Cultura

El Louvre enfrenta nuevas críticas por descuidar la seguridad tras el robo de joyas históricas

El famoso museo parisino vuelve al centro de la atención luego del informe parlamentario que destapó graves fallas en sus sistemas de protección y cuestionó el futuro de su esperado plan de renovación

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El Louvre enfrenta críticas por descuidar la seguridad tras el robo de joyas históricas (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)
El Louvre enfrenta críticas por descuidar la seguridad tras el robo de joyas históricas (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

El Louvre relegó las cuestiones de seguridad “a un segundo plano” en los últimos años, denunció este miércoles el ponente de una comisión de investigación parlamentaria lanzada en Francia tras el espectacular robo de joyas en uno de los museos más visitados del mundo.

El robo en octubre de una serie joyas de la Corona del siglo XIX, valoradas en más de 100 millones de dólares, conmocionó a Francia e impulsó el lanzamiento en diciembre de una comisión parlamentaria sobre las fallas de seguridad en los museos.

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El informe del ponente Alexis Corbière, que la AFP pudo consultar, señala que las “deficiencias en materia de seguridad” en El Louvre ya eran “conocidas”, gracias a una serie de informes, entre ellos una auditoría de 2017 y otra de 2019.

Sin embargo, estos temas, en un establecimiento que acoge a unos 9 millones de visitantes anuales, quedaron “relegados a un segundo plano, por detrás de los objetivos de proyección e influencia, erigidos en prioridades”, escribe el diputado izquierdista.

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El famoso museo parisino vuelve al centro de la atención luego del informe parlamentario que destapó graves fallas en sus sistemas de protección y cuestionó el futuro de su esperado plan de renovación (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)
El famoso museo parisino vuelve al centro de la atención luego del informe parlamentario que destapó graves fallas en sus sistemas de protección y cuestionó el futuro de su esperado plan de renovación (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

El Tribunal de Cuentas francés llegó a la misma conclusión a inicios de noviembre, cuando aseguró que El Louvre “privilegió las operaciones visibles y atractivas en detrimento del mantenimiento y la renovación de los edificios”, “especialmente de la seguridad”.

Corbière critica también la “falta de control” del ministerio de Cultura sobre las decisiones de la dirección del museo, de la que responsabiliza al sistema de elección de sus dirigentes, nombrados por el presidente francés.

Para abandonar la lógica del “capricho” presidencial, recomienda que los dirigentes de El Louvre sean elegidos de manera transparente por el consejo de administración.

Entre las otras recomendaciones, figura el aumento de los recursos del fondo de seguridad creado por el ministerio de Cultura tras el robo para adaptar la seguridad de los museos. Actualmente cuenta con 30 millones de euros (35 millones de dólares).

Trabajadores instalan una reja de seguridad en la ventana del Museo del Louvre, donde en octubre cuatro ladrones se llevaron joyas por valor de 102 millones de dólares (Foto: REUTERS/Noemie Olive)
Trabajadores instalan una reja de seguridad en la ventana del Museo del Louvre, donde en octubre cuatro ladrones se llevaron joyas por valor de 102 millones de dólares (Foto: REUTERS/Noemie Olive)

Aumentar el número de agentes de seguridad titulares y su salario son otras de las pistas apuntadas en el informe, elaborado tras interrogar a más de 100 personas.

En este contexto, el diputado cuestiona la pertinencia del plan Louvre-Nuevo Renacimiento anunciado en 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron, que prevé renovar el edificio existente con el objetivo de acoger hasta 15 millones de visitantes en el futuro.

El historiador del arte Christophe Leribault, de 62 años, asumió en febrero la dirección de El Louvre para liderar esta nueva etapa, tras la dimisión de su predecesora Laurence des Cars cuatro meses después del robo.

Fuente: AFP

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