Se acerca la bomba del mercado: “Está muy avanzada la llegada de Otamendi a River Plate”

El periodista César Merlo señaló que "está muy avanzada" la llegada del defensor al Millonario

Mientras se prepara para el choque por octavos de final del Torneo Apertura ante San Lorenzo y palpita el encuentro ante Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana, River Plate planifica un rearmado de plantel con miras al segundo semestre de 2026, con el objetivo de competir en todos los frentes. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, que ahora tiene a Pablo Longoria como director deportivo, identificó al menos cuatro puestos a cubrir —marcador central, volante, media punta y centro delantero— y ya tiene nombres concretos para cada uno de ellos.

En defensa surge uno de los nombres más rutilantes. Se trata de Nicolás Otamendi, campeón del mundo y de América con la selección argentina, cuyo contrato con el Benfica finaliza en junio. Más allá de que el conjunto luso pretende renovarle, el zaguero, que en Estados Unidos, México y Canadá 2026 se retirará de la Albiceleste, coqueteó infinidad de veces con River, el club del que es hincha. Y esta vez parece ir en serio.

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“Está muy avanzado lo de Otamendi a River Plate por 18 meses”, remarcó el periodista César Luis Merlo en Vorterix. “Para mí va”, insistió, tras ser consultado por el periodista Sebastián Varela del Río sobre “una primicia que vaya a ocurrir, que creas que va a pasar”.

Hace unas semanas, el ex Vélez habló sobre la chance de un desembarco en Núñez: “No quiero agregar una palabra extra. Al Chacho lo conocí una vez y la verdad que tengo contrato con Benfica y finaliza en junio. Veremos".

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Una de las cuestiones que viene necesitando el plantel son referentes, voces de mando con experiencia. Y el central, de 38 años, puede aportar esas características. “Me gustaría (Nicolás) Otamendi, que termine el Mundial y venga”, había subrayado el ex River Oscar Ruggeri, por caso, hace apenas 24 horas.

El Millonario tiene otros objetivos en carpeta, como Ángel Correa, otro campeón del mundo, de 31 años, que actualmente milita en Tigres de México. La principal complicación radica en el factor económico: Tigres pagó 8 millones de euros (unos 9,4 millones de dólares) por su pase al Atlético de Madrid y el contrato del delantero se extiende hasta junio de 2030.

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Otra posible incorporación es la del mediocampista Mauro Arambarri, uruguayo de 30 años que juega en el Getafe de España. Según el periodista Germán García Grova, ya existe una oferta verbal entre el futbolista y el club, y Enzo Francescoli mantuvo una reunión presencial con allegados al jugador.

Ota, con la camiseta de la selección argentina. El Mundial 2026 sería su último torneo con el combinado nacional (REUTERS/Rodrigo Valle)

Otro nombre con gestiones en marcha es el del mediocampista Nicolás Domínguez, de 27 años, campeón de la Copa América 2021 con la Selección Argentina y actual integrante del Nottingham Forest de la Premier League. El director deportivo Pablo Longoria supervisó los primeros contactos con el entorno del jugador. La operación presenta obstáculos concretos: el contrato de Domínguez con el club inglés se extiende hasta 2028, el Forest no muestra disposición a negociar su salida.

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Para el ataque, River también analiza la repatriación de Giovanni Simeone, delantero formado en las inferiores del club y actual jugador del Torino de Italia. El periodista Fabrizio Romano informó en su cuenta de X que “River Plate está interesado en Gio Simeone como objetivo para el mercado de fichajes de verano europeo" y que Coudet “considera a Cholito una prioridad absoluta”. El contrato del atacante con el Torino se extiende hasta 2028 y su valor de mercado se estima en cinco millones de euros, aunque la obligación de compra que debe ejecutar el club italiano ronda los siete millones.