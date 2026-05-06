La ácida respuesta de José Chatruc a un detractor de su relación con Sabrina Rojas: “3 meses les doy” (RSFotos)

En el día del cumpleaños de Sabrina Rojas, la ocasión fue aprovechada por José Chatruc para dedicarle palabras de amor a su flamante pareja. La publicación fue celebrada por algunos de sus amigos famosos, contentos por verlos felices en su incipiente relación amorosa, y entre los comentarios celebratorios no faltaron aquellos malintencionados. Pero el exfutbolista no se quedó callado.

“3 meses les doy”, comentó un usuario en la publicación del exjugador, que acompañó con una selfie sonrientes junto a la conductora, provocando la reacción de él. “Vamos 4”, disparó Pepe, devolviéndole el “augurio” a pura ironía.

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Incluso Chatruc bromeó con su noviazgo con una frase futbolera. “Antes de que lo digan, es un afano, SUSPÉNDANLONNN“, lanzó, divertido, mientras su comentario se llenaba de opiniones sobre su presente sentimental: ”Usted lo dijo, pero usted se lo merece", “anticipando siempre, crack Pepe”, “cuidala, José, que estás en la Championg (SIC)”, “el robo del siglo”, “a la gilada ni cabida, Pepe, los carcome la envidia, ¡usted siga humillando, maestro!“, ”che, vos sos facha y además sos tan gracioso", “está robando a cara descubierta esta mujer, eh...”.

"3 meses les doy", le dejó un usuario a José Chatruc en su saludo de cumpleaños para Sabrina Rojas. "vamos 4", le contestó el exfutbolista (Instagram)

Unas horas antes, el periodista deportivo había abierto su corazón al saludar públicamente a la exmodelo. “¡Feliz cumple para mi compañera Sabrina Rojas! ‘Paso a paso’, me dice la reina y para mí ¡es una frase de campeonato! Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. ¡Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1! P.D.: premio para mí que adelanté los tiempos”, le dedicó.

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La exanimadora de Pasó en América agradeció el gesto de su novio y le devolvió el gesto de amor. “Qué suerte tengo de que estés en mi vida. ¡Sos todo lo que está bien, y si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo! Te amo, Chatruc. Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo”, manifestó.

"Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. ¡Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1! P.D.: premio para mí que adelanté los tiempos”, le dedicó Chatruc a Sabrina Rojas (Instagram)

A comienzos de abril, las reacciones en redes sociales después de que José Chatruc y Sabrina Rojas fueran fotografiados juntos en Punta del Este durante una escapada consiguieron que el exfutbolista, lejos de ocultarse, decidió enfrentar de manera pública y con humor los comentarios críticos sobre su relación y su aspecto físico. “Es espectacular X. Hay miles de personas diciéndome feo, mono, pelotudo. Ja,ja,ja. Son espectaculares, ni cuando jugaba me putearon tanto”, escribió, comparando la intensidad de los comentarios con la presión que vivía en las canchas.

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En uno de sus mensajes, Chatruc fue categórico sobre el impacto de las opiniones negativas y el valor que les asigna: “Nada me importa menos que la opinión de la gente que no me conoce. Relax”. A quienes le dedicaron palabras de apoyo por su felicidad, también se dirigó: “Y para los que se alegran de verme bien, los amo”.

Sabrina Rojas José Chatruc

En respuesta a las críticas sobre si su apariencia o nivel económico es “apto” para estar con la modelo, el exjugador remarcó: “Les quiero contar que tengo una vida espectacular y soy feliz. No se vuelvan locos”. Incluso Pepe Chatruc tuvo un inesperado cruce con el empresario de la carne Alberto Samid cuando este preguntó en la red social si “alguien de acá se volvió loco por Chatruc”. El exfutbolista no dudó en replicar: “Te creés gracioso, ya pasaste de moda. Y no te la bancás, bebé”.

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El ciclo de comentarios se completó con la reacción de Chatruc ante una imagen compartida por el programa Desayuno Americano, donde se lo titulaba como “el robo del siglo” junto a Rojas. Lejos de sentirse ofendido, el exjugador bromeó sobre su apariencia: “Debo admitir que esta gráfica está buena, ¡aunque me veo bastante fachero, eh!”.