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El emocionante gesto de Franco Colapinto con un niño en medio de una carretera de Miami para cumplirle un sueño

El piloto argentino detuvo su auto en una autopista para sorprender al joven que portaba una bandera argentina

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El piloto argentino de Alpine detuvo su auto en medio de una carretera y le cumplió el sueño a un niño

Franco Colapinto volvió a ser protagonista de un video viral. Esta vez, el piloto de 22 años sorprendió a un niño que portaba una bandera argentina en plena carretera de Miami. El corredor de Alpine no solo le cumplió el sueño al joven sino que además le obsequió regalos.

En el video compartido por varios usuarios en la red social X se lo puede ver a un niño junto a su padre en un las autopistas en los Estados Unidos. “Vení acá, vení acá”, exclamó el papá para que el niño no se pusiera en medio de la calle.

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En ese momento, entre una fila de autos y camionetas un vehículo se detuvo una y al bajar la ventanilla trasera el que asomó fue el propio Colapinto. “Viajó por vos, vinimos acá por vos”, contó el hombre. “Qué linda gorra que tenés”, respondió Franco mientras le firmaba la bandera al niño muy emocionado. “Cómo viniste corriendo, me alcanzaste”, agregó el piloto de Alpine, quien se sorprendió al saber que habían viajado desde Buenos Aires para verlo correr el fin de semana.

Al final, Colapinto no solo accedió a una foto tras bajar del auto, sino que le regaló otra de las gorras que llevaba y también se la firmó. “Ponetela eh que viniste solo por este fin de semana. Disfrutala. Chau, disfrutá el finde, te queda fachera”, le dijo Franco. “Sos crack loco”, fue la respuesta del papá, quien al igual que el niño no podía creer la humildad del pilarense.

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Franco Colapinto viene de lograr el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1 al terminar séptimo en el Gran Premio de Miami, por la cuarta fecha de la temporada 2026. Tras una penalización de 20 segundos impuesta a Charles Leclerc por los comisarios deportivos en el Miami International Autodrome, el piloto argentino de Alpine subió un puesto, sumó seis puntos y llegó a 16 unidades en el campeonato, con el mejor desempeño del fin de semana entre todos los pilotos fuera de los cuatro equipos de cabeza.

La victoria de la carrera principal fue para Andrea Kimi Antonelli, quien con su Mercedes obtuvo su tercer triunfo consecutivo y consolidó el liderato del campeonato de pilotos. Lando Norris (McLaren) y Oscar Piastri (McLaren) completaron el podio, mientras que George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari) cerraron las primeras seis posiciones.

Colapinto largó desde el octavo lugar con neumáticos medios y tuvo un inicio complicado: un toque de Hamilton antes de completar la primera vuelta no afectó su ritmo, pero sí condicionó al piloto británico durante el resto de la carrera. En los primeros giros, el argentino aprovechó un trompo de Verstappen para ganar una posición. La carrera se neutralizó con el Safety Car tras el vuelco de Pierre Gasly —compañero de equipo de Colapinto en Alpine— después de un toque de Liam Lawson (Racing Bulls), y también por el accidente de Isack Hadjar (Red Bull).

Al reiniciarse la competencia, el pilarense de 22 años se ubicó séptimo y se mantuvo por detrás de Hamilton, a quien intentó atacar sin éxito. En la vuelta 27, su ingeniero Stuart Barlow le indicó que extendiera su stint al máximo, lo que lo llevó a ocupar transitoriamente el cuarto lugar mientras los demás realizaban sus paradas. Colapinto entró a boxes en la vuelta 32, con una detención eficiente de los mecánicos de Alpine, y volvió a pista con neumáticos duros en la octava posición. En el tramo final mantuvo un ritmo sólido, contuvo a los dos Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, y cruzó la meta en el lugar que luego se convirtió en séptimo.

Franco Colapinto con los 7 dedos por su clasificación en el GP de Miami de Fórmula 1, el mejor lugar que alcanzó en su incipiente en su carrera
Franco Colapinto con los 7 dedos por su clasificación en el GP de Miami de Fórmula 1, el mejor lugar que alcanzó en su incipiente en su carrera

El resultado superó el octavo puesto que Colapinto había obtenido con Williams en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, hasta entonces su mejor marca en la Fórmula 1. Además, el argentino superó en rendimiento a Gasly durante todo el fin de semana, pese a que su compañero de equipo estrenó una mejora aerodinámica en el alerón trasero que Colapinto no recibió en Miami. Alpine se afirmó como el quinto equipo del campeonato de constructores, con 23 puntos en total.

La actuación del fin de semana incluyó también la carrera sprint del sábado, donde Colapinto terminó décimo. El argentino largó octavo pero un roce con Verstappen en la largada lo hizo caer a la novena posición. En las últimas vueltas, Isack Hadjar lo superó en la curva 4. “Me condicionó porque me hizo perder dos puestos”, dijo el piloto tras la sprint. En la clasificación para la carrera principal, Colapinto también largó desde el octavo lugar.

El piloto argentino celebró el resultado en sus redes sociales con una mención especial a Lionel Messi, quien visitó al piloto en Miami en su segundo encuentro con el astro del Inter Miami. “¡De las mejores semanas de mi vida! Gracias por acompañarme Lionel Messi. Sos mi ídolo. P7. ¡Vamos! ¡Gran finde!”, escribió. La visita del futbolista se produjo poco antes de la carrera y generó repercusión en los medios internacionales, varios de los cuales destacaron la actuación del piloto con la descripción de “un piloto diferente”.

La próxima cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Canadá, el domingo 24 de mayo en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal, donde Colapinto recibirá la actualización aerodinámica del alerón trasero que no tuvo disponible en Florida.

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