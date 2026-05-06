Crimen y Justicia

Femicidio de Malena Soto: condenaron a prisión perpetua al ex futbolista que degolló a la joven en un hotel alojamiento

El 20 de enero de 2025 la joven fue asesinada por su novio en Ingeniero Budge. El femicida recibió la pena máxima

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La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad del hotel

A más de un año del femicidio de Malena Soto, la joven de 25 años que fue degollada por su novio en un hotel alojamiento ubicado en Ingeniero Budge, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Enzo Daniel Chamorro.

De acuerdo a la resolución a la cual accedió Infobae, los jueces del Tribunal declararon al ex futbolista “autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre hacia una mujer, mediando violencia de género”.

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Chamorro había llegado al juicio detenido con prisión preventiva. Durante la etapa de alegatos, tanto la fiscalía como la querella solicitaron la prisión perpetua, mientras que la defensa del acusado pidió su absolución. Finalmente, recibió la pena máxima.

“Hoy finalmente hubo justicia por Malena Soto”, dijo Guillermina Payero, la abogada de la familia de la víctima, en diálogo con este medio.

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Y añadió: “Obviamente, ninguna condena devuelve a Malena ni calma el dolor enorme que atraviesa su familia desde el primer día. Pero sí era fundamental que este hecho no quedara impune y que la Justicia reconociera la gravedad de lo que pasó”.

Malena Soto prisión perpetua exfutbolista
La resolución del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº4 de Lomas de Zamora

Si bien se mostró conforme con la condena que recibió Chamorro, la abogada detalló que la familia de Soto transitó días difíciles: “Fueron jornadas muy duras, donde se habló no solo de cómo murió Malena, sino también de quién era ella, de su vida, de sus vínculos y de todo lo que le arrebataron”.

A su vez, la letrada manifestó que espera que este caso sirva como punto de partida para un cambio más profundo: “Los femicidios no pueden seguir pasando. No podemos naturalizar la violencia ni llegar siempre tarde. Detrás de cada expediente hay una mujer que tenía una vida, una familia, proyectos y personas que la amaban. Malena tendría que estar viva”.

“Como sociedad, tenemos la obligación de seguir hablando de esto, de prevenir y de exigir respuestas antes de que sea demasiado tarde. Hoy termina una etapa judicial muy importante. Y aunque el dolor sigue, también queda la tranquilidad de que hubo una condena y de que Malena no fue olvidada”, cerró.

MALENA SOTO APERTURA
Malena Soto tenía 25 años

El femicidio

El hecho ocurrió el lunes 20 de enero de 2025 en el hotel alojamiento Satélite, sobre la calle Cosquín al 1800. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, Soto y Chamorro llegaron al lugar cerca de las 14.30 y se les asignó la habitación 17. Alrededor de las 17.38, Chamorro salió solo del cuarto, se acercó a la recepción y solicitó salir alegando que debía ir a buscar algo a su vehículo. Ante la negativa de la recepcionista del hotel, el hombre escapó al saltar un portón lateral.

Al revisar la habitación, se encontraron con la escena del horror: Malena estaba recostada sobre el inodoro del baño, con un profundo corte en el cuello y sin signos vitales. La Policía Bonaerense se hizo presente en el lugar y entrevistó a la encargada, cuyo relato permitió reconstruir los movimientos de la pareja, así como del sospechoso. Además, las cámaras del lugar registraron cómo Chamorro planeó su fuga en el estacionamiento del hotel.

Hotel alojamiento "Satélite" de Lomas de Zamora
El hotel de alojamiento donde ocurrió el femicidio

Sin embargo, los videos no fueron la única pista para apuntar contra el hombre, puesto que en la escena del crimen la DDI departamental de la Policía Bonaerense encontró la tarjeta SUBE del femicida, la cual fue clave para identificarlo.

Con todos estos elementos, las autoridades lograron señalarlo como el presunto autor material del crimen. Finalmente, fue detenido en el cruce de las calles Pereyra Lucena y Estrada, en Lomas de Zamora, a escasas cuadras del estadio del club Los Andes.

“Te arrebataron de mis manos, mi amor. Solo pido que no me llamen, no estoy para nadie. Me mataron a mi hija Malena Soto y su asesino fue Enzo Daniel Chamorro”, fue el mensaje de despedida que escribió la mamá de la víctima.

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