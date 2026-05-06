Honduras

Honduras: Gobierno y transportistas continúan negociaciones sobre posible aumento al pasaje urbano

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y la dirigencia del transporte urbano continuarán la próxima semana las mesas técnicas para analizar un posible reajuste al pasaje, mientras el Gobierno insiste en que por ahora no existe autorización para incrementar la tarifa en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

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Transportistas sostienen que la tarifa técnica debería alcanzar los 21 lempiras (FOTO: Contracorriente)
Transportistas sostienen que la tarifa técnica debería alcanzar los 21 lempiras (FOTO: Contracorriente)

Las negociaciones entre el Gobierno de Honduras y la dirigencia del transporte urbano continúan abiertas en medio de las presiones del sector por un posible incremento a la tarifa del pasaje debido al impacto económico generado por el alza en los combustibles.

El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, confirmó que las autoridades mantienen activas las mesas técnicas junto a los transportistas para analizar las propuestas presentadas y encontrar mecanismos que permitan mantener la estabilidad del sistema sin afectar directamente a los usuarios.

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Tras concluir una nueva reunión entre ambas partes, Maldonado explicó que se acordó continuar el diálogo la próxima semana, cuando se retomarán los análisis técnicos relacionados con la tarifa y los pagos pendientes correspondientes a subsidios otorgados por el Estado.

Según detalló el funcionario, la dirigencia del transporte sostiene que actualmente la denominada tarifa técnica debería rondar los 21 lempiras por pasajero.

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El Gobierno y transportistas continúan negociando un posible reajuste al pasaje urbano. (FOTO: RADIO HRN)
El Gobierno y transportistas continúan negociando un posible reajuste al pasaje urbano. (FOTO: RADIO HRN)

En la actualidad, los usuarios pagan 13 lempiras de pasaje, mientras el Gobierno aporta cinco lempiras adicionales mediante subsidios, lo que eleva el valor real del servicio a 18 lempiras.

No obstante, los transportistas aseguran que todavía existe un desfase económico y han solicitado un reajuste de entre seis y siete lempiras.

Pese a estas solicitudes, Maldonado reiteró que hasta el momento no se ha aprobado ningún aumento al pasaje en las principales ciudades del país.

“Se seguirá analizando el tema para poder beneficiar a la población”, expresó el titular del IHTT, quien insistió en que las decisiones finales deberán basarse en estudios técnicos y financieros.

Durante las reuniones también se discutió el tema de los subsidios pendientes para el sector transporte. El funcionario indicó que el Gobierno ha logrado actualizar aproximadamente el 80 % de los pagos correspondientes a los últimos cuatro meses.

Las mesas técnicas continuarán la próxima semana para analizar propuestas del sector. (FOTO: EL HERALDO)
Las mesas técnicas continuarán la próxima semana para analizar propuestas del sector. (FOTO: EL HERALDO)

En ese sentido, señaló que el Estado ya ha desembolsado alrededor de 230 millones de lempiras a transportistas a nivel nacional, aunque todavía existen cerca de 70 millones de lempiras pendientes de pago.

Las autoridades esperan completar el pago total de la deuda en los próximos días para reducir la presión económica que enfrenta el rubro.

Por su parte, el dirigente del transporte Wilmer Cálix calificó el encuentro con las autoridades como positivo y aseguró que ambas partes están buscando soluciones que permitan enfrentar el impacto del constante incremento en los precios de los carburantes.

“El objetivo es construir un mecanismo sólido que permita mitigar el impacto económico que sufren los transportistas debido a la fluctuación de los combustibles y ellos lo están entendiendo”, manifestó.

El IHTT aseguró que actualmente no existe autorización para incrementar las tarifas. (FOTO: Proceso Digital)
El IHTT aseguró que actualmente no existe autorización para incrementar las tarifas. (FOTO: Proceso Digital)

Cálix confirmó que, como resultado inmediato de las conversaciones, no habrá incrementos en el precio del pasaje urbano en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

Asimismo, indicó que el Gobierno y los transportistas mantienen sobre la mesa distintas alternativas para evitar que el peso financiero recaiga directamente sobre los usuarios del transporte público.

Entre las opciones que continúan en análisis figuran la continuidad de subsidios estatales, bonos compensatorios y otros mecanismos que permitan estabilizar el sector sin generar un impacto económico mayor para la población.

Las autoridades también informaron que en el transporte de carga ya fue autorizado un aumento basado en el kilometraje recorrido, medida que busca compensar el incremento operativo derivado del precio de los combustibles.

Mientras tanto, el diálogo entre Gobierno y transportistas continuará en los próximos días con el objetivo de alcanzar acuerdos definitivos que permitan mantener la operatividad del sistema de transporte y garantizar la estabilidad tarifaria para millones de hondureños.

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