La influencer Juli Puente entró en los últimos tres meses de embarazo: “La ansiedad por conocer a Serena aumenta cada día”

Julieta Puente mostró los cambios físicos que experimentó al ingresar a los últimos tres meses de la gestación de Serena

Juli Puente atraviesa el inicio del tercer trimestre de su embarazo, y días después de celebrar en Los Ángeles su cumpleaños número 33 compartió reflexiones, imágenes y emociones con su comunidad digital sobre la espera de Serena, su primera hija junto a Facundo Miguelena.

La influencer y personal trainer vive esta última etapa con participación activa de sus seguidores, quienes han seguido su relato sobre los cambios físicos y emocionales, y presenciaron hace meses el anuncio público del sexo y el nombre de la beba en redes sociales.

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Puente compartió un carrete de fotos en el que aparece junto a otras embarazadas conocidas como Mica Lapegüe, en ropa deportiva y mostrando una ecografía 3D. “¿A quién se parece Sere? Las leo, a ver, a ver”, escribió en Instagram, invitando a su audiencia a participar del momento con humor y expectativa. La mayoría puso su voto a favor de Juli: “Se parece a vos, Shulai”, fue lo que más le respondieron.

Julieta Puente compartió las ecografías de Serena

Al revelar el comienzo del tercer trimestre, Puente expresó: “Y AHORA SÍ: HOLA TERCER TRIMESTRE. Los celos de Burpi se hacen notar más que sus pataditas. Los dolores de cintura hacen que las noches ya no sean tan lindas y la ansiedad por conocer a Serena aumenta cada día”.

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Y también mencionó cómo la rutina diaria adquiere un nuevo significado: “Las charlas se volvieron monótonas, mi momento favorito del día sigue siendo el de entrenar (dudo que eso cambie) y ya empezamos a preparar su habitación que dudo vayamos a usar pues va a dormir en la cama entre mamá y papá”.

La primera respuesta fue la de su esposo: “Ya se que ya perdí, me va a sacar absolutamente todo lo quiera esa bebé”.

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Embarazadas famosas: Mica Lapegüe y Julieta Puente

Reflexiones y cambios personales en el embarazo

En sus publicaciones, la entrenadora compartió los retos y emociones de esta etapa. Puente confesó: “Sufrí... 3 meses y medio guardándoles este secreto, no pregunten las veces que lloré de ansiedad por gritarlo”, según relató.

Agradeció el apoyo de quienes le guardaron el secreto: “A todas las que se enteraron antes, a las que me vieron haciéndome estudios y guardaron el secreto... no saben qué lindo es sentir ese amor y respeto”.

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También narró, con sinceridad y humor, cómo fue mantener la privacidad en los primeros meses: “¿Cómo carajo oculté esta panza y todo lo mal que me estuve sintiendo estos meses?”, ilustrando la dificultad de llevar el embarazo lejos del ojo público.

Puente destacó el rol de su comunidad digital, a la que llama “tías”, en el acompañamiento: “Tías, prepárense porque tenemos una mini Shulai en la comunidad”, anunció al compartir la noticia de Serena.

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Julieta Puente no dejó de entrenar a lo largo de los primeros seis meses de embarazo

El festejo de cumpleaños en Los Ángeles: emociones, agradecimientos y experiencias

El pasado 23 de abril, Puente celebró sus 33 años en Los Ángeles, disfrutando de la compañía de Facundo Miguelena. “Mis 33 en Los Ángeles. Los últimos 3 cumples pedí el mismo deseo (cada vez con más fuerza) y ahora lo tengo en la panza así que imagínense el desconcierto al soplar las velitas jajaja”, publicó en redes.

La jornada incluyó masajes, comidas favoritas, paseos y agradecimientos. “Gracias por todos sus mensajitos de amor. Me hacen más feliz de lo que imaginan sin dudas porque gracias a su compañía de todos los días es que estoy donde quiero estar en mi trabajo. ¡Hasta el infinito perras!”

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Puente compartió imágenes caminando por la ciudad, posando junto al cartel de Hollywood, y disfrutando de desayunos en cafeterías, en un viaje que marcó el último antes de la llegada de Serena.

La comunidad respondió con mensajes de admiración y aliento: “Hoy lo tenés todo, no tienes que pedir ningún deseo sino agradecer por lo que tenés y lo que está por venir”, comentó una seguidora.

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La influencer argentina Julieta Puente festejó sus 33 años, embarazada de 6 meses, acompañada de su marido Facundo Miguelena en una calle con palmeras.

El anuncio del sexo y el nombre: Serena, el deseo cumplido

La revelación del sexo y el nombre de la beba se realizó a mediados de febrero. Puente y Miguelena grabaron un video en el jardín de su casa. La escena mostró a Miguelena encendiendo una bengala rosa que anunció que esperaban una niña, lo cual provocó risas, lágrimas y un abrazo entre ambos.

La influencer expresó en redes sociales: “No tiene sentido lo mucho que te manifestamos y soñamos desde mucho antes de que llegues, nuestra pequeña Serena. Una mitad de papá, otra de mamá. Tenemos una ansiedad por conocerte y desde que nos enteramos de tu llegada, toda nuestra vida se iluminó por completo”.

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Previamente, al anunciar el embarazo con una imagen en la playa junto a Miguelena y la primera ecografía, Puente escribió: “Es oficial: ¡Van a ser tías! Hace 3 meses y medio que nuestra vida cambió para siempre y la felicidad se duplicó en nuestro corazón”. Sus “tías” celebraron la noticia y Puente recordó: “Pero hoy, solo quería gritarles la noticia más feliz de nuestras vidas: ¡vamos a ser papás (y ustedes tías, qué flash, ni me lo creo que por fin sea real)!”

La entrenadora reveló que soñaba con el nombre Serena desde hacía dos años, mientras las especulaciones en redes apuntaban a que sería un varón.

El video provocó múltiples reacciones y comentarios emotivos en redes sociales. La frase “Una mitad de papá, otra de mamá” sintetizó el espíritu familiar y el deseo de Puente de compartir con su comunidad cada avance hacia el nacimiento de su hija.

En la recta final del embarazo, la influencer se muestra enfocada en disfrutar el presente y en acompañar a su comunidad digital, marcando el camino con entusiasmo y la búsqueda constante de nuevas metas.