La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli se sometió al conocido trend "Six Seven" y contestó preguntas tanto de su vida profesional como sentimental (Instagram)

Luego de semanas de rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre su vida sentimental, Marcelo Tinelli decidió dejar atrás el misterio y mostrar su presente amoroso sin filtros. Tras varias idas y vueltas, quedó confirmado el final de su relación con Milett Figueroa y tiempo después, la aparición de un nuevo nombre en el corazón del conductor: la empresaria y exmodelo Rossana Almeyda. En este contexto de cambios, Tinelli anticipó su nuevo proyecto laboral para el Mundial 2026.

Como parte de esta nueva etapa, Tinelli prepara el lanzamiento de un programa que promete marcar tendencia en la temporada. El ciclo saldrá al aire tres veces por semana, después de las 21, en el streaming de Infobae, ocupando la franja posterior a La Tarde de Infobae, el ciclo conducido por Gonzalo Aziz. El conductor estará al frente desde un estudio montado en Miami, mientras que otro equipo operará desde Buenos Aires, generando un ida y vuelta entre ambas ciudades. La propuesta contará con destacados columnistas y la presencia de importantes invitados, sumando análisis, actualidad y entretenimiento en cada emisión. De esta manera, Tinelli apuesta por un formato innovador que fusiona su experiencia en televisión con las nuevas dinámicas del streaming y las redes sociales.

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En paralelo al avance de su nuevo proyecto, Tinelli se sumó al challenge viral “Six, seven”, una tendencia en redes que consiste en responder preguntas con la expresión “six, seven” (seis, siete), un guiño para indicar que algo está “más o menos”, ni muy bueno ni muy malo. En el clip, el conductor no esquivó ningún tema y, además de hablar de su figura pública, de “sentirse entusiasmado” ante este nuevo desafío profesional en su carrera, también se refirió sin rodeos a Rossana. Cuando una voz femenina le preguntó si ya había blanqueado su romance con la empresaria, Tinelli respondió con humor y picardía: “Six, seven”. Otras preguntas abordaron su carrera, la incomodidad de hablar en inglés y si había presentado a Rossana ante su familia, a lo que respondió con un rotundo: “Sí”.

El conductor sorprendió a sus seguidores cocinando con pasión unos maccheroni italianos acompañados de salsa de ragú de ternera y pesto en su cocina

La confirmación del romance llegó en esta ocasión a través de las redes sociales. Tinelli, fiel a su estilo, compartió con sus más de 14 millones de seguidores una serie de historias de Instagram que lo mostraron disfrutando de una jornada especial junto a quien hoy sería su nueva pareja. El sábado comenzó con un asado entre amigos, pero el momento más íntimo de la jornada llegó por la noche, cuando el conductor decidió sorprender a Rossana con una cena hecha por él mismo.

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Tinelli compartió una imagen de una pasta con salsa boloñesa y pesto en lo que parece ser una cena íntima, en medio de la confirmación de su romance con Rossana Almeyda

En unas historias, Marcelo mostró detalles de la preparación y dejó ver su faceta más hogareña y relajada. “Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”, anticipó en una de las stories, donde se lo pudo ver amasando la pasta en ropa cómoda y descalzo, mientras sumaba emoticones de corazón y mencionaba a Rossana sin vueltas. La secuencia culinaria no solo evidenció el lado familiar y divertido del conductor, sino también su intención de hacer sentir especial a su nueva pareja.

La velada continuó y Tinelli no dudó en compartir el resultado final. “Buena pinta la pasta”, escribió al mostrar la mesa lista, en lo que fue una cena íntima solo para dos. La imagen de las copas servidas y los platos recién preparados selló el inicio de una nueva historia en la vida sentimental del líder televisivo. El gesto no pasó desapercibido y las redes se llenaron de comentarios, tanto de seguidores que celebraron el nuevo romance como de quienes recordaron los tiempos recientes con la modelo peruana.

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Luego de semanas de rumores, el conductor confirmó su romance con Rossana Almeyda (Instagram)

Mientras tanto, Tinelli no solo disfruta de su presente personal sino que también avanza con nuevos proyectos profesionales, incluyendo una fuerte presencia en medios y el desarrollo de contenidos vinculados al Mundial 2026. Las redes sociales, una vez más, funcionaron como el canal elegido para compartir su realidad y dejar en claro que, a pesar de los cambios, siempre hay lugar para nuevos comienzos.

Con cada posteo y cada respuesta espontánea, Marcelo demuestra que el amor, la cocina y la familia siguen ocupando un lugar central en su día a día. El futuro lo encuentra renovado, con el corazón abierto y dispuesto a escribir un nuevo capítulo, tanto en lo personal como en la pantalla chica.

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