emocionó en su show en Salta al reflexionar sobre el acoso a las mujeres: “Anímense a hablar”

INFOBAE AMÉRICA

Conspiración en Bolivia para mantener el narcoestado y dar impunidad a Evo Morales y su grupo criminal

Conspiración en Bolivia para mantener el narcoestado y dar impunidad a Evo Morales y su grupo criminal

Honduras asume liderazgo regional mientras alertan aumento de casos de trata de personas en el país

Ruanda cerró el paso fronterizo de Rubavu con el este de la República Democrática del Congo por el nuevo brote de ébola

El fiscal general de Guatemala rompe con política de puertas cerradas al prometer apertura y transparencia en su gestión

Primera cineasta de Costa Rica en entrar en la selección oficial del Festival de Cannes: “Me siento muy honrada y con responsabilidad”