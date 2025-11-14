Estrategias para reducir y controlar la adicción al azúcar, según especialistas

El consumo excesivo de azúcar activa áreas cerebrales asociadas a la adicción y eleva el riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de azúcar impacta negativamente en la salud, ya que provoca antojos intensos que activan las mismas áreas cerebrales asociadas a los comportamientos adictivos, según expertos citados porThe Independent.

Esta reacción dificulta el control del deseo de dulces y eleva el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares, lo que lleva a especialistas a recomendar estrategias efectivas para reducir el consumo de azúcar y proteger la salud a largo plazo.

Katherine Masoud, enfermera de práctica avanzada del Hartford HealthCare Medical Group, explicó a The Independent: “Consumir demasiado azúcar aumenta el riesgo de desarrollar prediabetes, diabetes y una gran cantidad de otras afecciones crónicas de salud”. Además, altos niveles de azúcar en sangre favorecen el aumento de peso, elevan el colesterol y afectan la salud cardiovascular.

Evidencia científica reciente

Un estudio publicado en la revista Dominio de las Ciencias, confirma que adoptar medidas como la lectura detallada de las etiquetas, la sustitución de bebidas azucaradas por agua y la incorporación de proteínas en las comidas principales facilita la reducción de antojos y promueve un descenso sostenido en la ingesta de azúcar refinada.

La incorporación de proteínas en las comidas principales ayuda a reducir los antojos y promueve la saciedad, según expertos en nutrición (Imagen ilustrativa Infobae)

El informe subraya que los beneficios metabólicos —mejoras en el control glucémico, la presión arterial y el peso corporal— pueden notarse en pocas semanas, junto con un aumento de la energía y del bienestar general. Asimismo, National Geographic resalta que limitar los azúcares añadidos no solo favorece el descenso de peso, sino que también contribuye a mejorar la calidad del sueño y el estado de ánimo, según investigaciones recientes en adultos jóvenes.

Estrategias para controlar la adicción al azúcar

Frente al desafío de reducir el consumo de azúcar, los especialistas mantienen enfoques diversos. Beth Czerwony, dietista de la Clínica Cleveland, sostiene que dejar el azúcar de golpe puede resultar excesivo y difícil de sostener.

Por su parte, la Dra. Vijaya Surampudi, profesora asistente de UCLA Health, considera que la abstinencia inmediata puede ser eficaz para romper el hábito de forma más rápida. “Dejar un hábito lleva entre tres y cuatro semanas”, afirmó Surampudi, por lo que prefiere eliminar el azúcar de inmediato como método de choque. Quienes optan por una alternativa menos drástica pueden reducir de forma gradual el consumo, disminuyendo las porciones de alimentos azucarados en cada comida, lo cual ayuda a controlar los antojos.

Estudios científicos demuestran que limitar el azúcar mejora el control glucémico, la presión arterial y el bienestar general en pocas semanas (Freepik)

Otra recomendación práctica es sustituir los dulces por fruta fresca. Los especialistas sugieren reemplazar el chocolate por piezas de fruta, que además de contener azúcares naturales aportan vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina C y la vitamina A. Czerwony aclaró que, salvo en situaciones de diabetes u otros trastornos que requieran control estricto de la glucosa, el azúcar presente en la fruta no supone un riesgo.

El Departamento de Agricultura sugiere consumir unas dos tazas de fruta al día para lograr un aporte dulce saludable.La revisión de la dieta y el aumento de la ingesta de proteínas forman parte de una estrategia clave. Anna Taylor, nutricionista de la Clínica Cleveland, indicó a The Independent que la falta de alimentos suficientes durante el día puede llevar al organismo a buscar calorías vacías, recurriendo a azúcares simples como fuente de energía rápida. Taylor advirtió: “Esto provoca un hambre significativa, lo que hace que uno desee cualquier cosa dulce que pueda conseguir”.

Además, muchos alimentos procesados presentan azúcar añadida en cantidades superiores a las percibidas. Elegir alimentos ricos en proteínas, como barritas proteicas, contribuye a mantener la saciedad y evitar picos de antojo. Si la necesidad de chocolate persiste, el chocolate negro, rico en antioxidantes y con menor contenido de azúcar que el chocolate con leche, representa una alternativa más saludable.

El chocolate negro contiene una mayor cantidad de antioxidantes beneficiosos para la salud en comparación con otras variedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El autocuidado integral es relevante en el control de los antojos. Dormir suficiente, practicar ejercicio regular, hidratarse adecuadamente y pasar tiempo al aire libre ayudan a reducir el deseo de consumir azúcares.

La Clínica Cleveland, citada por The Independent, resalta la importancia de la hidratación: las mujeres requieren al menos 2,7 litros diarios de agua y los hombres 3,7 litros, lo que equivale a entre 11 y 15 vasos de 240 ml. Llevar una botella reutilizable y consumir frutas hidratantes, como uvas o sandía, facilita alcanzar este objetivo.

La Clínica Cleveland recomienda que las mujeres consuman al menos 2,7 litros de agua al día para una hidratación óptima

Los expertos advierten sobre el azúcar presente en alimentos procesados que no siempre se identifican como dulces. Asimismo, la confusión entre hambre y deshidratación puede estimular los antojos de azúcar, por lo que mantener una hidratación adecuada es fundamental para evitar la ingesta innecesaria de alimentos dulces.