Histórico: la selección argentina femenina venció 1-0 a Venezuela, avanzó a la final del Sudamericano Sub 17 y jugará el Mundial

Agustina Maldonado marcó el único tanto en Paraguay

Histórico triunfo de la selección argentina femenina Sub 17 ante Venezuela por 1-0 en Asunción para jugar la final del Sudamericano de la categoría por primera vez y asegurarse una de las cuatro plazas en juego al Mundial de este año en Marruecos, una cita que nunca había disputado hasta el momento.

La Albiceleste de Christian Meloni desempató la contienda en Paraguay, sede del torneo, a los 87 minutos gracias a su capitana Agustina Maldonado. Unos instantes antes, la árbitra del encuentro sancionó un penal por la infracción a Mercedes Diz en el área y Maldonado se hizo cargo de una bola pesada en el estadio ueno Defensores del Chaco. El remate de la jugadora de River Plate perforó la valla de Valeria Rebanales y selló el único tanto del trámite.

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Ahora, la Argentina espera a la ganadora de la llave entre Brasil y Chile con la tranquilidad de haber cosechado un logro inédito en esta categoría juvenil de la rama femenina. Las jugadoras catapultaron al país como una de las 24 participantes del evento que reunirá a las mejores selecciones juveniles del mundo y tiene como vigente campeona a Corea del Norte.

Esta competencia se llevará a cabo del 17 de octubre al 7 de noviembre en suelo africano y contará con seis grupos de cuatro selecciones de cada uno. Las dos primeras de cada zona y las cuatro mejores terceras accederán a los octavos de final y seguirán en la carrera por el título.

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La Argentina jugará la final del Sudamericano Sub 17 por primera vez en su historia (Crédito: @Argentina/X)

Además, la Celeste y Blanca jugará el encuentro más importante del Sudamericano Sub 17 por primera vez, ya que nunca había disputado la final. Solo había alcanzado el cuarto lugar en las ediciones de 2008 y 2012. Incluso, en 2025 había sido eliminada en primera fase. Venezuela fue bicampeona en 2013 y 2016, mientras que Brasil es la máxima ganadora con cinco conquistas. Colombia y Paraguay, ambos con 1, cierran el palmarés.

Con las emociones a flor de piel, la autora del único gol dio su testimonio para la transmisión oficial en pleno festejo: “No tengo palabras para explicarlo...”. En ese instante, fue interrumpida por sus compañeras y, al cabo de unos segundos, siguió con su relato: “En mi caso, es mi tercer Sudamericano Sub 17. Siempre me faltaba algo para la clasificación al Mundial y no tengo palabras para describir esta clasificación”. “Confío a muerte en este equipo. Ahora, a descansar y poner la cabeza en la final”, sintetizó.

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Mientras tanto, la cancha era lugar de festejo para las futbolistas, que empezaron su celebración por meterse en la definición con el ya tradicional “vení, vení, cantá conmigo...”. El sábado buscarán la gloria.

Formaciones

Argentina: Bianca Virga; Emma Díaz, Julia Vinhas, Agustina Maldonado, Mía Gamarra, Macarena Torre, Brunella Pilati, Oriana Gómez, Josefina Galarza, Mercedes Diz y Julieta Aguilar. DT: Christian Meloni.

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Venezuela: Valeria Rebanales; Astrid Granadillo, Brihana Monsalve, Wiljerlys Antequera, Orliany Durán, Camila Leal, Andrea Suárez, Valery Núñez, Erika Bovell y Natalia Bermúdez. DT: Dayana Frías.

Este sábado finalizará el Sudamericano Sub 17 en Paraguay (Crédito: @Argentina/X)

El formato del Sudamericano Sub 17

Los 10 seleccionados de la Conmebol se repartieron en dos zonas de cinco selecciones cada una. Los dos equipos con más puntos en cada grupo avanzaron a semifinales y los terceros avanzaron a un playoff clasificatorio al Mundial, pero no se enfrentarán entre sí, sino que chocarán con los perdedores de las semis para dirimir dos de los cuatro boletos a disposición.

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Las finalistas tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo de la categoría, que se celebrará este año en Marruecos (17 de octubre al 7 de noviembre).

Los grupos del Sudamericano Sub 17

Grupo A: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Bolivia.

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Grupo B: Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú.

El fixture de Argentina en el Sudamericano Sub 17

Primera Fase

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Paraguay 2-0 Argentina

Argentina 1-1 Colombia

Argentina 3-0 Bolivia

Chile 2-2 Argentina

Semifinales

Argentina 1-0 Venezuela

Final

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Sábado 9 de mayo - Hora a confirmar - Argentina vs. Brasil/Chile

Así sigue la agenda del Sudamericano Sub 17

Miércoles 6 de mayo

Argentina 1-0 Venezuela

20:00 - Brasil vs. Chile

Sábado 9 de mayo

Final

Hora a confirmar - Argentina vs. Brasil/Chile

Playoffs clasificatorios al Mundial

Hora a confirmar - Venezuela vs. Colombia

Hora a confirmar - Brasil/Chile vs. Ecuador