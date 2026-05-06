La reflexión de Lionel Messi cuando una estrella del fútbol le preguntó si es el mejor jugador de la historia

El exfutbolista pudo dialogar con la Pulga y reveló una respuesta que lo dejó sin palabras

Antonio Cassano reveló que Lionel Messi lo recibió durante una hora y cuarenta minutos en las instalaciones del Inter Miami en Florida. El exfutbolista destacó la calidez del argentino y contó una respuesta del astro que lo dejó sin palabras.

“Me trató de una forma que no esperaba. Es la única persona que, cuando la veo, no logro hablar, no consigo decir nada”, relató Cassano al referirse al momento en que el ocho veces ganador del Balón de Oro convocó a las personas encargadas de la seguridad para permitirles el ingreso.

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El exdelantero de la Roma, el Real Madrid y la selección italiana contó que la llegada de Messi al lugar generó una reacción inmediata en sus hijos. “Llega un momento en el que él me manda a buscar con su guardaespaldas. Estamos ahí, después de un minuto lo veo llegar, mis hijos en alerta: ‘¿Qué pasó, chicos?’”, describió. A continuación, añadió: “El equipo estaba empezando a entrenar, siguió entrenando todo el tiempo. Estuvo una hora y cuarenta minutos conmigo y con mi familia. Hablamos de muchas cosas”.

En el transcurso del encuentro, Cassano le planteó al capitán de la selección argentina una pregunta directa: “Leo, ¿pero tú entiendes o no que eres el mejor jugador que la historia del fútbol haya visto jamás?”. La contestación del rosarino lo dejó helado: “Antonio, ser el uno, el dos, el cinco, el décimo o el quince. ¿Qué me cambia?“.

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Antonio Cassano es un histórico goleador del Real Madrid, Milan e Inter de Milán, entre otros equipos

Cassano insistió: “¿Como que qué te cambia, Leo? Tú has reescrito el fútbol en todo sentido”. Aunque su interlocutor mantuvo su postura con una reflexión que el italiano no esperaba: “Pero a mí no me cambia nada, yo no escucho si soy el primero, el segundo o el tercero. Yo tengo la vocación y el amor por el fútbol. Puedo jugar tres o cuatro años más. Lo hago por el fútbol, me divierte“.

Frente a esto, Antonio Cassano recurrió al humor para ilustrar la magnitud de lo que el 10 representa. “Le dije: ‘Tú no entiendes. Yo opino sobre todos. Si tuviera tu gloria y lo que has conseguido, probablemente echaría a Trump de Estados Unidos‘”. Ambos, según relató el ex goleador, “se pusieron a reír, a bromear”.

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La reunión tuvo un capítulo más. Lionel Messi lo invitó a ver un partido del Inter Miami. “¿Cuándo te vas?”, le preguntó el argentino. “Me voy el lunes”, respondió el europeo. “Ven a ver el partido”, insistió la Pulga. Cassano dudó por sus hijos, pero ante la insistencia del anfitrión terminó por ceder y planteó dónde debía comprar las entradas. La reacción de Messi fue inmediata: en segundos llamó a un amigo en común y gestionó cuatro entradas de hospitality para toda la familia. “Una cosa única, maravillosa”, cerró el ex jugador del Inter de Milán.

La foto de Franco Colapinto junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul

El encuentro con Cassano no fue el único que protagonizó Messi en las últimas semanas en las instalaciones del Inter Miami. El lunes 27 de abril, el piloto de Alpine Franco Colapinto visitó el complejo de entrenamiento del club para cumplir un deseo que había expresado públicamente durante el multitudinario Road Show que protagonizó en Buenos Aires, donde ante miles de personas había dicho sin rodeos: “Me encantaría conocer a Messi”.

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Rodrigo De Paul también estuvo presente en el encuentro, que quedó registrado en una foto que circuló ampliamente en redes sociales. El contexto no fue casual: Colapinto se encontraba en Florida para preparar su participación en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde días después logró su mejor resultado histórico en la categoría con un séptimo puesto.

Este miércoles fue el turno de Carlos Villagrán, el actor mexicano de 82 años que dio vida a Quico en El Chavo del 8, quien dialogó con Messi en un clima distendido junto a su esposa Becky Palacios. El sábado anterior Villagrán asistió al NU Stadium para presenciar el clásico de la Florida entre Inter Miami y Orlando City.

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El actor de El Chavo del 8 conoció al ídolo argentino

Las Garzas lo habían recibido, le obsequiaron una camiseta del equipo, y días después le abrieron las puertas para que concretara su promesa personal. “Me siento afortunado. Los años se te echan encima como cuando jugabas fútbol, como cuando eres compañero de alguien, como cuando vienes a ver Messi, que es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: ‘No me voy a morir sin darte la mano’”, había dicho el comediante.

En el encuentro, Villagrán le dio un beso en el cachete izquierdo a Messi y le transmitió su admiración: “Te estoy hablando desde la presencia, del respeto, de que te voy a defender toda la vida, toda la vida. No me he perdido nada de lo que te ha pasado”. Luego, en redes sociales, definió la jornada como “el día más feliz”.

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