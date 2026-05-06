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Los famosos dijeron presente en el homenaje a la China Zorrilla: así es el documental que celebra su vida

El documental dirigido por Alejandro Maci fue presentado en una función especial, reuniendo a grandes figuras del espectáculo argentino y uruguayo para rendir tributo a la inolvidable actriz fallecida en 2014

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El último viaje a China

Desde su actuación inolvidable en Esperando la carroza a su paso por Los Roldan y Mujeres Asesinas, China Zorrilla se lució con una carrera de más de 60 años, brillando en teatro y cine. En las últimas horas, la memoria de la actriz volvió a ser honrada tras la avant premiere de El último viaje a China, documental que homenajea la vida de la recordada artista, fallecida en 2014.

El documental, dirigido por Alejandro Maci, repasa su historia personal y profesional y se inspira en la biografía “A mí me aplauden” escrita por Diego Fisher. El material reúne testimonios, imágenes inéditas y recuerdos de quienes compartieron escena y vida con China Zorrilla. La producción, una coproducción uruguayo-argentina, recorre los momentos clave de la actriz nacida el 14 de marzo de 1922, destacando su influencia en la cultura y el espectáculo.

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La reunión entre Soledad Silveyra y Carlos Perciavalle, considerados “hijos artísticos” de China Zorrilla, tiene lugar en la casa de Laguna del Sauce, en Uruguay. En esa residencia vivió la protagonista de Esperando la carroza hasta su fallecimiento a los 92 años. Posteriormente, la propiedad pasó a ser de Perciavalle.

El evento, que se desarrolló en el Cine Arte Cacodelphia, contó con la presencia de diversas figuras del espectáculo argentino, quienes se lucieron en una alfombra roja. Entre los presentes se destacó Pablo Echarri, productor del filme, acompañado por Nancy Dupláa y su familia. Soledad Silveyra, quien participa en la película, también asistió junto a actores como Paola Krum, Fernán Mirás, Mike Amigorena, Andrea Rincón, Dorys del Valle y las hermanas María y Paula Marull. Figuras del teatro como Carlos Rottemberg y Dany Mañas, y los invitados Paula Robles y Francisco Tinelli, también participaron de la jornada.

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Los famosos dijeron presente en el homenaje a la China Zorrilla
Homenaje a una leyenda: El último viaje a China revive los momentos más icónicos de China Zorrilla (Crédito: RSFOTOS)
Los famosos dijeron presente en el homenaje a la China Zorrilla
El look de Fernán Mirás para el evento que celebró la trayectoria de China Zorrilla
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Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa
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Andrea Rincón asistió junto a su pareja
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Dany Mañas durante el evento de la avant premiere
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El look y la energía de Soledad Silveyra para la avant premiere del documental de la vida de la China Zorrilla
Los famosos dijeron presente en el homenaje a la China Zorrilla
El documental recopila testimonios inéditos y anécdotas entrañables que reflejan la influencia de la actriz en la cultura rioplatense
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Pablo Echarri y Soledad Silveyra sonríen juntos ante la cámara
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El último viaje a China emociona al público y revive el legado de China Zorrilla
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Pablo Echarri junto a Carlos Rottemberg y Soledad Silveyra
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Mike Amigorena junto a Pablo Echarri

Durante el evento, Soledad Silveyra posó para los fotógrafos con un conjunto de camisa, blazer y pantalón, acompañado por un peinado sofisticado. Pablo Echarri, quien debuta como productor de la película, asistió junto a Nancy Dupláa. El actor eligió un atuendo completamente negro, mientras que la artista optó por un traje bordó de dos piezas. La pareja llegó acompañada por su hija, Morena Echarri, Julio Dupláa y Luca Martin, hijo de Dupláa y Matías Martin.

El estreno, previsto para el jueves 7 de mayo, se convirtió en un punto de encuentro para colegas, amigos y admiradores. El clima de la noche giró en torno al reconocimiento y la emoción, mientras cada invitado aportó su presencia para rendir tributo a una de las figuras más queridas y respetadas del arte rioplatense.

China Zorrilla, referente indiscutida del teatro y el cine rioplatense, dejó una marca decisiva en la cultura de la región. Su trayectoria abarca décadas de trabajo sobre los escenarios y en la pantalla, conquistando al público con interpretaciones memorables tanto en Uruguay como en Argentina.

Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz, conocida como China Zorrilla, figura destacada de las artes escénicas del siglo XX, habría alcanzado los cien años. Nació en Montevideo, Uruguay, el 14 de marzo de 1922, en una familia de notable tradición artística y política. Era hija de la argentina Guma Muñoz del Campo y del escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín.

Pasó gran parte de su infancia en París debido a la carrera de su padre. Durante la adolescencia, cursó estudios en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Más tarde regresó a Uruguay, donde fundó el Teatro de la Ciudad de Montevideo en 1961.

Durante la década de 1960, alternó trabajos y estudios en Nueva York. Desde los años setenta desarrolló una carrera sostenida en Argentina, donde se radicó tras filmar su primera película en 1971. El país la recibió tanto por las oportunidades profesionales como por las circunstancias políticas que la llevaron a dejar Uruguay.

Crédito: RSFOTOS

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