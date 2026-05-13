A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas locales y extranjeros

Los analistas ajustaron al alza sus previsiones y estimaron que la inflación punta a punta llegará a 28,2% en diciembre, mientras que el dólar oficial cerrará 2026 cerca de $1.686 REUTERS/Matias Baglietto/

El último informe de FocusEconomics reflejó un empeoramiento en las perspectivas para la economía argentina en 2026. Los principales bancos y consultoras internacionales corrigieron al alza sus previsiones de inflación, ajustaron sus estimaciones para el tipo de cambio y redujeron sus cálculos de crecimiento del PBI en un escenario marcado por la desaceleración de la actividad económica y el impacto de la suba de los precios internacionales de la energía.

El consenso de analistas estimó que la inflación promedio cerrará 2026 en 30,4%, contra el 29% que proyectaban hace un mes. A la vez, el relevamiento mostró un fuerte ajuste en las previsiones de inflación punta a punta: los economistas calcularon que diciembre terminará con una suba interanual de precios de 28,2%, por encima del 25,8% previsto 30 días atrás. Para 2027, los analistas esperaron una desaceleración hasta el 20,6% promedio anual.

PUBLICIDAD

En materia de precios, el reporte destacó que la inflación anual bajó a 32,6% en marzo desde el 33,1% registrado en febrero. Sin embargo, la inflación mensual avanzó hasta 3,4% y acumuló siete meses consecutivos de aceleración. Según el informe, el conflicto en Medio Oriente y el aumento de los precios energéticos internacionales impulsaron nuevas presiones sobre los costos internos.

FocusEconomics indicó que los mayores precios globales de la energía explicaron parte del deterioro en las perspectivas inflacionarias para América Latina y especialmente para la Argentina. Aun así, sostuvo que la reducción de restricciones a las importaciones y el ajuste del gasto público limitaron parcialmente las presiones sobre los precios.

PUBLICIDAD

En paralelo, el consenso proyectó una nueva suba del dólar oficial para los próximos meses. Los panelistas estimaron que el tipo de cambio terminará 2026 en $1.686,7 por unidad y llegará a $1.975,3 a fines de 2027. Los valores son prácticamente similares a los previstos un mes atrás.

El documento explicó que el Banco Central permitió una depreciación gradual del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación real de la moneda.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la tendencia que se está observando es que el dólar se sostiene en valores en torno a los $1.400. FocusEconomics afirmó que tanto el mercado oficial como el paralelo recibieron impulso del buen desempeño exportador, aunque los analistas igualmente proyectaron un debilitamiento del peso hacia fin de año.

Las previsiones para la Argentina se diferenciaron del promedio regional. Mientras el informe estimó una inflación promedio de 6,8% para América Latina en 2026, la Argentina quedó muy por encima de ese nivel y sólo se ubicó detrás de Venezuela dentro del relevamiento.

PUBLICIDAD

En el capítulo regional, FocusEconomics sostuvo que América Latina mantendrá un crecimiento moderado y por debajo del promedio mundial. El informe proyectó una expansión regional de 2% para 2026. En ese escenario, la Argentina crecería 2,9%, una cifra inferior a la prevista anteriormente. Hace 30 días, las estimaciones de los analistas indicaban un crecimiento del 3,2 por ciento.

Los analistas prevén que la economía crecerá 2,9% en 2026; hace un mes, estimaban 3,2%

Los economistas redujeron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 0,3 puntos porcentuales respecto del informe previo. El reporte atribuyó esa corrección a la debilidad de la actividad durante el comienzo del año y al impacto de los mayores precios internacionales de la energía.

PUBLICIDAD

El documento señaló que la economía tuvo un inicio débil en 2026 y permaneció prácticamente estancada entre enero y febrero. El freno se concentró en sectores ligados al mercado interno, como construcción, manufactura, comercio mayorista, comercio minorista, hotelería y administración pública.

Al mismo tiempo, el informe destacó que algunos sectores mostraron un desempeño positivo. FocusEconomics remarcó el fuerte crecimiento del agro gracias a una cosecha récord y el avance de la producción energética en Vaca Muerta.

PUBLICIDAD

El reporte explicó que el buen desempeño agrícola y energético compensó parcialmente la debilidad de otras ramas de actividad. Sin embargo, indicó que la caída de la confianza del consumidor desde comienzos de año y la aceleración de la inflación afectaron las perspectivas para el gasto privado.

En el apartado dedicado a actividad económica, el informe indicó que el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 2,1% interanual en febrero, luego de un avance de 1,7% en enero. Según FocusEconomics, ese dato representó el peor resultado desde septiembre de 2024. La industria, que había caído fuerte en febrero (8,5% interanual y 3,1% respecto de enero), repuntó en marzo y mostró un alza mensual del 3,2 por ciento y de 5% versus el tercer mes del 2025.

PUBLICIDAD

Dentro del informe, el economista Sergio Armella, de Goldman Sachs, afirmó que la economía cerró 2025 e inició 2026 con un fuerte impulso proveniente del agro, la minería y la intermediación financiera pero que otros sectores como manufactura, comercio, turismo y construcción mostraron debilidad durante febrero.

Armella sostuvo además que persistieron riesgos para la previsión de crecimiento de 2,7% elaborada por Goldman Sachs para 2026.

PUBLICIDAD

Por su parte, analistas de Itaú Unibanco mantuvieron una previsión de crecimiento de 3,5% para este año. El informe indicó que la entidad financiera apoyó esa estimación en un escenario de inversión más favorable, menores tasas de interés y una cosecha récord. Aun así, Itaú advirtió dentro del relevamiento que la reaceleración de la inflación generó riesgos para la recuperación de los salarios reales y condicionó el rebote del consumo.

En materia monetaria, FocusEconomics señaló que las tasas de mercado bajaron con fuerza después de las elecciones legislativas de octubre. La tasa Badlar descendió desde niveles cercanos al 50% antes de los comicios hasta valores apenas superiores al 20% a comienzos de mayo.

El informe atribuyó esa caída a una mejora en el clima financiero y a medidas oficiales orientadas a flexibilizar las condiciones monetarias. Los panelistas proyectaron que la tasa Badlar terminará 2026 en 21,66% y cerrará 2027 en 17,15%.

El relevamiento también indicó que el Banco Central relajó parte de los controles cambiarios durante abril. Según el documento, esa decisión mejoró las perspectivas empresarias y favoreció la acumulación de reservas internacionales.

En cuanto al frente externo, el documento estimó que las exportaciones argentinas crecerán 10% en 2026, mientras que las importaciones avanzarán 7%.