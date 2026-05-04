Generación Silver

Siete consejos para retomar el deporte o la gimnasia y evitar lo que nos lleva a abandonar

Los expertos no se cansan de repetirnos que el movimiento es vida. Y vida longeva. Pero llevar a la práctica ese principio no resulta tan sencillo. Consejos para vencer los obstáculos

Guardar
Generacion Silver - Partido de veteranos

Según la OMS, media hora de actividad moderada por día basta para reducir significativamente el riesgo de enfermedades crónicas o cardiovasculares. Además, moverse regularmente disminuye hasta 20% el riesgo de desarrollar ciertos cánceres, en particular los que están vinculados al modo de vida sedentario (colon, riñones, vejiga, mama, etc).

En síntesis, sobran razones para practicar un deporte o hacer gimnasia y no debería haber excusas, ya que no se trata de ser un atleta: existen muchas alternativas adaptables a las posibilidades o limitaciones de cada uno.

PUBLICIDAD

El sitio Notre Temps consultó a expertos que brindaron algunos consejos para retomar la a actividad y no morir en el intento.

1. El placer como guía

Empecemos por los que no aman el deporte. Que no son pocos. En ese caso, no hay que torturarse, sino buscar una actividad placentera.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, la jardinería, el baile —aunque sea en el salón de la casa con una música que nos guste—, jugar a la pelota con los nietos, caminar en algún sitio agradable, pasear en bicicleta

Es importante elegir una actividad que nos cause placer. Es una de las claves de la continuidad, sin la cual el ejercicio no rinde todos sus beneficios (Christin Klose/dpa)
Es importante elegir una actividad que nos cause placer. Es una de las claves de la continuidad, sin la cual el ejercicio no rinde todos sus beneficios (Christin Klose/dpa)

El psicomotricista y psicoterapeuta Pierre Dalarun dijo: “El placer sensorial está estrechamente ligado a una motivación duradera”. De eso se trata, de mantenerse en el esfuerzo. La constancia es el principal requisito para que el movimiento rinda sus frutos.

2. Diversificar las actividades

Asociarse a un club —una práctica muy común en la Argentina— permite variar el deporte que se practica. Estos sitios suelen disponer de piscina, canchas de tenis, fútbol, paddle, salones de gimnasia, etc. Se puede además asistir en familia, lo que aumenta las chances de fidelizarse.

3. Unir el ejercicio a lo útil

Caminar hacia el trabajo o al ir de compras. Otra alternativa saludable es la bicicleta si se sienten seguros y el tránsito lo permite. Usar las escaleras en vez del ascensor, cada vez que sea posible.

4. Encontrar un socio

Asociarse con uno o varios amigos o con la pareja es un gran motor para no cejar en el intento. Un factor más de motivación. “El compromiso con un tercero aumenta considerablemente nuestra propensión a la práctica deportiva”, dijo la psicóloga Justine Chabanne a Notre Temps.

Trekking con amigos: comprometerse con otros es un estímulo para no abandonar
Trekking con amigos: comprometerse con otros es un estímulo para no abandonar

5. Ponerse desafíos

Competir, aunque más no sea de modo amateur, puede sumar un incentivo a la actividad física. Fijarse metas alcanzables e ir cumpliéndolas es una forma de mantener el entusiasmo.

6. Seguir un protocolo y avanzar por etapas

Retomar el ejercicio físico luego de un período de inactividad tiene sus bemoles. Hay que seguir un mínimo protocolo, para que el cuerpo se vaya adaptando y para recuperar las capacidades cardiorrespiratorias y la fuerza muscular.

El motor debe ir calentándose de a poco. Caminata, ejercicios simples, estiramientos y movimientos articulares. “La idea es reencontrar sensaciones corporales positivas, agradables y ejemplificadoras”, dice Pierre Dalarun. No hay que asustar al cuerpo. No hay que forzar la máquina.

Hay que fijarse objetivos realistas y no pretender lo máximo desde el comienzo. Por ejemplo, si se decide caminar, se debe comenzar por 10 minutos diarios de marcha y luego ir aumentando de a poco: 15, 20, etc. “Esta progresión gradual es importante. El sistema nervioso necesita tiempo para asociar el movimiento a un sentimiento de seguridad”, explica Dalarun.

Nuestro médico de cabecera o un instructor en un club o gimnasio puede dar consejos valiosos e incluso, de ser necesario, derivarnos a un kinesiólogo.

Hay que avanzar moderadamente, el cuerpo necesita ir adaptándode (Freepik)
Hay que avanzar moderadamente, el cuerpo necesita ir adaptándode (Freepik)

Hay que concederse un tiempo de adaptación, porque los tendones, articulaciones y músculos necesitan una progresión para evitar dolores y daño. No se debe usar peso de entrada en la gimnasia por ejemplo. Hay que enfocarse en los movimientos que se pueden dominar desde el principio y la progresión en el esfuerzo debe ser lenta. Para esto, puede ser útil la ayuda de un profesional.

7. Encontrar nuevos recursos y sensaciones

Si se retoma el deporte o la gimnasia luego de un largo período de inactividad no se debe pretender recuperar de inmediato el nivel y rendimiento de otro tiempo. Tampoco las motivaciones, que pueden ser diferentes de las de nuestra juventud. Hay que fortalecerse en aquello que buscamos en el presente: sentirnos mejor, mejorar nuestra salud, autosuperarnos… En el artículo de Notre Temps, la experta en psicología Justine Chayanne apunta a “la necesidad de aceptar que hay sensaciones perdidas para avanzar hacia otra cosa igualmente sólida”.

Temas Relacionados

GimnasiaRetomar el deporteBeneficios de la actividad físicaJardineríaBicicletageneracion-silver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo la mentoría digital inversa influye en la alfabetización tecnológica de los silvers

Experiencias intergeneracionales, participación juvenil y acciones comunitarias transforman la manera en que los residentes senior enfrentan cambios asociados al uso cotidiano de dispositivos innovadores para acceder a servicios y redes sociales

Cómo la mentoría digital inversa influye en la alfabetización tecnológica de los silvers

Nuevos idiomas, ausencia y redescubrimiento: la travesía interior de una viajera que convirtió el dolor en relatos de vida

María Isabel Armando, autora del blog ‘Seniors por el Mundo’, desafía la idea de los límites en la vejez al abrazar el aprendizaje continuo y las nuevas culturas. Testimonios y reflexiones que prometen inspirar renovadas búsquedas de sentido

Nuevos idiomas, ausencia y redescubrimiento: la travesía interior de una viajera que convirtió el dolor en relatos de vida

Una diplomatura en economía plateada refuerza la inclusión silver en el Noroeste argentino

El acuerdo institucional apunta a ampliar la autonomía y la integración social impulsando una comunidad capaz de diseñar su propio futuro económico tras décadas de postergación

Una diplomatura en economía plateada refuerza la inclusión silver en el Noroeste argentino

Karlos Arguiñano, a los 77, propone cocinar en casa: su filosofía es “comer sano con fundamento”

El chef, icono televisivo de la cocina casera, comparte su visión sobre la alimentación basada en recetas simples y la importancia del consumo de alimentos preparados en el propio hogar

Karlos Arguiñano, a los 77, propone cocinar en casa: su filosofía es “comer sano con fundamento”

Joan Manuel Serrat reclama dignidad: “Prescindir de los viejos es como quemar los libros, es destruir la memoria”

El icónico músico y escritor catalán destacó la relevancia del respeto hacia los adultos mayores y la búsqueda de condiciones humanas para transitar la etapa final de la existencia

Joan Manuel Serrat reclama dignidad: “Prescindir de los viejos es como quemar los libros, es destruir la memoria”
DEPORTES
La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

11 frases de Coudet tras la derrota de River Plate: de la brutal autocrítica al significado de sus gestos hacia la gente

La máquina de ganar: Jannik Sinner acumula récords y su dominio parece no tener techo

Una zancadilla y una bofetada: la escandalosa pelea de Neymar con el hijo de Robinho en la práctica del Santos

Un árbitro fue acusado de discriminar a un niño de 11 años durante un partido: “Me contó lo que le dijo en un mar de lágrimas”

TELESHOW
La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

Juana Viale enfrentó a Fabián Medina Flores al aire: “¿Por qué dijiste que fui la peor vestida de los Martín Fierro de la Moda?”

INFOBAE AMÉRICA

En fotos: Ballet Folklórico Nacional cumple 49 años de brillar en los escenarios de El Salvador y del exterior llenando de orgullo al país

En fotos: Ballet Folklórico Nacional cumple 49 años de brillar en los escenarios de El Salvador y del exterior llenando de orgullo al país

Gobierno de El Salvador suma 210 escuelas públicas remodeladas con inversión de más de 184 millones de dólares

El Salvador impulsa la difusión internacional de la Cofradía de las Flores y las Palmas

Sube precio de combustibles en Honduras, mientras, solo el kerosene registra fuerte rebaja

Investigarán posible amaño de un “partido rarísimo” en la liga panameña de fútbol