Generación Silver

Harvard identifica rutinas sencillas que prolongan la vida y previenen enfermedades

Especialistas resaltan la importancia de adoptar hábitos para mejorar la salud y reducir el riesgo de afecciones, sin necesidad de recurrir a métodos costosos ni experimentales

Guardar
Harvard destaca que hábitos asequibles
Harvard destaca que hábitos asequibles como el ejercicio, el descanso y la alimentación basada en plantas prolongan la vida y previenen enfermedades (Imagen ilustrativa Infobae)

Mientras la obsesión social por la juventud alimenta industrias millonarias y terapias exclusivas, un mensaje potente emerge desde Harvard Health: la auténtica clave de la longevidad se construye día a día, con elecciones simples y respaldadas por la ciencia.

Olvida las fórmulas secretas y los gurús de moda. La salud y el bienestar están más cerca de lo que imaginas, en rutinas accesibles para cualquiera. La verdadera revolución de la longevidad comienza en casa, con hábitos cotidianos y constancia, y la ciencia lo confirma: cuidar el cuerpo y la mente no requiere lujos ni recetas misteriosas, solo decisiones inteligentes y perseverancia.

A diferencia de las soluciones que prometen resultados milagrosos a cambio de grandes sumas de dinero, Harvard Health promueve un enfoque realista y accesible para todos los públicos. Los especialistas advierten que muchos de los tratamientos ofrecidos por clínicas comerciales de longevidad carecen de respaldo científico y pueden implicar riesgos para la salud, además de elevar innecesariamente los gastos de quienes buscan mejorar su bienestar.

El ejercicio, motor de vitalidad y prevención

El ejercicio regular se consolida como uno de los pilares indispensables para la longevidad. No exige sesiones extenuantes ni logros atléticos excepcionales; la clave está en integrar actividades físicas, tanto cardiovasculares como de fuerza, dentro de la rutina semanal, adaptándolas a las capacidades y situación de cada persona.

El ejercicio regular, adaptado a
El ejercicio regular, adaptado a cada persona, es un pilar fundamental para la prevención de enfermedades y el bienestar a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Chris Cannon, cardiólogo de Harvard Health, resalta que incluso la reincorporación gradual después de una pausa es beneficiosa. Recomienda, sobre todo si se arrastran lesiones, solicitar orientación a fisioterapeutas o entrenadores especializados para evitar complicaciones y asegurar la progresión de manera segura.

Además, las actividades grupales pueden aportar un factor motivacional extra, ayudando a mantener la regularidad y el disfrute del ejercicio. Ejemplos como caminar, nadar, andar en bicicleta o practicar rutinas funcionales son accesibles y adaptables a distintas edades y niveles de condición física.

La alimentación desempeña un papel protagónico en la salud integral y la prevención de enfermedades crónicas. Cannon enfatiza la importancia de seguir un patrón alimentario centrado en el consumo de cereales integrales o mínimamente procesados, legumbres, frutas y verduras. La evidencia científica es clara: estos alimentos colaboran en la reducción de factores de riesgo cardiovascular, ayudan a controlar el peso y favorecen el envejecimiento saludable.

Una dieta centrada en cereales
Una dieta centrada en cereales integrales, legumbres, frutas y verduras reduce el riesgo cardiovascular y favorece el envejecimiento saludable (Imagen ilustrativa Infobae)

El enfoque flexitariano, que permite la inclusión ocasional de pollo o pescado, amplía las opciones sin perder de vista el predominio vegetal en la dieta. Expertos de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard recomiendan esta orientación, recordando que incluso pequeñas modificaciones en las elecciones alimentarias pueden traducirse en grandes beneficios a largo plazo.

La importancia del descanso: dormir bien es vivir más

El descanso adecuado es otro elemento clave para la longevidad y el bienestar. Dormir al menos siete horas por noche está relacionado con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y contribuye a mantener altos niveles de energía y claridad mental.

Cannon recuerda la importancia de establecer horarios regulares de sueño, evitar el uso de pantallas electrónicas antes de acostarse y crear ambientes tranquilos que favorezcan la relajación. Leer libros impresos, adoptar una rutina nocturna relajante y minimizar las fuentes de estrés antes de dormir son estrategias eficaces para mejorar la calidad del sueño.

Dormir al menos siete horas
Dormir al menos siete horas por noche disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y mejora la energía y la claridad mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental y la gestión del estrés influyen directamente en la calidad de vida y la longevidad. Practicar técnicas de relajación, meditación, respiración profunda o actividades placenteras ayuda a reducir el impacto del estrés diario.

Limitar la exposición a dispositivos electrónicos, especialmente durante la noche, favorece el descanso y previene alteraciones del sueño. Adoptar estos pequeños hábitos —desconectarse antes de dormir, dedicar tiempo a actividades recreativas, buscar momentos para uno mismo— representa una inversión tangible en salud integral.

Limitar el uso de dispositivos
Limitar el uso de dispositivos electrónicos por la noche mejora la calidad del sueño y previene insomnio (Imagen Ilustrativa Infobae)

En suma, los hábitos aconsejados por Harvard Health no solo son económicamente accesibles, sino que están sustentados por la evidencia científica y demuestran ser efectivos en quienes buscan una vida más larga y con mayor calidad.

La clave radica en aplicar estos principios de manera constante y consciente, priorizando el autocuidado sobre tratamientos costosos y promesas poco realistas. La verdadera longevidad no es cuestión de métodos exclusivos, sino del compromiso diario con prácticas sencillas y sostenibles.

Temas Relacionados

Hábitos saludablesLongevidadSalud cardiovascularPrevención de enfermedades crónicassueñosalud integralprevenciónHarvard HealthbienestarejercicioNewsroom BUEMagazinesgeneracion-silver

Últimas Noticias

Los alimentos más naturales y sencillos son los mejores para prevenir enfermedades crónicas en la vejez

Según un informe de The Independent, expertos en salud coincidieron en que una dieta basada en productos frescos, granos integrales y fuentes de grasa saludables puede ayudar a reducir la inflamación y proteger el organismo frente al deterioro asociado con el paso del tiempo

Los alimentos más naturales y

Festival de las personas mayores: arte y cultura como escenario de políticas de inclusión y participación

El municipio de Rosario impulsa acciones gratuitas y descentralizadas que promueven la participación y el acceso a talleres, colonias y asesoría en los barrios

Festival de las personas mayores:

Caroline Ida, modelo senior: “Adoro a Jane Fonda, pero no me identifico con ella, yo uso talle 44”

“Decidí mostrarme tal como soy para que ustedes, señoras que tienen miedo de la mirada de los otros, que se sienten incómodas en traje de baño o ropa interior, dejen de odiar sus cuerpos”, dice esta valiente influencer sexagenaria que protagonizó campañas para una marca de ropa interior

Caroline Ida, modelo senior: “Adoro

De la Fuente-Núñez, la médica que lidera la lucha contra el edadismo, la única discriminación que todos ejercemos y sufrimos a lo largo de la vida

La experta en envejecimiento saludable y consultora internacional destaca el valor de los proyectos intergeneracionales para transformar actitudes y reducir prejuicios sociales

De la Fuente-Núñez, la médica

Qué olvidos son parte del envejecimiento normal y cuáles pueden indicar un problema severo

Una guía reciente de Harvard Medical School explica las diferencias entre lapsus habituales y síntomas que requieren consulta profesional, además de ofrecer consejos para fortalecer la mente

Qué olvidos son parte del
DEPORTES
Jornada clave en Las Finales:

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

Alerta Racing Club: un gigante de Sudamérica inició gestiones por una de sus máximas figuras

Racing derrotó a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y sacó la primera ventaja en la final del Torneo Femenino

La frase con la que Dibu Martínez palpitó el Mundial y causó furor entre los fanáticos de la selección argentina

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

Rocío Marengo tras convertirse en madre: “Me dieron el alta y ya estoy en casa; Isidro va a seguir unos días más en neo”

INFOBAE AMÉRICA

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis

“Ruralismo”, una oda al campo, la nostalgia y la resistencia

La íntima historia de Barcelona junto al Mediterráneo: de puerto romano a capital global

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena