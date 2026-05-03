Generación Silver

Nuevos idiomas, ausencia y redescubrimiento: la travesía interior de una viajera que convirtió el dolor en relatos de vida

María Isabel Armando, autora del blog ‘Seniors por el Mundo’, desafía la idea de los límites en la vejez al abrazar el aprendizaje continuo y las nuevas culturas. Testimonios y reflexiones que prometen inspirar renovadas búsquedas de sentido

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APRENDER ITALIANO DESPUÉS DE LOS 50 EN ROMA GENERACION SILVER
Maria Isabel Armando impulsa el aprendizaje de idiomas y los viajes en adultos mayores desde su blog Seniors por el mundo.

A veces, volver a hablar no tiene que ver con pronunciar palabras, sino con animarse a salir otra vez al mundo. María Isabel Armando tenía 70 años y un blog de viajes escrito para otros, pero también para ella misma. Lo había empezado cinco años antes, en plena pandemia, como una forma de sostener vivos los recuerdos de los viajes compartidos con Simón, su compañero durante dos décadas. Eran relatos sin mapas ni recomendaciones turísticas: historias mínimas, escenas, emociones, la memoria de lugares recorridos con la paciencia de quien prefiere viajar antes que simplemente llegar.

Pero en 2024, cuando Simón murió, el blog dejó de ser un archivo de viajes y se convirtió en otra cosa: un refugio para atravesar el duelo. María Isabel, que había dedicado buena parte de su vida a ayudar a otros a recuperar el habla como asistente de fonoaudióloga en pacientes con accidentes cerebrovasculares, sintió que ahora era ella quien había quedado en silencio. Encerrada en una rutina de trabajo, familia y ausencias, se preguntaba cómo volver a ubicarse en el mundo.

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La respuesta apareció donde menos lo esperaba: entre el contenido fugaz de Instagram. Era un curso de inglés de EF (Education First) en Malta para mayores de 50 años. El idioma, en realidad, era lo de menos; el verdadero imán era el destino. A ella siempre la había cautivado Malta, con su arqueología y esa fascinante mezcla de civilizaciones superpuestas. Lo que empezó como una elección espontánea acabó siendo algo mucho más profundo: el primer paso para reencontrarse con la vida.

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El blog Seniors por el mundo nació como respuesta al aislamiento y la tristeza en la tercera edad durante la pandemia. Aquí junto a sus compañeros de curso en Roma en una clase de cocina.

Maria Isabel Armando cuenta que el comienzo de su blog ocurrió durante la pandemia: “Todos nos deprimimos, pero los más grandes más. Entonces, como a todos nos gustaba viajar, dije: ‘Voy a escribir relatos y cuentos’”, recordó. Así nació Seniors por el mundo, que rápidamente sumó lectores en España y en Estados Unidos. Armando dice que no se trata de un blog de turismo tradicional, sino de historias de vida construidas a partir de experiencias personales, algunas alegres y otras dolorosas.

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La decisión del primer viaje fue repentina. Salí de la oficina y me dije: ‘Voy, no sé cómo, pero voy’. Para mí fue el primer paso para volver a la vida”. El viaje a Malta significó el inicio de una “nueva vida” y marcó el comienzo de una etapa de mayor introspección y conexión global.

“El primer viaje me sacudió con una sensación de bienestar”, dijo Isabel. Compartir con gente de otros países, un idioma, una vivencia, con el mismo objetivo de aprendizaje.

La entrevista ocurre en Roma, entre clases de italiano y caminatas por una ciudad que parece hecha de capas de tiempo. Isabel habla desde ahí, en medio de una nueva experiencia, con la naturalidad de quien convirtió el viaje en una forma de seguir buscando. Esta vez no es el inglés ni un destino desconocido: es el italiano, una lengua que alguna vez estudió y que ahora retoma como parte de ese mismo movimiento que la empuja a seguir abriendo puertas.

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Armando define sus relatos como historias de vida, con vivencias personales que abordan tanto alegría como dolor en los viajes. Aquí, cómo se prepara un tiramisú en Roma.

El punto de partida para reescribir su biografía

“Yo viajé mucho con Simón, mi pareja, durante años. Los viajes tenían muchos relatos, muchas cosas para reír y para llorar. Cuando él murió, quedé suspendida en el aire, no sabía cómo seguir. Pero Malta fue para mí el primer paso para salir del silencio”, contó.

El contacto con nuevas culturas se transformó pronto en una de sus motivaciones principales. “En Vancouver quise relacionarme con las naciones originarias. Quería hablar con un elder (es un término en inglés que significa anciano, mayor o líder respetado), no pudimos, pero esta búsqueda me llevó también a vernos como ciudadanos del mundo”, comparte.

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Para Armando, aprender idiomas en el extranjero es un proceso vital que impulsa la comunicación y el sentido de pertenencia global.

Aprender inglés y luego experimentar con otros países no fue solo una meta académica: “No es un curso de idioma, es una experiencia de vida, es contenido. A esta edad lo que uno busca es contenido. Ya no aguanto a la gente que habla de cualquier cosa, quiero concentrarme en esto”.

Estos recorridos internacionales se tradujeron en un regreso a la comunicación vital. Armando admite que tras la muerte de su marido sintió que necesitaba salir a recuperar el habla, un proceso que unió tanto al estudio de idiomas como a la escritura de su blog. “Salí a recuperar mi voz porque estaba en un búnker, nadie entraba y yo me pasaba horas en silencio. Pero nunca dejé de escribir”.

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Un instante de pausa en una clase de italiano en Roma.

La autora sostiene que llegar a los setenta años le permitió repensar el sentido de los viajes, el aprendizaje y los vínculos.

“Cuando uno llega a esta edad, el camino es distinto, las preguntas son distintas y las cosas que uno espera son distintas. Lo que uno espera es: ¿qué persona quiero ser de acá en más? Tengo 10, 15 años por delante. ¿Qué voy a hacer estos años?”. El aprendizaje de idiomas en el extranjero se transformó así en una manera de encarar el futuro y de abrir la puerta a nuevas posibilidades de encuentro.

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El impacto positivo de Seniors por el mundo se refleja en los mensajes de lectores de varios países atraídos por historias sinceras.

Relata que el desafío consiste en convertirse en un ciudadano del mundo, en parte de un objetivo mayor que contemple todas las razas. “Y así me siento, después de conocer gente de tantos países lejanos y compartir sus historias”. Este proceso de apertura también influyó en su entorno personal y familiar: “La puerta está abierta. Vivo con mi hijo mayor, los amigos y la familia vienen cuando quieren. Entra el que quiera entrar, con la condición de que sea una buena persona”.

El impacto del blog fue tangible. Muchos lectores le escriben desde distintos países movidos por las historias sinceras. “Es la historia de una vida. Yo pongo historias de todos los viajes, todo lo divertido, lo que sufrimos, todo de todo”, cuenta.

Motivada por la experiencia, la escritora proyecta nuevos viajes a Vancouver, Oakland y Sídney, y alienta a los mayores de 60 años a abrirse a la posibilidad del aprendizaje y el descubrimiento. “Me quise involucrar en la idea de motivar a gente +60 a tener esta posibilidad”.

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La escritora promueve la reinvención personal después de los 60 años, motivando a mayores a abrirse al aprendizaje y al descubrimiento internacional. Aquí, junto a Carlos Bellisio.

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