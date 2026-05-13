Economía

Programa Exporta Simple: el Gobierno eliminó una restricción clave para que las pymes vendan al exterior

Se dispuso ampliar el esquema, a fin de facilitarles a las pequeñas y medianas empresas sus exportaciones

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Vista aérea de un puerto de carga al atardecer con interminables filas de contenedores coloridos, grúas portuarias gigantes, barcos de carga y camiones.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la ampliación del programa Exporta Simple, una iniciativa que busca impulsar la internacionalización de los pequeños exportadores argentinos. Este régimen facilita las ventas al exterior de emprendedores, monotributistas y pymes.

Según destacó el titular del Palacio de Hacienda, permite gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados.

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Puntualmente, el Ejecutivo decidió este miércoles eliminar el límite de USD 15.000 por operación y el tope anual de USD 600.000 por exportador. Cabe recordar que si bien no existe una cantidad máxima de productos para exportar a través del régimen, cada envío debe respetar las medidas y valores establecidos.

En ese sentido, los bultos no pueden superar los 180 centímetros de alto por 145 centímetros de ancho, sin límites de profundidad.

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De este modo, “productos argentinos llegan rápido a distintos mercados, por vía aérea y terrestre”, resaltó Caputo y detalló que el año pasado más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos.

Los productos más exportados en 2025 fueron artículos de cuero, pero también aparecen otros como paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems.

Es importante mencionar que, a partir del Decreto 783/2021, se fijó en 0% la alícuota del Derecho de Exportación para las operaciones que se tramiten en el portal Exporta Simple.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema está dirigido a personas y empresas que cuenten con CUIT y clave fiscal nivel 3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma permite gestionar envíos al exterior desde una computadora, sin necesidad de inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores ni la presentación de documentación adicional.

El sistema está dirigido a personas y empresas que cuenten con CUIT y clave fiscal nivel 3. Para acceder, es necesario dar de alta el servicio en ARCA, utilizando el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, seleccionar la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y adherir al servicio Exporta Simple.

El funcionamiento consiste en cargar los productos a exportar y completar la información requerida para calcular el costo de envío.

Luego, la plataforma permite comparar las ofertas de los diferentes operadores logísticos certificados por Aduana (OLES) y elegir el más conveniente en función del costo y el tiempo de envío.

El operador seleccionado se encarga de retirar la mercadería, transportarla y entregarla en el destino elegido. Además, estos operadores llevan adelante la clasificación arancelaria de los bienes.

Cómo funciona Exporta Simple

El programa Exporta Simple ofrece servicios aéreos, marítimos y terrestres, en distintas modalidades, entre ellas puerta a puerta, puerta a aeropuerto, puerta a puerto, puerto a puerto, puerta a depósito fiscal y depósito fiscal a depósito fiscal. Los envíos pueden estar sujetos a costos adicionales, que serán informados por el operador en cada caso.

Se pueden exportar bienes producidos en el país que no estén alcanzados por prohibiciones, suspensiones o cupos de exportación. También es posible exportar productos importados, aunque sin acceder al beneficio de reintegro.

La plataforma permite visualizar el cupo de exportación anual disponible en el tablero personal. Además, es posible asegurar los envíos a través de un acuerdo con el operador logístico, sumando el costo del seguro al monto cotizado.

El reintegro a la exportación lo recibe el operador logístico, quien cuenta con un plazo de diez días hábiles para transferirlo al usuario a través del CBU informado. La factura de exportación se emite luego de generar el Documento de Exportación Simplificada (DES) y continuar el trámite en la página de ARCA.

La clasificación arancelaria se realiza conforme a la nomenclatura internacional de la Organización Mundial de Aduanas, lo que determina los impuestos aplicables y el nivel de reintegros.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca incentivar la inserción internacional de los pequeños exportadores argentinos, brindando herramientas que simplifican el proceso y amplían las oportunidades de acceso a mercados externos.

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