Maru Botana habló después del accidente vehicular de su hija Sofía Solá en Barcelona

Maru Botana llevó tranquilidad a sus seguidores mostrando a su hija sonriente tras el incidente vial en España (Grupo Mass)

Sofía Solá, hija de Maru Botana, relató públicamente la angustia que vivió por un accidente vial en Barcelona que puso a prueba su fortaleza emocional lejos de su familia. El episodio, que se produjo cuando fue embestida por una motocicleta mientras circulaba en bicicleta, no solo generó gran preocupación entre sus seguidores, sino que también evidenció el impacto psicológico de vivir sola en el exterior tras un incidente de estas características. La propia Maru recurrió a sus redes sociales para llevar tranquilidad y mostrar que la joven ya se encuentra recuperada.

En la primera comunicación pública sobre las consecuencias concretas del accidente, la pastelera compartió una fotografía actual de Sofía en la que se aparece sonriendo, tras haber recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. La cocinera afirmó en Instagram: “Acá está mi princesita del medio. Súper bien y feliz. ¡No se asusten! Gracias por el cariño”, en respuesta a las inquietudes que circularon sobre el estado de salud de la joven después del suceso en España.

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Maru Botana se expresó en su cuenta de Instagram sobre la salud de su hija (Instagram)

La joven se instaló en Barcelona hace semanas para potenciar su carrera como modelo. El accidente la sorprendió en las calles de la ciudad, cuando una moto la atropelló mientras utilizaba una bicicleta de alquiler. A través de un video en su cuenta de TikTok, relató con sinceridad: “Me atropelló una moto y fue la primera vez en esta ciudad que pasé un nivel de susto, soledad y de necesito a mi madre. Por suerte no pasó nada, tensioné de más el gemelo por el susto”, precisó la hija de Bernardo Solá y Maru.

La situación no solo tuvo consecuencias físicas leves —como la contractura muscular producto del sobresalto— sino que también representó un golpe emocional para la joven, quien describió la experiencia por redes sociales como uno de los episodios más difíciles desde que inició su vida en el exterior. “Creo que fue la primera vez en todo este viaje en el que realmente sentí tipo un nivel de susto, soledad y de que necesito a mi madre”, confesó, detallando el efecto psicológico del incidente.

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La hija de Maru Botana relató el hecho ocurrido en la ciudad española y manifestó su soledad

A pesar de estas dificultades, Sofía aclaró que ya se encuentra en proceso de recuperación y aceptó la preocupación pública generada por su relato. En el mismo video, la modelo explicó: “Pero bueno, en fin, estoy viva. Y hoy estuve con un mal feeling todo el día, pero ya estoy mejor. Me compré calmantes, me compré cremas y me compré todo”. La joven subrayó que continúa desarrollando su rutina en Barcelona y se mostró aliviada al constatar que el accidente no tuvo consecuencias graves.

Ante la difusión masiva de lo ocurrido y la inquietud de sus seguidores, Maru Botana decidió publicar en Instagram una foto de Sofía sonriente, levantando los dedos en señal positiva, acompañada por emoticones y palabras que buscaron despejar toda duda sobre la gravedad del episodio. Esta imagen sirvió para frenar la preocupación e ilustrar que la joven retomó su vida diaria con normalidad.

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Sofía Solá continúa desarrollando su carrera en Barcelona tras superar el impacto físico y psicológico del accidente

Cuando se instaló en Barcelona, Sofía respondió algunos comentarios malintencionados de sus seguidores que cuestionaron su llegada a la metrópolis española para dedicarse al modelaje. “Les comento todo el tema del modelaje porque vengo viendo varios comentarios. En principio, siempre fue mi sueño vivir en otra ciudad, más que nada Barcelona, porque desde que la conocí por primera vez me enamoré”, relató en sus historias.

“En el tema del modelaje, vos llegás y te suelen decir de que podés trabajar o no trabajar. Más que nada el primer mes es más chill. El modelaje es un trabajo que no tenés ciertos horarios fijos y más si sos nueva en una ciudad. No, chicos, no forma parte de mi día a día. Pero tampoco voy a llegar acá y voy a ser la supermodel”, reflexionó.

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