Con amigos y en el jardín: así fue el festejo de cumpleaños de Luca Cubero, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

Luca Cubero celebró su cumpleaños número cuatro rodeado de amigos, familia y una torta temática de Mario Bros en el jardín de infantes (Video: Instagram)

Luca Cubero celebró este 6 de mayo sus cuatro años rodeado de sonrisas, juegos y mucho amor. El hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutó de un cumpleaños especial en el jardín de infantes, en una jornada que tuvo de todo: torta temática de Mario Bros, compañeritos entusiasmados, maestras cariñosas y padres que no quisieron perderse ni un segundo de la felicidad de su pequeño.

Desde temprano, Mica compartió en sus redes la emoción por este nuevo aniversario. “Hijo, hoy cumplís 4 años y no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo… parece que fue ayer cuando te tuve por primera vez en mis brazos. Sos lo más lindo que me pasó en la vida, mi mayor alegría, mi amor infinito”, escribió la influencer, conmoviendo a sus seguidores con un mensaje que transmitió todo el amor y la ternura que siente por Luca.

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La imagen de Luca con su corona multicolor y la torta de Mario Bros simbolizó la alegría de un cumpleaños infantil único y el cuidado en cada detalle de la celebración

Mica Viciconte y Fabián Cubero acompañaron a su hijo Luca en cada momento del festejo escolar, capturando imágenes llenas de ternura y felicidad familiar

La celebración en el jardín fue sencilla, familiar y repleta de detalles. Luca llegó al cole con su clásica corona de cumpleaños, listo para compartir el día con sus amigos y las seños. Mica y Fabián estuvieron presentes desde el primer momento, acompañando a su hijo en cada actividad. Los tres posaron felices junto a la torta, decorada especialmente con el personaje favorito de Luca: Mario Bros. La mesa colorida, los banderines y el ambiente festivo del aula crearon el escenario perfecto para un festejo inolvidable.

Uno de los momentos más lindos fue el de la torta: Luca, con una gran sonrisa y rodeado de sus amigos y familiares, sopló la velita con el número 4 mientras todos le cantaban el feliz cumpleaños. Hubo bengalas, aplausos y abrazos, y después el pequeño se encargó personalmente de repartir las porciones entre sus compañeros, disfrutando de cada instante y de la complicidad con los otros chicos.

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A pesar de la ausencia de sus hermanas en el festejo escolar, Luca fue homenajeado por ellas con creativos collages y mensajes de afecto en Instagram

La fiesta de cumpleaños infantil incluyó decoración personalizada, tazas y lunch box elegidos por Luca, y momentos emotivos con maestras y compañeros

En las imágenes que compartieron los padres en Instagram se puede ver a Luca abrazando a sus papás, recibiendo besos y mimos, posando con sus maestras y compartiendo un rato de juegos y alegría con sus amigos del jardín. El festejo fue íntimo, pero no faltó ningún detalle: desde el mantel de colores hasta las tazas personalizadas y el lunch box con los snacks que eligió el cumpleañero.

Si bien sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna –fruto de la relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann– no pudieron estar presentes en el festejo escolar por compromisos académicos, sí se hicieron sentir en redes sociales. Las tres le dedicaron saludos llenos de cariño y ternura a través de historias de Instagram, con fotos, collages y palabras que reflejaron el fuerte lazo que las une con Luca. “Feliz cumple, bebito. Te amo infinito”, escribió Indiana junto a un collage de momentos juntos. Allegra sumó: “Cumple mi bebé. Te amo con todo lo que soy”, y Sienna completó: “Feliz cumple. Te amo muchísimo”.

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Por su parte, Mica Viciconte no quiso dejar pasar la ocasión para agradecerle a su hijo por todo lo que le enseñó en estos primeros cuatro años. “Tenés una dulzura y una sensibilidad que me emocionan todos los días... sos puro amor, y ojalá la vida siempre te cuide eso tan especial que tenés”, expresó Mica en su posteo, recordando una frase de Luca que la conmovió especialmente: “Hoy, con algo tan simple, me llenaste el corazón: ‘Mami, ¿hoy te quedás?’. Y en ese momento entendí todo... que no hay nada más importante que estar a tu lado, acompañarte, mirarte crecer y no perderme ni un segundo de tu vida”.

El cumpleaños de Luca Cubero continuará el fin de semana con una nueva celebración pensada para compartir con más amigos y familiares cercanos

Mica Viciconte compartió en Instagram un mensaje conmovedor agradeciendo a Luca Cubero por enseñarle sobre el valor del amor y la compañía maternal

La jornada incluyó también el tradicional momento de las fotos con las maestras, que se mostraron felices de compartir el cumpleaños de uno de sus alumnos más queridos. Luca, protagonista absoluto, posó para la cámara con su corona multicolor, la torta de Mario Bros y una sonrisa que lo decía todo.

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Según adelantó Mica, este fue solo el comienzo de una serie de festejos: el fin de semana Luca celebrará nuevamente, esta vez con más amigos y familia, en un cumpleaños pensado especialmente para él. “El sábado vas a festejar con tus amiguitos y sé que vas a ser muy feliz... y yo voy a estar ahí, mirándote, guardando cada momento para siempre”, prometió su mamá.