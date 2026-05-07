Chechu Bonelli reveló cuál es el futbolista internacional que la sigue en redes sociales

Chechu Bonelli sorprendió al revelar que André-Pierre Gignac, ídolo de Tigres UANL y exjugador en México, la sigue en sus redes sociales (Video: Instagram)

Las redes sociales pueden ser el escenario de encuentros inesperados y conexiones sorprendentes entre figuras del espectáculo y el deporte. Así quedó demostrado en la última emisión de Valet Parking en La Casa Streaming, donde Chechu Bonelli sorprendió a sus compañeros y al público al revelar qué reconocido futbolista internacional la sigue en Instagram.

Todo comenzó cuando Bárbara Roskin contó, entre risas y asombro, que João Félix, delantero portugués con pasos por el Barcelona, Atlético Madrid y AC Milan e integrante de la selección de Portugal, le había dado like a una historia y a un posteo en Instagram. “Mi novia está de testigo, se lo mostré. Dije: ‘Mirá, Amor, João Félix’. Nos separamos”, bromeó, generando la reacción de Cachete Sierra, Massi Pomponio y la modelo, que no tardaron en sumarse al ida y vuelta.

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En ese contexto, Chechu aprovechó para compartir su propia experiencia con un futbolista internacional. “¿Cuál es el francés que jugó mucho tiempo en México?”, preguntó. Massi Pomponio no dudó: “Gignac”. La conductora asintió y reveló: “Ese me seguía en la del pajarito”, en referencia a Twitter (actualmente X). Cachete Sierra, entre bromas, le consultó si el delantero francés intentó algo más: “¿Te quería bajar la caña?”. Pero la periodista deportiva aclaró que no, y explicó que el seguimiento probablemente se debía a la época en la que su exesposo, Darío Cvitanich, jugaba en el fútbol francés.

El grupo de Valet Parking celebró en vivo al comprobar que el delantero francés André-Pierre Gignac sigue a Chechu Bonelli en la plataforma X (REUTERS)

La charla continuó con anécdotas sobre los likes del futbolista a las fotos en la playa de la conductora, generando risas y comentarios cómplices en el estudio. “Te likeaba las fotos en la playa”, apuntó Bárbara Roskin. Cachete Sierra fue por más: “¿Las que estabas en bikini?”. La periodista, divertida, decidió comprobar en vivo si Gignac aún la seguía en X. “Voy a ver si me sigue siguiendo”, anunció, mientras Cachete la motivaba: “¿'A ver si reflotamos un viejo amor’ tiró?”. El grupo celebró la ocurrencia y no ocultó la sorpresa al ver que efectivamente, André-Pierre Gignac sigue a Bonelli en redes sociales.

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El delantero francés, leyenda del Tigres UANL de México y una de las figuras extranjeras más destacadas del fútbol latinoamericano, mantiene una presencia activa en redes y sigue de cerca a varias celebridades del mundo del espectáculo. Chechu, por su parte, se tomó la situación con humor y dejó en claro que el seguimiento es solo una curiosidad simpática.

Bonelli relató su espontánea reacción al devolverle el dinero al futbolista que pagó su comida, demostrando sinceridad y humor en el programa (Video: Valet Parking- Somos la Casa)

Recientemente, la comunicadora había revelado una intimidad que tenía que ver con otro futbolista. Al aire del programa, ella contó que se encontraba en su vehículo en una casa de comidas rápidas y, al llegar a la caja para pagar, recibió una noticia sorpresiva: “El auto de adelante te pagó lo que consumiste”. Bonelli, lejos de quedarse con la curiosidad, decidió acercarse personalmente al vehículo que la había antecedido. “Me bajé, le hice así en la ventanilla, bajó el vidrio y le digo: ‘La verdad que te agradezco, pero tengo trabajo y gracias a Dios me puedo pagar todavía la comida y todo’”, recordó, generando risas en el estudio de La Casa Streaming por su sinceridad y espontaneidad.

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En ese momento, Cachete Sierra intervino con humor: “Re mala onda”, comentario que desató la complicidad de todo el equipo. Chechu, fiel a su estilo directo, explicó que el futbolista tomó la situación con humor y terminó aceptando el dinero que ella insistió en devolverle. Aunque prefirió mantener la identidad reservada, soltó una pista al aire: “Yo ya sé quién fue”.

El juego de adivinanzas no tardó en instalarse entre los panelistas, que entre bromas y comentarios intentaron descifrar el apellido del protagonista. La solución la trajo el ex Casi Ángeles, quien gritó el apodo “Burrito”, estirando la “erre” como lo hacía el histórico Marcelo Araujo. La referencia a Ariel Ortega fue bastante evidente y la modelo tuvo que reconocerlo: “Sos tremendo, ¿eh? Pocas chances y ya la sacaste”, señaló Chechu, mientras la conversación giraba entre referencias futboleras y guiños internos.

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