Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

Los partidos que cerrarán la primera fase del Torneo Apertura

Este lunes se conocerán las posiciones finales de la fase regular del Torneo Apertura, que completará la novena fecha que estaba postergada. Con tres partidos, quedarán definidos los cruces de octavos de final. En caso de ganar, Defensa y Justicia tomará el lugar de Unión como 8° de la Zona A, mientras que Vélez necesita ganar por siete goles de diferencia para sacar a Boca Juniors del segundo puesto.

En Mendoza, se enfrentarán Gimnasia y Defensa y Justicia a partir de las 17. Desde las 19.15, en Liniers, Vélez recibirá a Newell’s y cerrarán a las 21.30 Estudiantes de Río Cuarto e Instituto en el duelo Interzonal.

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GIMNASIA (MENDOZA) VS DEFENSA Y JUSTICIA

Gimnasia de Mendoza recibirá a Defensa y Justicia

Gimnasia de Mendoza recibirá a Defensa y Justicia en el cierre de la fase regular de la Zona A del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 17 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, tendrá a Bruno Amiconi como árbitro y televisación de ESPN Premium.

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El Lobo mendocino, sin chances de acceder a playoffs, viene de sufrir una dura goleada en contra en el clásico frente a Independiente Rivadavia y cortó una racha de tres partidos sin perder. El objetivo del equipo de Darío Franco será sumar de cara al segundo semestre para no sufrir con la permanencia en la Liga Profesional.

Por su parte, el Halcón tampoco atraviesa un gran momento y su rendimiento decayó al punto tal que acumula cuatro derrotas en fila. La última fue ante Boca Juniors, en Florencio Varela, por 4-0. Los de Mariano Soso deberán ganar para aspirar a entrar entre los mejores ocho equipos del grupo.

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Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Luciano Paredes; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Ignacio Sabatini, Agustín Modica y Blas Armoa. DT: Darío Franco.

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Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Aaron Molinas, Santiago Sosa, Darío Cáceres; Juan Gutiérrez, Agustín Hausch; Rubén Botta. DT: Mariano Soso.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

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Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: José Carreras

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Hora: 17

TV: ESPN Premium

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VÉLEZ VS NEWELL’S

Vélez y Newell's se enfrenarán en Liniers por la fecha 9 del Torneo Apertura

En el estadio José Amalfitani, Vélez se medirá ante Newell’s para cerrar su participación en la Zona A del Torneo Apertura antes de iniciar los playoffs. El encuentro comenzará a las 19.15, con arbitraje de Luis Lobo Medina y transmisión de TNT Sports.

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Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto ya se aseguraron su boleto a los octavos de final, con localía incluida, pero intentarán volver a la victoria en casa tras el empate con sabor a derrota ante Unión de Santa Fe. El Fortín hace tres partidos que no pierde, con dos igualdades consecutivas.

Por su parte, el conjunto de Frank Darío Kudelka ha mejorado notoriamente luego de un pobre inicio y, pese a que no podrá acceder a los playoffs, hace cinco partidos que no pierde y viene de una igualdad en Rosario frente a Instituto.

Probables formaciones:

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Demian Domínguez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza, Diego Valdez; Manuel Lanzini, Florián Monzón y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Newell’s: Josue Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Reggiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Rodrigo Herrera y Matías Coccaro. DT: Frank Kudelka.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Salomé Di Iorio

Hora: 19.15

TV: TNT Sports

ESTUDIANTES (RÍO CUARTO) VS INSTITUTO

Estudiantes de Río Cuarto buscará quebrar la mala racha ante Instituto

Duelo de cordobeses en el último Interzonal del semestre en el Torneo Apertura. Estudiantes de Río Cuarto será local ante Instituto desde las 21.30, con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión en vivo de ESPN Premium.

Los Leones del Imperio están en la última posición, tanto en los promedios como en la Tabla Anual, por lo que estarían descendiendo. Apenas cosecharon 5 puntos y una sola victoria en 15 partidos.

La Gloria ha tenido un andar irregular en el campeonato y hace dos fechas que no puede ganar. El conjunto que dirige Diego Flores intentará volver a la victoria y sumar pensando en el próximo semestre.

Probables formaciones:

Estudiantes Rio Cuarto: Agustín Lastra; Matías Valenti, Raúl Lozano, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Facundo Gallardo, Alejandro Cabrera, Tomás González, Mauro Valiente; Gabriel Alanís y Javier Ferreira. DT: Gerardo Acuña.

Instituto: Manuel Roffo; Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Ariel Penel

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE OCTAVOS DE FINAL:

El cuadro del Torneo Apertura 2026 de la LPF, mostrando los enfrentamientos de octavos de final (Imagen Ilustrativa Infobae)

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA