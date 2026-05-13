El Salvador

Puentes para 100 años: la apuesta por la modernización vial que busca transformar la economía de El Salvador

El Fondo de Conservación Vial (Fovial) impulsa un plan integral de modernización con la construcción de puentes de alta durabilidad y la recuperación de rutas clave, medidas que buscan dinamizar la economía salvadoreña y garantizar la conectividad durante todo el año

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Vista aérea de una carretera renovada con un puente, serpenteando entre colinas verdes. Se observan casas dispersas, parcelas agrícolas y caminos secundarios.
Una vista aérea muestra una carretera renovada y un puente nuevo serpenteando entre colinas verdes, conectando localidades rurales y fomentando la integración territorial en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador avanza en la modernización de su red vial con la implementación de puentes diseñados para durar un siglo y la recuperación de rutas clave, en una estrategia que busca transformar la economía y garantizar la conectividad en todo el país. Así lo informó en una entrevista el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial), Alex Beltrán.

En el contexto de la temporada de lluvias, Fovial ha desplegado 62 cuadrillas y entre 32 y 34 microplanteles a lo largo del territorio nacional. Según explicó Beltrán en declaraciones recogidas por Entrevista AM, estos equipos tienen la misión de ejecutar labores preventivas como limpieza de drenajes, desazolve de canaletas, chapeo, poda controlada de árboles y retiro de materiales que puedan afectar la circulación.

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El personal y la maquinaria están ubicados en puntos estratégicos, lo que permite una respuesta ante emergencias viales asociadas a las lluvias en un rango promedio de 15 a 25 minutos.

De acuerdo con el titular, Fovial abarca un mantenimiento y monitoreo permanente en la red vial. La institución realiza tareas de revisión y limpieza en más de 900 pozos de visita, así como supervisión del sistema de drenaje urbano, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones.

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El director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial), durante su participación, donde detalló los planes y avances en la modernización de la red vial nacional (Cortesía Entrevista AM).
El director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (Fovial), durante su participación, donde detalló los planes y avances en la modernización de la red vial nacional (Cortesía Entrevista AM).

Las intervenciones se extienden a áreas rurales y urbanas, priorizando zonas con altos niveles de vulnerabilidad por topografía o acumulación de residuos. Una vez concluye cada evento lluvioso, las cuadrillas de Fovial retiran el material arrastrado y constatan la operatividad de los sistemas de evacuación de agua.

El compromiso institucional va de la mano con un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. El director de Fovial resaltó en la entrevista que “la prevención de emergencias viales depende tanto de la acción institucional como del comportamiento de la población”. Se reiteró la importancia de no arrojar basura en la vía pública ni en quebradas, para evitar la obstrucción de drenajes y la intensificación de los problemas de inundación.

Obras de bacheo, rutas estratégicas y puentes

El plan de bacheo y obras viales es otro de los pilares del trabajo de Fovial. El programa opera durante todo el año y en cualquier horario, con intervenciones semanales en carreteras y zonas urbanas de los departamentos de:

  • Morazán
  • San Miguel
  • Usulután
  • Chalatenango
  • Cuscatlán
  • La Libertad
  • La Paz
  • San Salvador
  • Ahuachapán
  • Santa Ana
  • Sonsonate.

En cuanto a la rehabilitación y apertura de rutas estratégicas, la reapertura del tramo entre Tacuba y Concepción de Ataco fue señalada como un avance significativo, ya que permite mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado entre ambas localidades. Además, Fovial ejecuta labores de pavimentación y ampliación de caminos rurales, como en el caso del cantón Los Toles en Ahuachapán.

Pavimentación en la calle del cantón Los Toles, en Ahuachapán Centro (Cortesía Secretaría de Prensa).
Pavimentación en la calle del cantón Los Toles, en Ahuachapán Centro (Cortesía Secretaría de Prensa).

Estas intervenciones benefician a miles de familias y facilitan el transporte de productos agrícolas, con impacto en la economía local, la movilidad social y el desarrollo turístico.

La modernización de la infraestructura vial incluye la construcción y rehabilitación de puentes. Fovial lleva adelante el reemplazo de estructuras antiguas en la carretera Panamericana, específicamente en los puentes La Gallina, El Rebalce y San Antonio Silva. Los nuevos puentes cuentan con mayor amplitud, espacios para peatones y ciclistas, y una capacidad hidráulica mejorada. Según la información brindada del funcionario, estas obras han sido diseñadas para tener una vida útil de hasta 100 años, lo que representa una apuesta por la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad a largo plazo.

El Salvador enfrenta el reto de mantener operativa una red de más de 7,200 kilómetros de carreteras y miles de estructuras asociadas. La apuesta por puentes de largo plazo y rutas recuperadas busca transformar la conectividad nacional y sentar las bases para un desarrollo económico más ágil, seguro y moderno.

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