Honduras

Honduras ampliará conexión aérea con España

El gobierno y la aerolínea Iberojet anunciaron una nueva conexión como parte de la estrategia para fortalecer el turismo, el comercio y la atracción de inversiones

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La alianza entre el Gobierno de Honduras e Iberojet busca consolidar al país como destino emergente en el turismo europeo.
La alianza entre el Gobierno de Honduras e Iberojet busca consolidar al país como destino emergente en el turismo europeo.

Honduras ampliará su conectividad aérea con Europa a partir de septiembre de este año con la incorporación de una nueva frecuencia de vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, decisión que la administración del presidente Nasry Asfura considera clave para impulsar el turismo, los negocios y la llegada de inversiones.

El anuncio fue realizado por el mandatario hondureño tras una reunión en Casa Presidencial con representantes de la aerolínea Iberojet y funcionarios vinculados al sector turístico y de conectividad aérea.

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La incorporación de esta frecuencia permitirá habilitar cinco mil asientos adicionales a los más de 110 mil existentes en la ruta directa entre Honduras y España, reforzando uno de los principales enlaces internacionales que el país mantiene con el continente europeo.

La estrategia resulta de la colaboración entre el Gobierno de Honduras e Iberojet, compañía que forma parte de Ávoris Corporación Empresarial, grupo turístico español que apuesta por consolidar a Honduras como un destino emergente en el mercado turístico europeo.

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Promoviendo la inversón y el turismo

De acuerdo con las autoridades, el aumento en la frecuencia aérea impulsará la llegada de visitantes internacionales y facilitará el intercambio comercial, fortaleciendo los vínculos económicos y culturales entre ambos países.

Honduras pretende consolidarse como destino accesible para viajeros europeos, incrementando su presencia en mercados internacionales. (Cortesía: TVC)
Honduras pretende consolidarse como destino accesible para viajeros europeos, incrementando su presencia en mercados internacionales. (Cortesía: TVC)

Desde el inicio del primer vuelo directo entre Madrid y Palmerola en diciembre de 2022, la conexión aérea ha sido promovida como uno de los proyectos estratégicos para mejorar la competitividad internacional y abrir oportunidades para el sector turismo en Honduras.

Este corredor aéreo ha facilitado la movilidad de empresarios, inversionistas y miembros de la comunidad hondureña residente en España y otros países europeos.

Entre los participantes en la reunión se encontraban el presidente Nasry Asfura; el secretario de la Presidencia, Juan Carlos García; el ministro de Turismo, Andrés Ehrler; el director general adjunto de Tour Operadores de Ávoris, Mario Domínguez; el asesor de conectividad del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Armando Funes; y los especialistas en derecho aeronáutico Guillermo Montes y Darío Montes.

Autoridades señalaron que la expansión de operaciones representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico local y posicionar a Honduras dentro de las rutas más estratégicas del turismo internacional. El gobierno subraya que la conectividad aérea es un pilar fundamental para atraer inversiones, generar empleos y ampliar la presencia del país en mercados internacionales altamente competitivos.

La alianza entre Honduras e Iberojet incrementa la oferta de vuelos a Europa
La alianza entre Honduras e Iberojet incrementa la oferta de vuelos a Europa

Conexiones internacionales

En los últimos años, Honduras ha buscado fortalecer su infraestructura aeroportuaria y ampliar sus conexiones directas con destinos internacionales como parte de una estrategia orientada a potenciar el turismo, especialmente en áreas de alto potencial natural, arqueológico y cultural.

La administración de Asfura reafirmó el compromiso de promover alianzas con empresas internacionales para abrir más oportunidades de crecimiento económico y mejorar la proyección del país en el exterior.

Con la nueva frecuencia de Iberojet, Honduras aspira a consolidarse como un destino más accesible para viajeros europeos y reforzar una relación comercial y turística que ha adquirido mayor relevancia desde la apertura de la ruta directa entre Madrid y Palmerola.

Además del impacto en el turismo, las autoridades sostienen que el fortalecimiento de la conectividad con Europa podría crear nuevas oportunidades para sectores como las exportaciones, la inversión hotelera y la promoción de destinos emergentes en distintas regiones hondureñas, en un momento en que Centroamérica compite por atraer mayor flujo de visitantes internacionales y capital extranjero.

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