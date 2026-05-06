El Salvador

Bukele ordena traslado aéreo de salvadoreño herido en Guatemala tras llamado ciudadano

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el envío de un helicóptero ambulancia para trasladar a Guillermo Alexander Aguilar Mancía, un salvadoreño que resultó herido de bala en Guatemala

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El traslado aéreo de un salvadoreño herido en Guatemala fue ordenado directamente por el presidente Nayib Bukele tras un pedido urgente en redes sociales. (Cortesía: Ministerio de Salud)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso este miércoles el envío de un helicóptero ambulancia para evacuar a un ciudadano salvadoreño baleado en Guatemala, en respuesta a una solicitud que se viralizó en redes sociales. El caso de Guillermo Alexander Aguilar Mancía, de 38 años y originario de Armenia, Sonsonate, cobró notoriedad luego de que se difundiera un pedido de ayuda en Facebook dirigido directamente al mandatario.

Según informó el Ministerio de Salud de El Salvador, la orden presidencial activó de inmediato el protocolo de emergencia aérea del Sistema de Emergencias Médicas 132 (SEM 132). La aeronave fue desplegada con el objetivo de trasladar a Aguilar Mancía desde el Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala hasta territorio salvadoreño, donde continuaría su atención médica especializada.

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El hecho se conoció a través de una publicación realizada por el usuario Marvin Hernández, quien compartió los datos de identificación de Aguilar Mancía y apeló a la intervención personal de Bukele para lograr la repatriación del herido. El mensaje rápidamente atrajo la atención de la comunidad digital.

Guillermo Alexander Aguilar Mancia, originario de Armenia, Sonsonate, fue baleado en un intento de asalto en Guatemala mientras trabajaba como conductor de tráiler. Tras ser hospitalizado y encontrarse fuera de peligro, su familia solicitó apoyo al presidente Nayib Bukele para gestionar su retorno a El Salvador. (Cortesía: Marvin Hernández)
Guillermo Alexander Aguilar Mancia, originario de Armenia, Sonsonate, fue baleado en un intento de asalto en Guatemala mientras trabajaba como conductor de tráiler. Tras ser hospitalizado y encontrarse fuera de peligro, su familia solicitó apoyo al presidente Nayib Bukele para gestionar su retorno a El Salvador. (Cortesía: Marvin Hernández)

En la propia red social, el presidente salvadoreño respondió de manera directa al llamado: “En estos momentos va un helicóptero ambulancia por él. Primero Dios todo salga bien”, escribió en los comentarios de la publicación, lo que generó una oleada de mensajes de apoyo y seguimiento al proceso.

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Cancillería de El Salvador también se sumó al operativo, informando a través de la misma plataforma que la embajada salvadoreña en Guatemala ya estaba al tanto del caso y brindando seguimiento a la situación. “Nuestra embajada en Guatemala ya está dando seguimiento. Si necesita enviarnos información adicional, puede comunicarse con nosotros a través de mensaje”, comunicó la institución en respuesta a Marvin Hernández.

La Cancillería de El Salvador y el presidente Nayib Bukele confirmaron el seguimiento al caso de Guillermo Alexander Aguilar Mancia y anunciaron el envío de un helicóptero ambulancia para su traslado desde Guatemala. (Cortesía: Facebook)
La Cancillería de El Salvador y el presidente Nayib Bukele confirmaron el seguimiento al caso de Guillermo Alexander Aguilar Mancia y anunciaron el envío de un helicóptero ambulancia para su traslado desde Guatemala. (Cortesía: Facebook)

Traslado aéreo y coordinación institucional para repatriar a un salvadoreño

El Ministerio de Salud salvadoreño oficializó el traslado aéreo mediante un comunicado: “Atendiendo la indicación del Presidente Nayib Bukele, movilizamos uno de los helicópteros del Sistema de Emergencias Médicas 132 para realizar el traslado aéreo de un salvadoreño que está ingresado en el Hospital Nacional de la Amistad Japón-Guatemala. Una vez llegue al país, desde la base central del SEM continuará el traslado hacia un hospital nacional para recibir atención oportuna”.

De acuerdo con la información oficial, el estado de Guillermo Alexander Aguilar Mancia se mantenía reservado hasta el momento del traslado, sin que se hayan divulgado detalles sobre las circunstancias del ataque que sufrió en territorio guatemalteco.

El Salvador ha reforzado en los últimos años la coordinación consular y el apoyo a sus ciudadanos en el extranjero, en particular en situaciones de emergencia médica o de riesgo. El operativo ejecutado por el Ministerio de Salud y el SEM representa, según fuentes oficiales, un ejemplo de atención prioritaria a casos de salvadoreños afectados fuera del país.

La respuesta de las autoridades incluyó la coordinación interinstitucional entre Cancillería, Ministerio de Salud y SEM 132, además del acompañamiento consular en Guatemala. Hasta el cierre de este informe, no se había informado públicamente sobre la evolución médica de Aguilar Mancía tras su evacuación.

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