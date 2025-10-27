Salud

Qué diferencias existen entre los síntomas de la perimenopausia y el síndrome premenstrual

Healthline y expertos de Harvard destacan que el momento y la duración de las molestias permiten diferenciar el origen de los malestares

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La perimenopausia y el síndrome
La perimenopausia y el síndrome premenstrual comparten síntomas, pero se diferencian por el momento y la duración de las molestias (Freepik)

Identificar si los malestares recurrentes corresponden a la perimenopausia o al síndrome premenstrual (PMS) representa un desafío frecuente para muchas mujeres adultas. Ambas condiciones pueden provocar síntomas físicos y emocionales parecidos, pero el contexto, el momento de aparición y la persistencia de las molestias ofrecen pistas esenciales para distinguir sus verdaderos orígenes.

Comprender si los cambios responden a la transición previa a la menopausia o a los ciclos hormonales menstruales permite tomar decisiones informadas sobre salud y bienestar. La superposición de signos —como alteraciones en el estado de ánimo, molestias físicas o irregularidades menstruales— suele generar incertidumbre y ansiedad, sobre todo porque la perimenopausia y el PMS pueden coexistir durante un periodo de la vida adulta.

Especialistas citados por Healthline y Harvard Health coinciden en que observar la duración, el momento y la evolución de los síntomas ayuda a orientar el diagnóstico y a buscar el tratamiento más adecuado. Conocer las diferencias claves permite a las mujeres comprender mejor su cuerpo y saber cuándo consultar a un profesional de la salud para recibir orientación médica oportuna.

Diferencias claves entre perimenopausia y síndrome premenstrual

Identificar si los síntomas corresponden
Identificar si los síntomas corresponden a perimenopausia o síndrome premenstrual ayuda a tomar decisiones informadas sobre salud y bienestar (Canva)

La confusión entre los síntomas de la perimenopausia y el síndrome premenstrual es frecuente en la etapa reproductiva y durante la transición hacia la menopausia. Aunque ambos trastornos incluyen manifestaciones físicas y emocionales similares, existen diferencias relacionadas con el momento de aparición, la duración de las molestias y la intensidad de los síntomas, como explican Healthline y Harvard Health.

La perimenopausia suele iniciar entre finales de los 30 y mediados de los 4 años, aunque puede aparecer antes o después de este rango, según la doctora Shilpa Amin, citada por Healthline. Durante esta etapa, los niveles de estrógeno fluctúan de manera irregular y tienden a disminuir. Esto ocasiona ciclos menstruales impredecibles, que pueden acortarse, alargarse o variar en intensidad. También pueden manifestarse alteraciones en la cantidad de coágulos, sangrado tras mantener relaciones sexuales y síntomas que permanecen durante todo el mes.

Por otro lado, los síntomas del PMS se presentan siguiendo un patrón claramente cíclico, vinculado al periodo menstrual. Suelen aparecer entre una y dos semanas antes de que comience la menstruación y desaparecen poco después de su inicio. Entre los síntomas más comunes se incluyen cambios de humor, ansiedad, irritabilidad, hinchazón abdominal, calambres, dolor de cabeza, aumento de peso, molestias articulares y sensibilidad en los senos.

Durante la perimenopausia, muchas mujeres experimentan síntomas similares al PMS en las semanas previas a la menstruación, aunque pueden variar en intensidad.

La perimenopausia puede incluir olvidos,
La perimenopausia puede incluir olvidos, palpitaciones, infecciones urinarias y cambios en el cabello, además de síntomas similares al PMS (Freepik)

Además, la perimenopausia incluye otros signos característicos: olvidos frecuentes, dificultades de concentración, palpitaciones, infecciones urinarias, cambios en el cabello —incluida la caída—, alteraciones en la composición corporal y problemas de fertilidad. Algunos de estos síntomas pueden persistir durante todo el mes, incluso después de que finaliza la menstruación, diferenciándose del PMS, cuyos malestares se restringen a días específicos del ciclo.

Causas hormonales y diferencias en la duración

La principal causa de la superposición de síntomas es la variación hormonal. Tanto la perimenopausia como el PMS se relacionan con cambios en los niveles de estrógeno y progesterona, pero la naturaleza de estas fluctuaciones es diferente. En la perimenopausia, los picos y descensos hormonales resultan impredecibles y prolongados; en el PMS, la caída hormonal es más previsible y se da en la fase lútea del ciclo menstrual.

Por este motivo, los síntomas de la perimenopausia pueden surgir en cualquier momento y prolongarse después de la menstruación, mientras que los del PMS se concentran en el periodo previo al sangrado.

Los síntomas de la perimenopausia
Los síntomas de la perimenopausia pueden prolongarse durante todo el mes, a diferencia del PMS, que se limita a días específicos del ciclo (canva)

Healthline y Harvard Health resaltan las diferencias principales: los síntomas de la perimenopausia —sofocos, sudores nocturnos, irregularidad menstrual— tienden a aparecer de modo persistente y aleatorio a lo largo del mes, y pueden continuar tras la llegada de la menopausia. Los síntomas del PMS —como calambres, hinchazón y sensibilidad mamaria— se presentan de forma limitada en la ventana previa al periodo y desaparecen al iniciarse el sangrado.

Dada la complejidad para distinguir ambas condiciones y el impacto que pueden tener sobre la calidad de vida, ambas instituciones recomiendan consultar a un profesional de la salud. Un diagnóstico preciso permitirá un plan de tratamiento adecuado y contribuirá al bienestar integral durante las diferentes etapas de la vida reproductiva.

Temas Relacionados

PerimenopausiaSíndrome premenstrualMenopausiaCambios hormonalesCiclo menstrualSalud femeninaEstrógenoHealthlineDiagnóstico médicoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Descubren que el esperma de los hombres acumula mutaciones con la edad y puede afectar la salud de los hijos

Los científicos advierten que la paternidad tardía duplica la presencia de variantes genéticas dañinas y recomiendan mayor conciencia y asesoramiento médico en hombres que buscan concebir a edades avanzadas

Descubren que el esperma de

7 ejercicios básicos para mayores de 40: guía práctica para ganar fuerza y calidad de vida

Esta rutina, diseñada por la entrenadora Caroline Idiens en diálogo con Cuerpomente, puede ser adaptada para el hogar, con movimientos funcionales que fortalecen músculos, protegen articulaciones y mejoran el equilibrio

7 ejercicios básicos para mayores

Costras en los ojos al despertar: señales de alerta, causas frecuentes y consejos de prevención

Una oftalmóloga de Cleveland Clinic, brindó una guía de consejos sobre cómo actuar ante secreciones o residuos oculares al iniciar el día

Costras en los ojos al

Esto le pasa al organismo cuando se deja de consumir alcohol por 30 días o más, según los expertos

Un estudio científico y expertos consultados por Women’s Health destacan los beneficios físicos y mentales que experimenta una persona tras realizar este cambio en su calidad de vida

Esto le pasa al organismo

Qué es la productividad tóxica y por qué Harvard la considera peligrosa para el éxito

Exigirnos rendir al máximo constantemente puede parecer positivo, pero el exceso de productividad no solo afecta tu bienestar, sino que también puede sabotear tu desarrollo profesional y personal

Qué es la productividad tóxica
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo limpiar los filtros del

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, paso a paso

Cuándo se celebra Halloween: historia y origen de la Noche de Brujas

IV Cumbre CELAC-UE, un momento de inflexión estratégica

Una victoria tan sorpresiva como contundente

Buscan a dos hombres que desaparecieron a 4 mil metros de altura en un cerro de Salta

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump calificó de “no

Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik

El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

Donald Trump llegó a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y continuar su gira por Asia

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

Lula afirmó que el acuerdo comercial entre Brasil y EEUU podría concretarse en cuestión de días: “Tendremos una solución definitiva”

TELESHOW
Valeria Lynch: “A esta edad

Valeria Lynch: “A esta edad uno dice ‘ya está’, pero no, siempre hay algo nuevo para aprender”

Catherine Fulop se emocionó por el gol de Paulo Dybala: “Es el primero dedicado a nuestra nieta”

Thiago Medina compartió una conmovedora reflexión junto a sus hijas tras su recuperación: “No me quería ir sin verlas crecer”

El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

MasterChef Celebrity no salió al aire por las elecciones y fue reprogramado: la palabra de Wanda Nara y Grego Rossello