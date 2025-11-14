Salud

Estrategias para reducir y controlar la adicción al azúcar, según especialistas

Expertos de distintas clínicas y centros de nutrición explicaron en The Independent las estrategias más efectivas para reducir el consumo de dulces y productos refinados, con el fin de proteger la salud física y mental

Guardar
El consumo excesivo de azúcar
El consumo excesivo de azúcar activa áreas cerebrales asociadas a la adicción y eleva el riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de azúcar impacta negativamente en la salud, ya que provoca antojos intensos que activan las mismas áreas cerebrales asociadas a los comportamientos adictivos, según expertos citados porThe Independent.

Esta reacción dificulta el control del deseo de dulces y eleva el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares, lo que lleva a especialistas a recomendar estrategias efectivas para reducir el consumo de azúcar y proteger la salud a largo plazo.

Katherine Masoud, enfermera de práctica avanzada del Hartford HealthCare Medical Group, explicó a The Independent: “Consumir demasiado azúcar aumenta el riesgo de desarrollar prediabetes, diabetes y una gran cantidad de otras afecciones crónicas de salud”. Además, altos niveles de azúcar en sangre favorecen el aumento de peso, elevan el colesterol y afectan la salud cardiovascular.

Evidencia científica reciente

Un estudio publicado en la revista Dominio de las Ciencias, confirma que adoptar medidas como la lectura detallada de las etiquetas, la sustitución de bebidas azucaradas por agua y la incorporación de proteínas en las comidas principales facilita la reducción de antojos y promueve un descenso sostenido en la ingesta de azúcar refinada.

La incorporación de proteínas en
La incorporación de proteínas en las comidas principales ayuda a reducir los antojos y promueve la saciedad, según expertos en nutrición (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe subraya que los beneficios metabólicos —mejoras en el control glucémico, la presión arterial y el peso corporal— pueden notarse en pocas semanas, junto con un aumento de la energía y del bienestar general. Asimismo, National Geographic resalta que limitar los azúcares añadidos no solo favorece el descenso de peso, sino que también contribuye a mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo, según investigaciones recientes en adultos jóvenes.

Estrategias para controlar la adicción al azúcar

Frente al desafío de reducir el consumo de azúcar, los especialistas mantienen enfoques diversos. Beth Czerwony, dietista de la Clínica Cleveland, sostiene que dejar el azúcar de golpe puede resultar excesivo y difícil de sostener.

Por su parte, la Dra. Vijaya Surampudi, profesora asistente de UCLA Health, considera que la abstinencia inmediata puede ser eficaz para romper el hábito de forma más rápida. “Dejar un hábito lleva entre tres y cuatro semanas”, afirmó Surampudi, por lo que prefiere eliminar el azúcar de inmediato como método de choque. Quienes optan por una alternativa menos drástica pueden reducir de forma gradual el consumo, disminuyendo las porciones de alimentos azucarados en cada comida, lo cual ayuda a controlar los antojos.

Estudios científicos demuestran que limitar
Estudios científicos demuestran que limitar el azúcar mejora el control glucémico, la presión arterial y el bienestar general en pocas semanas (Freepik)

Otra recomendación práctica es sustituir los dulces por fruta fresca. Los especialistas sugieren reemplazar el chocolate por piezas de fruta, que además de contener azúcares naturales aportan vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina C y la vitamina A. Czerwony aclaró que, salvo en situaciones de diabetes u otros trastornos que requieran control estricto de la glucosa, el azúcar presente en la fruta no supone un riesgo.

El Departamento de Agricultura sugiere consumir unas dos tazas de fruta al día para lograr un aporte dulce saludable.La revisión de la dieta y el aumento de la ingesta de proteínas forman parte de una estrategia clave. Anna Taylor, nutricionista de la Clínica Cleveland, indicó a The Independent que la falta de alimentos suficientes durante el día puede llevar al organismo a buscar calorías vacías, recurriendo a azúcares simples como fuente de energía rápida. Taylor advirtió: “Esto provoca un hambre significativa, lo que hace que uno desee cualquier cosa dulce que pueda conseguir”.

Además, muchos alimentos procesados presentan azúcar añadida en cantidades superiores a las percibidas. Elegir alimentos ricos en proteínas, como barritas proteicas, contribuye a mantener la saciedad y evitar picos de antojo. Si la necesidad de chocolate persiste, el chocolate negro, rico en antioxidantes y con menor contenido de azúcar que el chocolate con leche, representa una alternativa más saludable.

El chocolate negro contiene una
El chocolate negro contiene una mayor cantidad de antioxidantes beneficiosos para la salud en comparación con otras variedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autocuidado integral es relevante en el control de los antojos. Dormir suficiente, practicar ejercicio regular, hidratarse adecuadamente y pasar tiempo al aire libre ayudan a reducir el deseo de consumir azúcares.

La Clínica Cleveland, citada por The Independent, resalta la importancia de la hidratación: las mujeres requieren al menos 2,7 litros diarios de agua y los hombres 3,7 litros, lo que equivale a entre 11 y 15 vasos de 240 ml. Llevar una botella reutilizable y consumir frutas hidratantes, como uvas o sandía, facilita alcanzar este objetivo.

La Clínica Cleveland recomienda que
La Clínica Cleveland recomienda que las mujeres consuman al menos 2,7 litros de agua al día para una hidratación óptima

Los expertos advierten sobre el azúcar presente en alimentos procesados que no siempre se identifican como dulces. Asimismo, la confusión entre hambre y deshidratación puede estimular los antojos de azúcar, por lo que mantener una hidratación adecuada es fundamental para evitar la ingesta innecesaria de alimentos dulces.

Temas Relacionados

Adicción al azúcarDiabetes tipo 2Katherine MasoudVijaya SurampudiFruta frescaHidrataciónfrutasThe IndependentClínica ClevelandNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El dolor de cabeza afecta a casi 3.000 millones de personas y duplica su impacto en las mujeres, afirma un estudio

Investigadores internacionales advierten que la migraña y otros trastornos similares representan una de las principales causas de discapacidad global, según datos recientes publicados en The Lancet Neurology. Cuáles son los síntomas de alarma

El dolor de cabeza afecta

Reconectar con el presente: claves de resiliencia, creatividad y comunidad en tiempos de incertidumbre

En el nuevo episodio del pódcast de Mel Robbins, el poeta y escritor Mark Nepo analizó cómo la introspección y la solidaridad ayudan a vivir el presente y afrontar la incertidumbre en la vida diaria

Reconectar con el presente: claves

Trauma generacional: cómo identificarlo y comenzar a sanar las heridas familiares

Una investigación de Cleveland Clinic advierte que las experiencias traumáticas no resueltas pueden transmitirse de generación en generación, afectando la salud mental, física y emocional. Identificar estos patrones es el primer paso para sanar las heridas y construir vínculos más saludables

Trauma generacional: cómo identificarlo y

El método que ayuda a reconciliarse con uno mismo y encontrar paz interior

En el nuevo episodio del podcast de Jay Shetty, Gabrielle Bernstein, experta en bienestar y facilitadora de Terapia de Sistemas Familiares Internos, reveló cómo este modelo psicológico permite acceder a una vida más plena y consciente

El método que ayuda a

Cómo actúan los dispositivos para estimular el nervio vago y qué dicen los especialistas

El auge de la estimulación bioeléctrica abre nuevas posibilidades para el manejo de la ansiedad, pero expertos sugieren explorar alternativas naturales y priorizar el acompañamiento profesional

Cómo actúan los dispositivos para
DEPORTES
Con goles de Messi y

Con goles de Messi y Lautaro Martínez, Argentina derrotó a Angola en su último partido del año

Cuándo será el sorteo del Mundial, la chance de jugar la Finalíssima y la lista final de Scaloni: la agenda de la selección argentina hasta la Copa del Mundo 2026

Argentina perdió por penales ante México y quedó afuera del Mundial Sub 17

La tanda de penales que decretó la eliminación de Argentina ante México en el Mundial Sub 17

Esta será la delegación mexicana que participará en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

TELESHOW
Palito Ortega suspendió todos sus

Palito Ortega suspendió todos sus shows del 2025 y su salud volvió a preocupar: “Hacia fin de año debería recuperarse”

Qué hacen los músicos de Oasis antes de los shows en Buenos Aires: paseos, saludos y la Guerra Fría de los Gallagher

Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación junto a su hijo Beltrán: “Día 1 superado”

El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

INFOBAE AMÉRICA

Sube la tensión entre China

Sube la tensión entre China y Japón por Taiwán: Beijing pidió a sus ciudadanos que no viajen a la isla

Estados Unidos y aliados árabes piden al Consejo de Seguridad de la ONU que respalde el plan de paz de Trump para Gaza

La policía francesa tiroteó a un hombre armado con un cuchillo en una estación de París

Punta del Este tendrá estacionamiento tarifado desde el verano 2027

Los planes de Vladimir Putin para 2026: 120 mil bombas planeadoras de mayor alcance para atacar a Ucrania