Crimen y Justicia

El macabro detalle del homicidio del jubilado en Río Gallegos: fue descuartizado en una parrilla

Los restos de Aníbal Cepeda, de 72 años, fueron hallados en bolsas descartadas dentro de un tanque cisterna en un complejo decomisado a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner

Guardar
Google icon
Imagen partida: a la izquierda, un hombre de cabello gris sonríe a cámara; a la derecha, un hombre cocina carne y chorizos en una parrilla metálica por la noche.
Aníbal Cepeda fue asesinado y descuartizado en Río Gallegos

Un crimen estremecedor conmueve a la ciudad de Río Gallegos tras el hallazgo de los restos de un jubilado petrolero que había desaparecido hacía semanas: la Justicia investiga el caso y el principal sospechoso, Félix Marcelo Curtti, permanece detenido.

El caso involucra a Aníbal Eduardo Cepeda, de 72 años, quien fue visto por última vez el 20 de abril. Su desaparición activó una búsqueda policial que incluyó rastrillajes en zonas abiertas y domicilios abandonados.

PUBLICIDAD

Según reconstruyó La Opinión Austral, la denuncia por la desaparición de Cepeda fue presentada por su esposa a comienzos de mayo, cuando notó su ausencia prolongada.

Las primeras averiguaciones revelaron que la víctima era un cliente habitual del casino céntrico y que había cobrado una indemnización millonaria de la empresa petrolera donde trabajó. Varios testigos señalaron que lo vieron por última vez con Félix Marcelo Curtti, de 61 años, conocido en el mismo entorno.

PUBLICIDAD

El giro en la investigación se produjo cuando la policía localizó restos humanos dentro de bolsas plásticas en un tanque de agua de un complejo habitacional abandonado. Se trata de un complejo de departamentos que fue decomisado por la Justicia federal a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.

El cuerpo se hallaba incompleto: faltaban la cabeza y las manos. Poco después, en una vivienda cercana, se encontró el resto del cadáver, lo que permitió a los peritos confirmar la identidad de la víctima.

La escena del hallazgo sumó un detalle macabro: el cuerpo de Cepeda había sido descuartizado en una de las parrillas del complejo que perteneció a Muñoz, según fuentes de la investigación citadas por La Opinión Austral. La policía y la Justicia trabajaron en el lugar junto al médico forense Francisco Echandí, quien realizó las primeras pericias sobre los restos.

Curtti fue detenido poco después de que se emitiera una alerta de búsqueda en su contra. Aunque se presentó espontáneamente ante la Justicia, decidió no declarar durante la indagatoria.

Según fuentes del caso consultadas por Infobae, el acusado habría reconocido su participación en el hecho e indicó dónde había dejado los restos. Dijo haber actuado solo.

La hipótesis principal apunta a un móvil vinculado a la indemnización cobrada por la víctima, aunque los investigadores analizan otras posibilidades.

El juez de Instrucción N°1, Gerardo Giménez, y el fiscal Federico Heinz continúan con la recolección de pruebas y pericias fundamentales para esclarecer el contexto y la motivación del crimen. La causa permanece abierta mientras la Justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si hubo participación de otras personas.

Temas Relacionados

Río GallegosAníbal CepedaHomicidiosdesaparecidosSanta Cruzúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatan a menores y adultos de un taller clandestino en Monte Castro

El allanamiento encontró personas sometidas a explotación laboral en una vivienda del oeste porteño, donde las víctimas sobrevivían en encierro y bajo un sistema de trabajo rotativo

Rescatan a menores y adultos de un taller clandestino en Monte Castro

Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe: la Justicia emitió una orden de captura contra dos hermanos narcos

En las últimas horas hubo allanamientos en Roldán y Melincué en busca de los sospechosos, pero no los encontraron. Qué se sabe de ellos

Avioneta repleta de cocaína en Santa Fe: la Justicia emitió una orden de captura contra dos hermanos narcos

“Si no sos mía, no sos de nadie”: prisión preventiva para un hombre que intentó asesinar a puñaladas a su expareja en Almagro

El imputado, de 34 años, enfrenta cargos por amenazas, desobediencia, lesiones y tentativa de femicidio doblemente agravado

“Si no sos mía, no sos de nadie”: prisión preventiva para un hombre que intentó asesinar a puñaladas a su expareja en Almagro

Propofol y sexo: el inquietante testimonio en la causa contra “Fini” Lanusse

La declaración de una médica del Hospital Italiano introdujo la hipótesis en la trama del caso. Sin embargo, el origen de sus dichos es fuertemente atacado por la defensa de la médica y su jefe, también ex amante, Hernán Boveri

Propofol y sexo: el inquietante testimonio en la causa contra “Fini” Lanusse

Robaban camionetas de alta gama y cayeron por el pago de un turno en un hotel alojamiento

La Policía de la Ciudad desbarató a una banda cuyo centro operacional estaba en la localidad de San Francisco Solano. Dos de sus integrantes fueron detenidos

Robaban camionetas de alta gama y cayeron por el pago de un turno en un hotel alojamiento

DEPORTES

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

River Plate buscará el pase a las semifinales del Torneo Apertura frente a Gimnasia: hora, TV y formaciones

La desesperada reacción de los jugadores tras ver la escalofriante fractura que conmocionó al fútbol de Honduras

La crisis que atraviesa Thiago Almada en el Atlético Madrid en la previa del Mundial 2026: “Se queda sin crédito”

Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano en el clásico de Córdoba

Sorpresa en la selección de Alemania: un histórico campeón podría volver de su retiro para ser titular y disputar su quinto Mundial

TELESHOW

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La foto retro que mostró Wanda Nara entre rumores de romance con Agustín Bernasconi: la similitud con Mauro Icardi

La vida de Inés Estévez antes de la fama: “Dormía en Retiro y me duchaba en el teatro”

Los polémicos mensajes que Agustín Bernasconi borró en medio de los rumores de romance con Wanda Nara

La reflexión de José María Muscari sobre el vínculo que tiene empleadas domésticas: “¿Desde cuando es un mérito?”

La propuesta íntima de Yanina y Eduardo que incomodó a Grecia Colmenares en Gran Hermano: “No cuentes nada”

INFOBAE AMÉRICA

Un análisis de sangre podría predecir el riesgo de demencia antes de que aparezcan los síntomas

Un análisis de sangre podría predecir el riesgo de demencia antes de que aparezcan los síntomas

El Louvre enfrenta nuevas críticas por descuidar la seguridad tras el robo de joyas históricas

El Congreso aplaza de nuevo debate sobre ley antilavado tras desacuerdos y expone a Guatemala a consecuencias internacionales

Puentes para 100 años: la apuesta por la modernización vial que busca transformar la economía de El Salvador

Honduras ampliará conexión aérea con España