Más detalles del escándalo en el Real Madrid por la pelea entre figuras del plantel: el rol de Mastantuono en un vestuario fracturado (REUTERS/Pablo Morano / Imagen Ilustrativa Infobae)

Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron este miércoles un violento altercado durante el entrenamiento del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con empujones y una discusión que se extendió hasta los vestuarios. El episodio expone el estado de fractura interna que atraviesa el plantel blanco a días del Clásico ante el FC Barcelona.

Todo comenzó con una entrada durante uno de los ejercicios de la práctica. Lo que pudo haber quedado en un lance de juego escalonó rápidamente: los dos mediocampistas se encararon, se empujaron y sostuvieron una discusión de alta intensidad que no terminó en el campo, sino que continuó en el interior del vestuario. El incidente se propagó de inmediato por las instalaciones del club, informó Marca.

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El altercado entre Valverde —uno de los capitanes del equipo— y Tchouaméni no es un hecho aislado. Apenas días antes, el defensor Antonio Rüdiger y el lateral Álvaro Carreras protagonizaron otro encontronazo en el vestuario. Carreras publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que reconoció “un incidente con un compañero”, aunque intentó minimizarlo: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena”, escribió el futbolista español.

El lateral del Real Madrid aclaró el incidente y reafirmó su compromiso con el club (Instagram)

Según el diario español, el clima dentro del grupo va más allá de los roces puntuales entre jugadores. El vestuario blanco se encuentra dividido en facciones, al punto que varios futbolistas han interrumpido toda comunicación personal entre sí. La relación con el entrenador Álvaro Arbeloa tampoco escapa a esa dinámica: hasta seis futbolistas del plantel no le dirigen la palabra, una situación que complica la operatividad táctica del equipo en el tramo final de la temporada.

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A todo esto, el periodista español Miguel Serrano dio más detalles sobre el rol de algunas de las estrellas del plantel y el choque entre veteranos y jóvenes en el vestuario. Según resumió la cuenta de X @MadridSports_, Carvajal “no se ha portado bien con Arbeloa. No ha tenido el control de vestuario, ha sido un mal capitán y un mal suplente”. Por su parte, Alaba “ha dimitido como jugador veterano. Ha ido a su bola, como muchos de los jugadores del Madrid, incluidas sus estrellas”.

En tanto, el capitán Fede Valverde “con Xabi, estuvo más pendiente de echarle pulsos al entrenador y ganar adeptos que de proteger y enseñar a los jugadores. No ha ejercido como segundo capitán”. Mientras que el argentino Mastantuono “llegaba el primero y se ponía en la camilla. Los fisios respetaban la ley no escrita de que los veteranos van primero que los jóvenes. Mastantuono se quejó a Xabi Alonso”.

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El periodista español Miguel Serrano dio más detalles del escándalo interno que sacude al vestuario del Real Madrid

A ese escenario se suma la controversia en torno a Kylian Mbappé, quien se encuentra en proceso de recuperación por una lesión muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda. Imágenes del delantero francés de viaje por Italia y París junto a la actriz Ester Expósito generaron incomodidad en las oficinas del club, donde consideran que el jugador debería haber sido más cauteloso con su exposición pública. Arbeloa intentó suavizar el tema tras la victoria ante el Espanyol, aunque sus palabras no pasaron desapercibidas: “No existe, ni existirá, un jugador más grande que el propio Real Madrid”, afirmó el técnico.

El contexto deportivo agrava todo lo anterior. El Real Madrid acumula 77 puntos en 34 jornadas de La Liga, a 11 del líder Barcelona, y ya no tiene opciones matemáticas de disputar el título. El equipo también quedó eliminado en octavos de final de la Copa del Rey y fue descartado de la Champions League. La temporada, en términos de títulos, está perdida.

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El peor escenario posible podría materializarse este domingo en el Camp Nou. Al Barcelona le basta con sumar un punto en el Clásico para proclamarse campeón de La Liga, lo que significaría que el título se le escaparía al Real Madrid en su propia cara. Ese partido llega en el peor momento anímico para el plantel blanco, con las fracturas internas expuestas y sin margen para disimular el desgaste de un ciclo que se cierra sin trofeos.