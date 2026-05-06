Las principales sociedades científicas piden suspender la regulación que habilita la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina

Asociaciones médicas y científicas advierten que la nueva normativa prioriza intereses comerciales sobre la protección de la salud pública y la prevención en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales sociedades científicas solicitaron la suspensión inmediata de las resoluciones que habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsas de nicotina en Argentina. Advirtieron que la apertura del mercado supone un retroceso en materia de salud pública y eleva principalmente entre adolescentes el riesgo de iniciación y dependencia a la nicotina.

El reclamo se enfoca en la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud y la Disposición ANMAT 2543/2026, publicadas el pasado lunes 4 de mayo. En un comunicado conjunto, 17 entidades -entre ellas sociedades de cardiología, pediatría, neumonología, toxicología y salud pública- consideran que las nuevas normas priorizan intereses comerciales frente a la prevención y la protección sanitaria, debido a que eliminan restricciones previas y permiten la comercialización de estos productos sin evidencias suficientes sobre su seguridad a largo plazo.

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Las organizaciones firmantes —entre ellas la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)— sostienen que el nuevo régimen abandona políticas preventivas y favorece la expansión de dispositivos adictivos. Señalan que la propia regulación reconoce niveles “alarmantes” de consumo adolescente, pero opta por habilitar la venta en vez de restringir su uso.

Las entidades denuncian que no existen garantías de inocuidad a largo plazo y que la regulación permite ventas antes de organizar un registro adecuado de productos de nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alertan además que la apertura comercial facilita el ingreso de nuevos productos adictivos respaldados por estrategias de marketing digital, diseños atractivos y una amplia variedad de sabores, factores que incrementan el interés y consumo, especialmente entre menores.

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Cuestionamientos al nuevo marco regulatorio de vapeadores y tabaco calentado

Las agrupaciones señalan fallas sustanciales en el nuevo esquema legal, entre ellas la entrada en vigencia inmediata, la autorización comercial anticipada de cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina antes de contar con pruebas suficientes sobre su seguridad, y un registro catalogado como rápido, sostenido en declaraciones juradas de fabricantes o importadores.

La normativa prevé, además, solo 45 días para que el Ministerio de Salud organice un registro, pero autoriza la venta desde la publicación, lo que interpretan como una falta de coordinación. Critican que, pese a los riesgos, se permite el sabor mentolado en bolsas de nicotina y se limita el control sobre promoción digital, redes sociales y canales online.

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Organizaciones de salud proponen suspender la normativa y que el Ministerio de Salud y la ANMAT publiquen los antecedentes técnicos y jurídicos de la medida (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, aseguran que estos productos generan dependencia, afectan el desarrollo cerebral en adolescentes, aumentan el riesgo de daño cardiovascular, toxicidad fetal si las consume una embarazada y pueden provocar intoxicaciones accidentales. Al ser inhalados, impactan en las vías respiratorias y los pulmones.

La liberalización de estos dispositivos, advierten, normaliza el consumo, dificulta el abandono del tabaco, fomenta el uso dual y propicia el inicio en personas jóvenes. En ausencia de certidumbre sobre sus efectos a largo plazo, consideran fundamental mantener las restricciones y aplicar el principio precautorio.

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Las propuestas de las 17 sociedades científicas

Frente al avance regulatorio, las organizaciones demandaron la suspensión inmediata de la Resolución 549/2026 y la Disposición ANMAT 2543/2026 hasta que se realice una evaluación integral e independiente sobre el impacto sanitario de estos dispositivos.

Solicitaron que el Ministerio de Salud de la Nación y la ANMAT se abstengan de otorgar nuevos registros comerciales y publiquen todos los antecedentes técnicos y jurídicos que fundamentaron la reglamentación. También propusieron convocar a la Comisión Nacional de Coordinación para el Control del Tabaco, con la participación de sociedades científicas, universidades, organismos de niñez y autoridades de diversas jurisdicciones.

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Las agrupaciones señalan fallas sustanciales en el nuevo esquema legal, entre ellas la autorización comercial anticipada de bolsas de nicotina antes de contar con pruebas suficientes sobre su seguridad (Gaceta de la Facultad de Medicina de la UNAM)

Las entidades insisten en que cualquier regulación en la materia debe priorizar la prevención en menores y adolescentes, fomentar la cesación del consumo basada en evidencia y máxima transparencia, y limitar la influencia comercial de la industria.

Plantean como meta principal avanzar en políticas públicas que reduzcan la dependencia a la nicotina en la población, en vez de abrir espacio para nuevas formas de consumo adictivo bajo el amparo de la innovación tecnológica.

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Firman el pedido la Unión Antitabáquica Argentina (UATA), Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina), Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Asociación Argentina de Tabacología (AsAT), Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), Sociedad Argentina de Medicina (SAM), Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), Federación Argentina de Cardiología (FAC), Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA), Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Sociedad de Neumonología de Córdoba, Asociación Argentina de Pacientes con Asma (AAPA), Asociación Toxicológica Argentina, Fundación Grupo de Alivio al Dolor Argentina (GADA), Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística y la Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP).

Evidencia científica sobre riesgos cardiovasculares, adictivos y oncológicos

La creciente evidencia reunida por equipos internacionales de investigación confirma que todos los productos que contienen nicotina aumentan los riesgos para la salud cardiovascular, independientemente de su formato.

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Investigadores de Alemania, Italia, Estados Unidos, Suiza y Reino Unido concluyeron que la nicotina es “una toxina cardiovascular directa” y no existen vías de consumo inocuas.

Las autoridades sanitarias advierten sobre los riesgos cardiovasculares, pulmonares y adictivos de todos los formatos de nicotina (Imagen ilustrativa Infobae)

Thomas Münzel, del Centro Médico Universitario de Mainz, señaló que la nicotina, en cualquier presentación, genera “aumento de la presión arterial, daño vascular y mayor riesgo de enfermedad cardíaca”, por lo que ningún producto que la suministre es seguro para el corazón.

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Un informe publicado en European Heart Journal plantea la necesidad de una regulación unificada a nivel europeo, subrayando la protección de adolescentes, convertidos en blanco prioritario del marketing de estos productos. Münzel advirtió: “El próximo infarto, el próximo ataque cerebrovascular, la próxima muerte cardiovascular puede no venir de un cigarrillo, sino de una pod de vapeo saborizado, una bolsita de nicotina o una shisha (narguile) en un café”. La estrategia de sabores frutales, envases coloridos y promoción en redes sociales fue esencial para atraer a nuevas generaciones.

En Argentina, el cardiólogo Guido Bergman, coordinador de cesación tabáquica en el ICBA, explicó a Infobae que cualquier forma de liberación de nicotina, incluso sin combustión, “puede generar daño vascular de manera precoz y eventos cardiovasculares graves”. Por su parte, Guillermo Espinosa, coordinador del programa de control de tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires, remarcó que “hay preocupación porque aumentó el consumo de estos productos emergentes entre escolares”, estimulados por la accesibilidad y la variedad de sabores, con un uso creciente incluso entre quienes nunca fumaron cigarrillos.

Desde el Gobierno dicen que el nuevo marco legal busca proteger a los adolescentes del consumo de productos de nicotina sin control (REUTERS/Kevin Mohatt)

En adolescentes, la nicotina puede afectar el desarrollo cerebral hasta los 25 años, ya que se asocia a menores niveles de atención, memoria y control de impulsos, además de mayor riesgo de ansiedad, depresión y posterior transición a otros productos. Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine alertó sobre la asociación de estos productos con el cáncer oral y la mortalidad, en particular por la manipulación de ingredientes y niveles de nicotina.

A nivel global, la advertencia sobre los riesgos del vapeo se intensificó con la revisión publicada por científicos australianos en Carcinogenesis, que indica que los cigarrillos electrónicos con nicotina probablemente sean carcinógenos para humanos. El grupo revisó más de 100 estudios en personas, animales y células, concluyendo que los vapeadores pueden causar cáncer pulmonar y oral, además de provocar lesiones celulares comparables a las causadas por cigarrillos convencionales.