América Latina

Tras 27 días de marcha, indígenas llegan a La Paz para exigir la derogación de una ley sobre tierras

Los campesinos que partieron de Pando, al norte del país, exigen la anulación de una ley que permite la reclasificación de la pequeña propiedad agraria en mediana. Esta movilización se enmarca en un escenario mayor de conflictividad social

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Grupo de personas, principalmente indígenas, camina por una carretera de asfalto en Bolivia. Llevan banderas bolivianas y otras verdes. Al fondo, casas de ladrillo y montañas
Comunidades indígenas y campesinas de Bolivia marchan en una carretera montañosa, portando banderas bolivianas y Wiphalas, para exigir la abrogación de una ley de tierras. (EFE/ Gabriel Márquez)

Campesinos de las tierras bajas de Bolivia llegaron este sábado a La Paz tras una marcha de 27 días y prevén su ingreso al centro de la sede de Gobierno este lunes en protesta por una ley que autoriza la reclasificación de la tierra.

El dirigente Faifer Coaquira, que encabezó la marcha, anunció ante los medios locales que exigirá la abrogación de la Ley 1720 del 8 de abril, que permite el cambio voluntario de la pequeña a mediana propiedad rural para que pueda ser registrada como garantía para acceder a créditos bancarios.

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Los manifestantes consideran que esta norma pone en vulnerabilidad a los pequeños productores, las tierras indígenas colectivas y puede promover la concentración de la tierra.

“Le estamos dando 24 horas al gobierno nacional a partir del día lunes. Queremos decirles una vez más que nosotros no nos vendemos, radicalizamos nuestra marcha”, sostuvo Coajera.

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Primer plano de un hombre indígena de mediana edad con cabello oscuro, barba, collar de cuentas y camiseta blanca, con una bandera de Bolivia al fondo
Un hombre indígena boliviano alza su voz durante una marcha de campesinos e indígenas que reclaman por una ley de tierras en Bolivia. (EFE/ Gabriel Márquez)

La marcha partió de la localidad amazónica de Pando, al norte del país, y a ella se sumaron pobladores de otras regiones como campesinos de Beni y el norte de La Paz. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y el acuerdo previo entre el Gobierno y una parte de los manifestantes que planteaban otras demandas adicionales, provocaron bajas entre los marchistas.

Según medios locales, la marcha está integrada actualmente por un poco más de cien personas. “Son 27 días con lluvia, con sol, en esta carretera que ni es bien transitable, tenemos que unirnos. Una pena que haya dirigentes que se dejan comprar con el presidente. Esos dirigentes deben ser colgados en la plaza Murillo”, dijo Coajera, citado por el periódico La Razón.

El dirigente afirmó que también demandan seguridad jurídica y que se elimine un proyecto de ley que criminaliza los bloqueos. “Nosotros no nos rendimos, ni nos vendemos por si acaso, estamos unidos. Queremos decirle al presidente que está a tiempo todavía y si él no nos oye y no nos tiende el lunes, la cosa irá en contra de él”, advirtió.

El Gobierno defiende la norma sobre la reclasificación de la tierra al considerar que es un trámite voluntario y que permitiría el desarrollo de los pequeños productores. Los críticos observan que no considera ningún criterio técnico y que puede dar lugar a la concentración de la tierra.

Cabildo organizado por la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Cabildo organizado por la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz, Bolivia, el 1 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Este conflicto se enmarca en un escenario de tensión con otros sectores sociales como los transportistas que reclaman normalizar el suministro de combustible y garantizar su calidad; además de la movilización de la Central Obrera Boliviana (COB) que presentó un listado de más de cien demandas, entre ellas el aumento salarial del 20%.

La administración del presidente Rodrigo Paz ha buscado construir consensos en días pasados y pese a que el domingo se anunció un acuerdo con los transportistas, los medios locales reportan la permanencia de los bloqueos este lunes en la región de los Yungas, en La Paz, y la vigencia de un anuncio de paro a partir del martes.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, volvió a convocar al diálogo a los movilizados y afirmó que las medidas de presión deben levantarse porque el Gobierno estaría cumpliendo con el compromiso de aumentar la dotación de combustible y el traslado de maquinaria para iniciar trabajos de mantenimiento vial en la zona.

Mientras la tensión sube en La Paz y el Gobierno busca espacios de diálogo para mitigar los frentes de conflicto, el presidente Paz advirtió la mañana de este lunes que vienen “semanas complicadas” y lamentó que los sectores movilizados opten por los bloqueos. “Nos van a decir que no hay futuro, pero hay un futuro muy grande”, afirmó.

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