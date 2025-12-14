El auge de dietas virales despierta advertencias por posibles daños a la salud

La falta de evidencia científica pone en duda la efectividad y seguridad de la mayoría de las dietas de moda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proliferación de dietas de moda ha captado la atención de millones de personas que buscan una pérdida de peso rápida y sencilla, impulsadas por tendencias en redes sociales y testimonios que prometen resultados espectaculares.

Sin embargo, especialistas de Mayo Clinic advierten sobre los riesgos de las dietas y la falta de evidencia científica que respalda la mayoría de estas propuestas, subrayando la importancia de la sostenibilidad y la individualización en cualquier plan alimenticio.

Soluciones mágicas y expectativas poco reales

“Es natural esperar una solución universal, una fórmula para perder peso rápido y para siempre”, reconoce Tara Schmidt, dietista registrada de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, al iniciar el diálogo en el podcast On Nutrition de la institución.

“Pero si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea apropiado”, enfatiza, marcando distancia frente a las promesas poco realistas que abundan en el entorno digital.

La conversación con la doctora Summer Allen, médica de familia y especialista en nutrición de Mayo Clinic, permite desglosar qué caracteriza a una dieta de moda. “He visto diferentes variantes de dietas de eliminación o limpiezas; básicamente consisten en consumir solo líquidos durante varios días, a veces con polvos o pastillas, con la idea de limpiar el cuerpo y reiniciar el sistema”, relata.

Las promesas poco realistas sobre la pérdida de peso abundan en el entorno digital y pueden ser engañosas para los usuarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La gente espera que esto les ayude a perder peso y tener más éxito, pero al final suelen estar hambrientos y terminan comiendo en exceso, lo que pone en duda cualquier beneficio real”, agrega.

Schmidt comparte su experiencia personal con la llamada “master cleanse”, una mezcla de jugo de limón, pimienta de cayena y jarabe de arce. “Me adelgacé por dos días, pero luego volví a mi rutina habitual. Fue horrible”, recuerda, ilustrando la naturaleza efímera de estos métodos.

El mito de la “desintoxicación” del cuerpo

La creencia de que el cuerpo necesita ser “limpiado” mediante dietas extremas es uno de los mitos más persistentes. “Nuestro cuerpo hace un trabajo milagroso de desintoxicación, siempre que seamos amables con él. El hígado y los riñones están diseñados para procesar y eliminar lo que no necesitamos. No es necesario hacer limpiezas como las que proponen estas dietas”, aclara Allen.

La popularidad de estas dietas se ve amplificada por la influencia de las redes sociales y la presión de ver a otros obtener resultados. “Lo que antes era una conversación entre amigos, ahora es TikTok”, señala Allen, quien añade: “La gente se identifica con quienes parecen estar en su misma situación y se anima a probar lo que ven, aunque no sea cierto”.

El mito de la desintoxicación corporal persiste pese a la evidencia científica sobre el funcionamiento del hígado y los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ver a alguien tener éxito, ya sea con una dieta, un plan de ejercicio o incluso un medicamento, motiva a otros a intentarlo, sin importar si la fuente es un profesional o un influencer”, alerta.

Resultados rápidos y falta de sostenibilidad

Ambas especialistas coinciden en que la mayoría de las dietas de moda generan una pérdida de peso rápida debido a la restricción calórica, pero los resultados rara vez se mantienen.

“Pero cuando la persona no puede sostenerla, el peso regresa, a veces incluso por encima del punto de partida. La pérdida de peso sostenible es de uno o dos kilos por semana como máximo. Los mensajes en los medios suelen prometer mucho más, lo que no es realista”, subraya Allen.

En tanto, también advierte sobre los peligros de las dietas que prometen resultados rápidos o exigen eliminar grupos enteros de alimentos. “Si dicen que perderás 10 o 30 kilos en un mes, hay que ser muy cauteloso. Si te obliga a eliminar alimentos para siempre o a consumir solo productos preenvasados, es probable que no sea sostenible ni saludable”, afirma.

“Las reglas rígidas que impiden una vida social normal o que restringen tanto las calorías pueden provocar fatiga, falta de energía y afectar el funcionamiento cerebral”, manifiesta.

Las dietas de moda generan una rápida pérdida de peso por restricción calórica, pero los resultados no suelen mantenerse a largo plazo (freepik)

Alternativas avaladas por la ciencia

Frente a las dietas de moda, existen enfoques respaldados por la comunidad médica. “La dieta DASH, que significa Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión, ha demostrado ayudar a controlar la presión arterial”, explica Allen, que va más allá: “Tanto la DASH como la Mediterránea se centran en frutas, verduras, frutos secos, legumbres y pescado, y minimizan el consumo de carnes rojas y sal”.

Sin embargo, la especialista enfatiza que no existe una dieta única para todos: “Debe adaptarse a la realidad de cada persona, a su entorno familiar, cultural y económico. Comer sano puede ser costoso y no siempre es fácil acceder a alimentos frescos”.

Schmidt coincide: “No hay una dieta única para todos. Si existiera, me haría millonaria vendiéndola. Lo importante es individualizar y adaptar las recomendaciones a cada caso”.

Expertos advierten que no existe una dieta universal y que cada plan alimenticio debe adaptarse a la persona (Freepik)

El éxito a largo plazo depende de la motivación interna y de establecer metas personales. Allen invita a la reflexión: “Pregunto a mis pacientes qué significa la salud para ellos. Para algunos es controlar la diabetes o la presión arterial, para otros es poder jugar con sus nietos o subir escaleras sin dificultad. No hay parámetros universales, cada uno debe definir sus objetivos”.

La especialista también destaca la importancia de la motivación propia: “Tiene que haber un deseo interno de mejorar, no solo para complacer a otros”.

Schmidt aporta su experiencia en cirugía bariátrica: “La mayoría de las personas que buscan perder peso lo hacen por razones personales profundas, como estar presentes para sus nietos. Pero también es válido reconocer que no siempre es el momento adecuado para iniciar un cambio. Mantener el peso puede ser un logro en sí mismo”.

Para los especialistas de Mayo Clinic, la clave está en encontrar un enfoque que se adapte a la vida de cada persona, que permita disfrutar de la comida y mantener la salud a largo plazo. La sostenibilidad y la satisfacción personal superan cualquier promesa de resultados inmediatos.