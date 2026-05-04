Economía

Aerolíneas Argentinas ya no incluirá el carry on dentro de su tarifa más baja: cuánto costará

La medida se aplicará en los vuelos de cabotaje. La empresa busca alinearse a la política de otras líneas aéreas para mejorar la competitividad

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Desde la aerolínea de bandera explican que previamente no estaban compitiendo en igualdad de condiciones con las líneas aéreas lowcost
Desde la aerolínea de bandera explican que previamente no estaban compitiendo en igualdad de condiciones con las líneas aéreas lowcost

Aerolíneas Argentinas quitó el equipaje de mano gratuito en vuelos nacionales y ahora solo se podrá llevar una mochila si se elige la tarifa más económica. El objetivo es aumentar la competitividad frente a otras líneas aéreas en el mercado.

Antes de terminar la reserva del vuelo, el pasajero ya puede ver el siguiente mensaje: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”.

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Desde la aerolínea de bandera explicaron a Infobae que hasta ahora no estaban compitiendo en igualdad de condiciones con las líneas aéreas lowcost, ya que éstas separan la tarifa del costo de la valija carry on de 8 kg. Por lo tanto, sus pasajes eran más caros si la incluían.

Ahora, el equipaje adicional para vuelos de cabotaje con tarifa base costará 42.350 pesos por tramo. A partir de la categoría Plus, el carry on ya estará incluida en el precio. Vale destacar que en los vuelos internacionales no habrá ningún cambio y que quienes ya tienen su boleto comprado no sufrirán modificaciones.

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Esto, señalan desde la compañía, permitirá transparentar los precios y facilitar la comparación con otras compañías.

Las agencias de turismo y los operadores del sector ya comenzaron a informar a los viajeros sobre este cambio en los vuelos domésticos. Aquellos que necesiten llevar más equipaje deberán considerar este nuevo costo al planificar sus viajes dentro del país.

La medida no es aislada: ante el aumento del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, y el consecuente encarecimiento del jet fuel, Aerolíneas decidió aplicar de forma temporal un recargo por combustible en sus pasajes, que ascendió a $7.500 por tramo para los vuelos nacionales y a un rango de entre USD 10 y USD 50 en el caso de los internacionales.

A su vez, en noviembre pasado, Aerolíneas Argentinas había anunciado la implementación del cobro por la selección anticipada de asientos en sus vuelos. Hasta ese momento era la única del tipo legacy en la región que no cobraba por este servicio. Con ello, se apunta a mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la sustentabilidad económica.

Cabe recordar en ese sentido que la compañía cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones, casi el doble del resultado registrado el año anterior, cuando había alcanzado los USD 56,6 millones. De este modo, la empresa estatal encadenó su segundo ejercicio consecutivo con saldo positivo, luego de 16 años de déficit.

Con una facturación superior a los USD 2.200 millones, desde la compañía aérea subrayaron que se trata de la primera vez, desde su reestatización en 2008, que no fue necesario recurrir a transferencias del Tesoro.

La compañía cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones
La compañía cerró 2025 con un superávit operativo de USD 112,7 millones

En esa línea, el directorio ya comunicó al Palacio de Hacienda que para 2026 tampoco prevé solicitar asistencia financiera del Estado.

El plan de acción presentado por Aerolíneas para 2026 contempla un incremento en sus operaciones domésticas, regionales e internacionales. La estrategia comercial estará marcada por un enfoque agresivo, con una red de destinos orientada a maximizar la rentabilidad y reforzar el liderazgo en el mercado doméstico.

La compañía busca fortalecer la conectividad estratégica, integrando ciudades del interior del país entre sí y con destinos internacionales, a través de una red optimizada y sustentable desde el punto de vista económico.

Se espera un crecimiento de la actividad acompañado por la incorporación de productos más competitivos. Las proyecciones indican un aumento en la cantidad de pasajeros transportados, manteniendo niveles de ocupación similares a los registrados en 2025.

En el plano de inversiones, el plan contempla tareas de mantenimiento mayor de motores, fundamentales para asegurar la disponibilidad operativa y preservar el valor de la flota. Asimismo, se prevén mejoras en infraestructura y espacios de trabajo, junto con iniciativas destinadas a elevar la calidad del servicio al pasajero.

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