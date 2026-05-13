Habló la abogada de la mujer demorada por tener sexo a bordo de un avión: “Lo que se dice es falso”

Habló la abogada de la mujer demorada por tener sexo en un avión: "Ella no tiene nada que ver"

“Mi cliente se vio involucrada en una situación totalmente falsa. Ella no tiene nada que ver”.

Sin dejar dudas, este miércoles Victoria Scoccia, abogada de la mujer que fue demorada el pasado fin de semana en el aeropuerto internacional de Rosario por mantener relaciones sexuales a bordo de un avión de la aerolínea Copa Airlines, desmintió que Sandra O. (59) haya tenido intimidad con un hombre en dicha aeronave.

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En ese sentido, la letrada aseguró que la pasajera, que hasta el momento no fue imputada por ningún delito, sufre importantes consecuencias en su vida personal, a raíz de los agravios que recibe a diario en sus redes sociales. “Es una vida prácticamente destruida”, resumió.

Scoccia, integrante del equipo de abogados del Estudio Resegue, habló por primera vez este miércoles en el marco de una entrevista radial y fue tajante: no solo aseguró que Sandra O. no estuvo involucrada en el hecho en el que se la vincula, sino que además adelantó la posibilidad de presentar una demanda en el ámbito civil contra los responsables de difundir información que, según su relato, no se condice con la realidad.

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“Todo lo que se está diciendo es absolutamente falso. No ocurrió de la manera tan violenta que se está viralizando por distintos medios de comunicación, no solo locales y nacionales, sino que ahora también internacionales”, explicó Scoccia esta mañana, durante un reportaje para Cadena 3 Rosario.

Y en la misma línea, subrayó: “Mi cliente se vio involucrada en una situación totalmente falsa. Ella no tiene nada que ver”.

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Sandra O. y Mauricio C. fueron demorados en un vuelo de Copa Airlines que unía las ciudades de Panamá y Rosario. (Reuters)

Consultada por el estado de salud y psicológico de Sandra O. a cuatro días de ser demorada en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, la abogada señaló que atraviesa un momento complejo, por el cual se encuentra bajo monitoreo médico.

“Es una vida destruida prácticamente. Tuvo que cambiar su rutina, los lugares que solía transitar, desde que se levantaba para desayunar hasta actividades de esparcimiento. Toda su vida normal se vio trastocada por algo que ya es muy difícil detener”, lamentó.

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Luego, Scoccia admitió que hubo una situación al menos confusa a bordo del vuelo CM 836 de Copa Airlines, en la cual estuvo involucrado Mauricio C. (54), el hombre que fue demorado por la PSA junto a Sandra O. “Hubo una situación arriba de la aeronave, en la cual está involcurada una persona de sexo masculino, que es con la que se atribuye falsamente a mi cliente, y en esa situación es la que se ve involucrada mi clienta. Pero ella no tuvo nada que ver en el evento”, reiteró.

Empresaria, de vida laboral activa y con un comercio a su nombre, Sandra O. no se conocía con Mauricio C. La propia Scoccia confirmó que se vieron por primera vez arriba del avión que los llevaba de regreso a Rosario, pero ahora quedaron vinculados por un hecho que tomó una importante repercusión a nivel nacional.

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“A nuestro criterio, podría haber responsabilidad de la aerolínea o de la Policía Aeroportuaria. Consideramos presentar una demanda y realizar distintas acciones judiciales en el ámbito civil, independientemente de lo penal”, explicó.

El hecho

Sandra O. y Mauricio C. fueron demorados este sábado por la madrugada luego de mantener relaciones sexuales en un avión que unía la ciudad de Panamá con la de Rosario, en la provincia de Santa Fe. El hecho obligó a intervenir a la tripulación, a las autoridades aeroportuarias y posteriormente a la Justicia provincial.

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Según informaron fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras el avión se aproximaba a destino.

La situación generó incomodidad y malestar entre quienes viajaban cerca de la pareja, especialmente luego de que una mujer que se encontraba acompañada por su nieta denunciara lo ocurrido ante el personal de cabina.

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A partir de esa advertencia, una azafata informó al comandante de la aeronave y se activó el protocolo de seguridad correspondiente para este tipo de incidentes.

De acuerdo con trascendidos, el comandante decidió mantener la calma hasta el aterrizaje para evitar alterar aún más el clima dentro del vuelo. Sin embargo, una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la PSA ya aguardaban en la terminal para intervenir.

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Tras descender de la aeronave, los dos pasajeros fueron demorados y trasladados para realizar las actuaciones de rigor, incluyendo la toma de fotografías y fichas personales.

La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”, aunque no se descarta que la competencia judicial pueda modificarse debido a que el hecho ocurrió en un vuelo internacional.