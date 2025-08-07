Salud

La perimenopausia, una etapa que aún se mantiene entre el silencio, los mitos y el diagnóstico erróneo

También denominada como ‘pubertad puma’, esta transición hormonal comenzó a ganar visibilidad. La importancia de una atención personalizada e integral, centrada en las necesidades de las mujeres

Por Constanza Almirón

Guardar
La perimenopausia, conocida como ‘pubertad
La perimenopausia, conocida como ‘pubertad puma’, gana visibilidad y rompe tabúes en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perimenopausia, llamada en redes sociales ‘pubertad puma’, gana visibilidad en la conversación pública. Este periodo, que marca el declive de la etapa reproductiva femenina, suele estar envuelto en desconocimiento, confusión y tabú.

Mujeres afectadas y especialistas explican síntomas, dificultades diagnósticas y alternativas terapéuticas, según Euronews y entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS).

Qué es y cómo se manifiesta la perimenopausia

La perimenopausia es la fase que antecede a la menopausia, caracterizada por fluctuaciones y reducción de los niveles hormonales femeninos. Este proceso, que puede extenderse durante varios años, suele confundirse con el estrés o la ansiedad. En redes sociales, la expresión ‘pubertad puma’ se popularizó para humanizar y librar de estigma al fenómeno.

Este periodo previo a la
Este periodo previo a la menopausia se caracteriza por síntomas como sofocos, insomnio y cambios de humor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la OMS, la menopausia se diagnostica cuando la mujer lleva doce meses consecutivos sin menstruar, lo que suele ocurrir entre los 45 y los 55 años. Sin embargo, el tramo previo pasa inadvertido para muchas.

El NHS detalla síntomas como insomnio, sofocos, sudoración nocturna, niebla mental, ansiedad, cambios de humor y menstruaciones irregulares. Además, algunas mujeres reportan emociones exacerbadas frente a situaciones cotidianas.

El caso de Amanda: incertidumbre y validación tardía

La experiencia de Amanda, administradora hospitalaria en Texas, refleja el desconcierto habitual. A los 42 años sufrió sofocos, alteraciones del sueño, reglas irregulares y respuestas emocionales inusuales. Atribuyó inicialmente estos cambios al estrés, pero los síntomas persistieron incluso en periodos tranquilos.

La terapia hormonal sustitutiva es
La terapia hormonal sustitutiva es el tratamiento principal recomendado por especialistas para aliviar los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras consultar a un médico y someterse a análisis de sangre, sus hormonas parecían dentro de rangos normales, por lo que la recomendación fue esperar. Un año después, las nuevas pruebas evidenciaron baja actividad ovárica, confirmando finalmente la perimenopausia y conectando sus síntomas con la realidad hormonal.

Amanda relató que compartir sus temores con amigas resultaba poco beneficioso, ya que varias minimizaban la situación por su propia experiencia positiva en la madurez. La sensación de no ser escuchada es frecuente y aparece en testimonios recogidos por Euronews.

Obstáculos para el diagnóstico y reconocimiento social

El diagnóstico de la perimenopausia continúa siendo un reto médico y cultural. La doctora Louise Newson, especialista en menopausia y fundadora de la aplicación Balance, advierte que factores genéticos, enfermedades, tratamientos o cirugías pueden adelantar la llegada de la menopausia y la perimenopausia, afectando incluso a una de cada treinta mujeres menores de 40 años. Este dato contradice la creencia de que solo afecta a mujeres mayores.

El desconocimiento y los tabúes
El desconocimiento y los tabúes dificultan el diagnóstico y el reconocimiento social de la perimenopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Newson señala que los tabúes y la falta de pruebas definitivas incrementan la confusión y el aislamiento de muchas mujeres. Un informe del gobierno británico citado por Euronews denuncia prolongadas esperas para diagnóstico y tratamiento en desórdenes ginecológicos, describiendo una situación de “misoginia médica”.

Además, estudios publicados en ‘Lancet’ y ‘Diabetes & Endocrinology’ afirman que hasta el 40% de las mujeres experimentan sofocos y transpiración nocturna de intensidad moderada o alta durante esta etapa.

En numerosos casos, los síntomas desembocan en diagnósticos equivocados como depresión, ansiedad, artritis o fibromialgia, dificultando una atención adecuada. Amanda explicó que a menudo sus molestias se achacaban exclusivamente al estrés, demorando el reconocimiento de la verdadera causa.

Tratamientos y abordaje profesional

Factores genéticos, enfermedades y cirugías
Factores genéticos, enfermedades y cirugías pueden adelantar la perimenopausia, afectando incluso a mujeres menores de 40 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Médicos del NHS destacan que el tratamiento prioritario es la terapia hormonal sustitutiva (THS) para reponer estrógeno y progesterona. Puede administrarse por vía oral, parches, implantes, gel o aerosol cutáneo. Para casos de fatiga o bajo deseo sexual, se pueden considerar suplementos de testosterona.

La elección del tipo y dosis de hormonas debe personalizarse con profesionales sanitarios, teniendo en cuenta el historial clínico y las características de cada paciente. Como subraya la doctora Newson, es fundamental una atención individualizada y la actualización continua de los protocolos para la salud femenina.

La perimenopausia y la menopausia fueron durante años temas silenciados en la sociedad y en la agenda sanitaria. Sin embargo, esto empieza a cambiar por la visibilidad que generan las redes sociales. Un ejemplo es el video viral en TikTok que popularizó el nombre ‘pubertad puma’, usando el humor y la honestidad para abordar el proceso. Expresiones como “momentos tropicales” para los sofocos también ayudan a reducir el estigma y normalizar la experiencia.

La doctora Newson recalcó en Euronews que la visibilidad y el intercambio de historias permiten mejorar el conocimiento, la empatía y el diálogo, elementos esenciales para que los desafíos de la perimenopausia entren de lleno en la agenda sanitaria y social contemporánea.

Temas Relacionados

PerimenopausiaMenopausiaOrganización Mundial de la SaludServicio Nacional de Salud del Reino UnidoSalud femeninaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un chef reveló cómo es la estricta alimentación personalizada de los futbolistas de la Premier League

Tommy Cole, experto en cocina deportiva, planifica cada menú de acuerdo con los requerimientos nutricionales, la etapa de la temporada y las preferencias individuales de los jugadores. Su enfoque incluye ajustes precisos en proteínas, carbohidratos y grasas

Un chef reveló cómo es

Investigan un hongo intestinal que revierte el daño causado por una enfermedad hepática silenciosa

Un ensayo preclínico realizado por especialistas de la Universidad de Minnesota identificó en modelos animales una especie capaz de producir un compuesto que mejora la función del órgano afectado

Investigan un hongo intestinal que

El rover Curiosity de la NASA cumplió 13 años en Marte y lo “festejó” con la foto de una roca coral

El poderoso robot marciano sigue haciendo historia. Concebido para operar por dos años, continúa asombrando a los científicos y amantes del espacio con cada tarea que lleva adelante antes de ponerse en modo de reposo

El rover Curiosity de la

De efectos en el cuerpo a los errores más comunes: cuáles son beneficios y riesgos del ayuno intermitente

Esta práctica, que se centra en la restricción alimentaria en determinados horarios, puede generar efectos no deseados si se realiza sin preparación previa, advierte el nutricionista David Duarte en Cosmopolitan. Qué dice la ciencia

De efectos en el cuerpo

De la melatonina a la ashwagandha: qué suplementos son mejores para dormir, según la ciencia

La investigación médica ha revelado cuánto ayudan realmente estas opciones y cuáles son los posibles efectos asociados a su consumo

De la melatonina a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde la cárcel le daba

Desde la cárcel le daba logística a la banda que copiaba las llaves de las casas de los clientes de un garaje para robarles

Confirmaron la condena por enriquecimiento ilícito contra un jefe policial que debía combatir el juego clandestino

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

Denuncian que quienes golpearon brutalmente a las mozas de una cervecería de La Matanza son un policía y un profesor de kick boxing

Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

INFOBAE AMÉRICA
Europa reiteró su respaldo pleno

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

TELESHOW
El incómodo viaje de Alex

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”