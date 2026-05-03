Una diplomatura en economía plateada refuerza la inclusión silver en el Noroeste argentino

La Universidad Nacional de Catamarca y la Municipalidad capitalina renovaron el convenio para una nueva edición de la Diplomatura en Economía Plateada, orientada a formación y emprendimiento para mayores de 55 años.

La apertura de una nueva edición de la Diplomatura universitaria en Economía Plateada en Catamarca refuerza la colaboración entre la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Municipalidad de la capital provincial, con miras a impulsar la formación, el emprendimiento senior y la inclusión de adultos mayores. Esta iniciativa busca consolidar estrategias de innovación social adaptadas al envejecimiento poblacional.

La diplomatura en economía plateada lanzada en Catamarca es un programa conjunto pensado para personas mayores. Su objetivo es facilitar el acceso a formación en innovación, herramientas tecnológicas y gestión de proyectos propios, promoviendo la autonomía y la participación económica de los adultos mayores.

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El acuerdo que hizo posible la continuidad de la diplomatura se firmó en el Nodo Tecnológico de San Fernando del Valle de Catamarca, con la participación del decano Alfredo Lazarte y el intendente Gustavo Saadi. El convenio entre la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEyA) y el municipio garantiza la segunda cohorte para el primer cuatrimestre y suma un nivel avanzado para quienes completen el ciclo inicial.

Este programa está estructurado en dos niveles: un ciclo inicial dirigido a quienes se inician en el emprendimiento, con clases hasta julio, y un ciclo avanzado en el segundo semestre para aquellos que ya hayan completado la primera etapa.

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La propuesta integra acompañamiento y asistencia técnica para fortalecer los proyectos desarrollados por personas mayores, en línea con la política universitaria de transferencia de conocimientos hacia sectores históricamente postergados.

“El objetivo este año es avanzar. No solo abrimos una nueva inscripción, sino que proponemos un seguimiento de los emprendimientos de la cohorte anterior para realizar una retroalimentación y seguir colaborando con quienes ya están gestionando sus propios proyectos”, explicó Norma Macías, coordinadora de la diplomatura.

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La diplomatura busca fortalecer proyectos productivos de personas mayores mediante capacitación, herramientas tecnológicas y acompañamiento técnico, en respuesta al crecimiento de la economía plateada.

La economía plateada: tendencias y oportunidades globales

El fenómeno del envejecimiento poblacional ha dado origen al concepto de economía plateada, que destaca el potencial económico asociado a la participación activa de los mayores. Según Entrepreneurship & Regional Development, el emprendimiento entre adultos mayores responde a desafíos sociales y económicos derivados del crecimiento de la franja poblacional de 55 años o más.

El estudio distingue entre “jóvenes mayores” (55 a 64 años) y “mayores mayores” (65 o más), indicando que el primer grupo presenta mayores posibilidades de iniciar actividades emprendedoras. Los factores que explican mayor actividad emprendedora en este grupo son la capacidad de salud —entendida como bienestar físico y mental—, la capacidad psicológica —autoeficacia, resiliencia y optimismo— y la capacidad financiera —acceso y gestión de recursos económicos—.

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El estudio internacional indica que una mejora de un año en la expectativa de vida saludable se asocia con un aumento de 0,54 puntos porcentuales en la tasa de emprendimiento en personas de 55 a 64 años. La autoeficacia y una baja percepción de temor al fracaso también incrementan significativamente la participación emprendedora en este grupo, mientras que la capacidad financiera muestra un impacto positivo, aunque más moderado. En el grupo de 65 años o más, la salud física sigue influyendo, pero los factores psicológicos y financieros disminuyen su relevancia como motores de emprendimiento.

Estas observaciones sugieren que la promoción del emprendimiento entre adultos mayores exige políticas diferenciadas para cada subgrupo y contextos sociales variados. El fortalecimiento de ambientes colaborativos y la adaptación de estrategias públicas son clave para mejorar la autonomía y el bienestar en la vejez.

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Impacto esperado y relevancia local del programa

El lanzamiento de la diplomatura responde a la necesidad de inclusión laboral y social de los adultos mayores en Catamarca. La estrategia combina la transferencia de herramientas tecnológicas y financieras con un acompañamiento personalizado para la puesta en marcha y consolidación de proyectos productivos. El objetivo es “generar oportunidades concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la integración social”, alineando la política local con recomendaciones internacionales.

El programa local se inscribe en una tendencia global: investigaciones recientes vinculan envejecimiento activo, salud y autonomía con mayores niveles de emprendimiento en personas de más de 55 años.

El decano Lazarte remarcó la importancia de mantener estos espacios aun en “momentos críticos para el sistema universitario” y subrayó el compromiso de la universidad en la transferencia de conocimientos para “contener a dos sectores postergados por las políticas nacionales: la educación pública y los adultos mayores”.

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Se espera que el programa impulse la consolidación de negocios y proyectos propios entre los egresados y que el modelo pueda replicarse en otros ámbitos de la región. La evidencia internacional recogida por Entrepreneurship & Regional Development sugiere que los programas específicos de formación pueden fortalecer la autonomía, la actividad económica y el bienestar en las personas mayores, especialmente en aquellas que presentan mayores niveles de salud, confianza y recursos financieros.

La articulación entre la UNCA y la municipalidad se inscribe en una tendencia internacional orientada a fortalecer la autonomía económica y social de las personas mayores. El desarrollo de una comunidad de adultos mayores emprendedores y una red institucional de apoyo refuerzan la proyección del modelo y su capacidad de generar integración y autonomía.

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