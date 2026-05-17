Pampita, a corazón abierto sobre su reconciliación con Martín Pepa: “Hacemos malabares para que funcione”

Pampita reveló que la distancia entre países y los compromisos laborales hacen que la relación con Martín Pepa requiera esfuerzo y organización constante (Video: Infama, América TV)

En medio de rumores y un incesante seguimiento mediático, Pampita volvió a referirse a su presente sentimental con Martín Pepa y dejó en claro que, más allá de los vaivenes y las distancias, entre ambos sigue habiendo amor y voluntad de apostar por la relación. En una nota con Infama (América TV), la modelo y conductora dio detalles sobre cómo maneja las presiones de una pareja marcada por la exposición y las dificultades que implica vivir en países distintos, con hijos y carreras que requieren presencia permanente en dos continentes.

La charla comenzó con la cronista del ciclo que conduce Marcela Tauro abordando el tema de la reconciliación. Pampita, con la sonrisa que la caracteriza, fue tajante: “No voy a dar más detalles de mi vida porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación, les expliqué todo”. La modelo, que siempre se mostró dispuesta a hablar con la prensa, dejó en claro que en esta etapa optó por la cautela y el resguardo de su privacidad. “Soy reamable, paro. Con temas que son míos, personales, que no debería tampoco dar explicaciones. Y después opinan mucho, dicen cosas feas. Y hay familias detrás. Entonces, no, no me gusta lo que hacen”, señaló, visiblemente afectada por los comentarios que circularon en los medios y las redes.

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Pampita confirmó que tanto ella como Martín Pepa mantienen una comunicación fluida y priorizan el cariño, incluso en momentos de separación

Consultada sobre si mantiene un diálogo fluido con su pareja, Pampita fue clara: “Sí, obvio. Obvio, porque él es muy bueno y nos queremos mucho. Y las veces que nos hemos separado siempre ha sido en re buenos términos, no por terceros, siempre con mucho amor, cariño, como tiene que ser. Tenemos otros temas nuestros”.

La distancia, admitió, es uno de los grandes desafíos de la pareja: “Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo, tenemos hijos, así que eso también nos hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos”. La logística de la vida cotidiana y la crianza de los hijos, sumadas a las obligaciones laborales, hacen que organizarse y mantener el vínculo requiera un esfuerzo adicional. “Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros sin que se meta nadie”, afirmó la modelo.

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Pampita aseguró que ninguno de los dos considera mudarse, ya que las obligaciones familiares y laborales los mantienen en sus respectivos países

Sobre la exposición mediática y la presión por dar explicaciones, Pampita fue categórica: “No es que yo lo provoco, o que yo salgo a decir, o que quiero prensa, o lo uso a mi favor. No, nada de eso. Al contrario, esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posible. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones, pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas, como que se vuelven locos para que diga algo. Es algo mío, personal, no sé si tengo que dar explicaciones todo el tiempo”.

El momento más difícil, reconoció, fue cuando se vio obligada a confirmar la separación, acorralada por la insistencia de la prensa. “Estaban torturando a todos mis amigos, familiares. No me dejaron ni estar dos semanas en paz y ver qué queríamos tranquilos, porque se meten demasiado”, lamentó. La presentadora admitió que la decisión de comunicar el distanciamiento fue forzada por la presión mediática, y que, en realidad, ambos estaban transitando un proceso de definición interno, replanteando el futuro y buscando la mejor manera de acomodar sus vidas.

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Finalmente, sobre la posibilidad de que alguno de los dos se mude definitivamente para facilitar la convivencia, Pampita fue terminante: “No, no, no. No es una posibilidad y lo sabemos desde el día uno”. Ambos tienen claro que sus carreras y la crianza de sus hijos requieren que cada uno mantenga su residencia y sus compromisos en su país de origen.